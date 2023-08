Ukraińcy zniszczyli trzy czołgi T-90M "Proryw", transporter opancerzony i bojowy wóz piechoty. Sprzęt został porzucony przez Rosjan w okolicy miejscowości Andrijiwka pod Bachmutem w obwodzie donieckim.

18:14

USA ogłosiły nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. W transzy znalazły się m.in. dodatkowe rakiety do systemów Patriot i HIMARS oraz sprzęt do rozminowywania, amunicję do systemu artylerii rakietowej HIMARS, a także amunicję czołgową i artyleryjską, sprzęt do rakiety przeciwpancerne TOW i Javelin, pojazdy techniczne i cysterny, broń ręczną i części zamienne. Wartość pakietu to około 200 mln dolarów.

17:40

Stratedzy wojskowi i decydenci zaczynają już myśleć o przyszłorocznej wiosennej ofensywie - twierdzi amerykański dziennik "Wall Street Journal".

Zdaniem gazety aktualna operacja utknęła w martwym punkcie, a Ukraińcom nie pozostało nic innego jak przygotować się na długi konflikt.

"Celem Kijowa jest teraz, żeby jego obecna ofensywa zakończyła się wystarczającymi zyskami, aby pokazać ukraińskim obywatelom i sojusznikom w Waszyngtonie, Berlinie i innych miejscach, że ich wsparcie było uzasadnione i powinno być kontynuowane" - pisze WSJ.

Z drugiej strony zarówno Kijów, jak i administracja amerykańska zdają sobie najprawdopodobniej sprawę z tego, że w najbliższym czasie Ukraina nie odzyska utraconych terytoriów.

16:20

Siły zbrojne Ukrainy uderzyły w stanowisko dowodzenia wojsk rosyjskich we wsi Juriwka, niedaleko od czasowo okupowanego Mariupola.

Telegram

"Ani jeden cywil nie został ranny, w przeciwieństwie do dziesiątków okupantów" - napisał w mediach społecznościowych doradca burmistrza Mariupola Petro Andruszczenko.

15:48

Ukraińskie władze są zaniepokojone tym, że Izrael może przekazywać Rosji informacje pozyskane podczas spotkań w formacie Ramstein, koordynującym pomoc zbrojeniową dla Kijowa - powiedział ambasador Ukrainy w Izraelu Jewhen Kornijczuk.

15:12

Rosyjska waluta przebiła psychologiczna barierę - za jednego dolara trzeba dziś zapłacić ponad sto rubli. To najgorszy wynik od kilkunastu miesięcy. Ostatni raz rosyjska waluta była tak słaba tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji wojsk Władimira Putina na Ukrainę.

15:01

Rumunia zwiększy swój tranzytowy limit dla ukraińskiego zboża z 2 do 4 mln ton miesięcznie - zapowiedział minister transportu Rumunii Sorin Grindeanu, cytowany przez ukraiński portal Europejska Prawda za rumuńskim portalem Agerpres.

14:39

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nakazał zwolnienie wszystkich szefów komisji poborowych. To pokłosie afery korupcyjnej, którą ujawnili śledczy. Okazało się, że urzędnicy brali łapówki, aby mężczyźni w wieku poborowym mogli uniknąć powołania do wojska.

14:13

Dwie osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu charkowskiego. Według szefa władz obwodowych Ołeha Syniehubowa, pod ostrzałem znalazła się miejscowość Bugajewka.

13:44

Rosyjskie wojsko próbuje oskarżyć 22-letniego Ukraińca ze schizofrenią o "szpiegostwo". Mężczyzna był torturowany i głodzony przez trzy miesiące. Zwolniono go na kilka godzin, a następnie ponownie porwano - pisze telegramowy kanał Ważnyje istorii.

Telegram

13:22

Były generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Wałerij Szajtanow został skazany przez sąd w Kijowie na 12 lat więzienia i konfiskatę majątku za zdradę stanu oraz próbę przeprowadzenia aktu terrorystycznego - poinformowały źródła w SBU i Prokuratura Generalna.

W trakcie śledztwa ustalono, że Wałerij Szajtanow, który był jednym z dowódców Centrum Operacji Specjalnych SBU, utrzymywał pod pseudonimem Bobyl kontakty szpiegowskie z pułkownikiem Federalnej Służby Bezpieczeństw Rosji Igorem Jegorowem i przekazywał mu informacje o tajnych operacjach podczas wojny w Donbasie oraz o uczestniczących w nich pracownikach SBU.

Ponadto śledczy uznali, że były generał planował zabójstwo jednego z ochotników.

Ukraiński kontrwywiad zatrzymał Wałerija Szajtanowa w kwietniu 2020 roku.

Telegram

13:18

W samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej żołnierz pułku Azow został skazany na 25 lat kolonii karnej o zaostrzonym reżimie - poinformowała rosyjska prokuratura generalna.

13:11

Białoruś instaluje na granicy z Ukrainą stacje walki elektronicznej, aby neutralizować drony - poinformował portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, stworzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

"Straż graniczna Białorusi kupiła w Rosji i zaczęła instalować na granicy systemy nadzoru Murom-P i Murom-M, a także stacje walki elektronicznej" - informuje portal.

Centrum Narodowego Sprzeciwu pisze, powołując się na białoruskie podziemie, że w celu przeprowadzania ćwiczeń i instruktażu na Białoruś przybyli fachowcy z rosyjskich sił zbrojnych oraz przedstawiciele producenta. "Zasadniczym celem jest nauczenie żołnierzy białoruskich przeciwdziałania dronom" - czytamy.

13:00

Rosja może popełnić kolejny akt terroryzmu rakietowego 24 sierpnia, w Dzień Niepodległości Ukrainy - ostrzegł Wadym Skibicki z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

12:52

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że o godz. 12:15 i 12:45 czasu lokalnego (11:15 i 11:45 czasu w Polsce) obrona powietrzna zestrzeliła dwa drony nad obwodem biełgorodzkim. Nikomu nic się nie stało.

12:44

Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne na skutek ostrzału przez siły rosyjskie miejscowości Kozacza Łopań w obwodzie charkowskim.

12:35

Ambasador Ukrainy w Izraelu Jewhen Korniczuk zaprzecza doniesieniom o chęci władz ukraińskich do zniesienia ruchu bezwizowego dla obywateli Izraela.

12:27

Około 80 proc. uchodźców zarejestrowanych w belgijskich agencjach zatrudnienia nie może znaleźć pracy. Przeszkodą jest nieznajomość języka i brak uznania kwalifikacji - informują belgijskie media.

12:19

Systemy obrony powietrznej zestrzeliły "dwa cele powietrzne" w pobliżu miejscowości Puszkarnoje w obwodzie biełgorodzkim - poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow.

12:10

Siły ukraińskie wyzwoliły w ciągu ostatniego tygodnia kolejne trzy kilometry kwadratowe terytorium na kierunku bachmuckim na froncie wschodnim - poinformowała ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar w telewizji.

Hanna Malar podkreśliła, że na południowej flance kierunku bachmuckiego wyzwolono już w sumie 40 kilometrów kwadratowych terytorium, ale sytuacja w tym rejonie pozostaje "skrajnie trudna".

Jak powiedziała, siły rosyjskie usiłowały odzyskać utracone pozycje na zachód od wsi Kliszczijiwka oraz miast Awdijiwka i Kurdiumiwka w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy.

Wiceminister poinformowała też o "pewnych sukcesach" sił ukraińskich w osiedlu Urożajne oraz na południe i południowy-wschód od wsi Staromajorske w obwodzie donieckim.

Dodała, że wróg koncentruje siły i aktywizuje działania na kierunkach kupiańskim i łymańskim, by odciągnąć siły ukraińskie od kontrofensywy na kierunku bachmuckim. (PAP)

12:00

W obwodzie chersońskim w wyniku wczorajszego ostrzału przez siły rosyjskie zginęło 7 osób, w tym dwoje dzieci, a 13 zostało rannych - poinformował gubernator obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin.

11:52

Kurs euro na moskiewskiej giełdzie wzrósł powyżej 111 rubli. Dolar przekroczył 101 rubli.

11:45

Rosyjskie firmy, zawyżając koszty transportu, zarabiają na eksporcie ropy naftowej do Indii znacznie więcej, niż do tej pory sądzono - podał dziennik "Financial Times".

Według gazety, w ciągu ostatnich trzech miesięcy mogło to być 1,15 mld dolarów.

11:36

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało wspólnotę międzynarodową do podjęcia zdecydowanych kroków wobec Rosji, która stwarza zagrożenia dla ruchu cywilnych statków i bezpieczeństwa handlu na Morzu Czarnym.

"Rosja powinna zostać pozbawiona możliwości blokowania międzynarodowych szlaków na Morzu Czarnym, w tym tych prowadzących do ukraińskich portów. W związku z tym Ukraina apeluje do partnerów o wzmożenie wysiłków w celu utrzymania funkcjonowania 'czarnomorskiej inicjatywy zbożowej', która odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa spożywczego" - napisało ukraińskie MSZ w oświadczeniu.

Resort podkreślił, że niedzielne "prowokacyjne działania" Rosji wobec tureckiego statku handlowego Sukru Okan, który zmierzał do ukraińskiego portu Izmaił, stanowią "poważne naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, konwencji NZ o prawie morza oraz innych norm prawa międzynarodowego".

Resort obrony Rosji powiadomił w niedzielę, że rosyjski okręt patrolowy Wasilij Bykow oddał strzały ostrzegawcze w kierunku zmierzającego do Ukrainy statku handlowego Sukru Okan pod banderą Palau, gdy jego kapitan nie zareagował na wezwanie do zatrzymania się w celu przeprowadzenia kontroli. Następnie rosyjscy żołnierze dostali się na pokład jednostki ze śmigłowców Ka-29.

Ukraińskie MSZ wyraziło też solidarność z Turcją jako partnerem strategicznym.

11:29

W pobliżu molo na terenie czarnomorskiego kurortu Costinești w Rumunii doszło do eksplozji. Ze wstępnych informacji wynika, że wybuchła mina morska. Rumuńskie media alarmują, że służby zauważyły w tym rejonie drugą minę. Trwa akcja nurków marynarki wojennej.

11:22

Doradca lojalnego wobec Kijowa mera Mariupola Petro Andriuszczenko twierdzi, że Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak rakietowy na miejscowość Jurjiwka w obwodzie donieckim. Pociski miały spaść na zgrupowanie sił rosyjskich.

Telegram

11:14

Ratusz w Odessie na południu Ukrainy poinformował, że do godz. 11:00 czasu lokalnego (godz. 10:00 czasu w Polsce) zidentyfikowano 203 budynki, które zostały uszkodzone przez pozostałości rosyjskich pocisków zestrzelonych minionej nocy.

Jak informowały wcześniej ukraińskie siły powietrzne, od wczorajszego wieczora siły rosyjskie wystrzeliły na Odessę 15 dronów-kamikadze i osiem pocisków manewrujących Kalibr. Obrona powietrzna zestrzeliła wszystkie środki napadu powietrznego.

Telegram

11:06

Rosja zmieniła taktykę używania dronów-kamikadze - powiedział generał Serhij Najew, dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy, w rozmowie z portalem RBK-Ukrajina.

Wróg nadal używa dronów głównie w nocy na ekstremalnie niskich wysokościach, jednak trasy ciągle się zmieniają. Wróg stara się używać dronów z uwzględnieniem ukształtowania terenu - poinformował.

10:55

Holenderskie F-16 wystartowały o godz. 7:19 po tym, jak rosyjski bombowiec zbliżył się do przestrzeni powietrznej krajów Beneluksu - poinformował rzecznik niderlandzkiego ministerstwa obrony.

10:48

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan odwiedzi 20 sierpnia Budapeszt na zaproszenie premiera Viktora Orbána - poinformowało biuro prasowe szefa węgierskiego rządu.

Przez media spotkanie jest komentowane z perspektywy blokowania przez te dwa kraje przystąpienia Szwecji do NATO.

11:40

Niemiecki minister finansów Christian Lindner przybył do Kijowa. Spotkał się z nim mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko.

Kliczko przekazał, że podczas rozmowy poruszył temat pomocy finansowej i dostaw broni.

Telegram

11:31

Kursy dolara i euro nadal rosną na moskiewskiej giełdzie. Dolar kosztuje już ponad 101 rubli, a euro zbliża się do 111 rubli.

10:24

Dziesięcioletnia dziewczynka została ranna w ataku drona na apartamentowiec w Biełgorodzie, do którego doszło wczoraj wieczorem.

Jak informował wcześniej gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow, w wyniku eksplozji drona uszkodzona została elewacja budynku oraz pięć mieszkań, w których zostały wybite okna. Uszkodzonych zostało również 16 zaparkowanych w pobliżu samochodów i jeden obiekt gospodarczy.

10:16

W ciągu ostatniego tygodnia doszło do nasilenia walk na małą skalę między wojskami ukraińskimi a rosyjskimi wzdłuż brzegów dolnego biegu Dniepru. Obie strony walczą też o kontrolę nad małymi wyspami w ujściu rzeki - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, siły ukraińskie badały możliwość przeprowadzenia nalotów lub utworzenia małych przyczółków w nowych miejscach na wschodnim brzegu rzeki, poza rozszerzeniem przyczółku, który od czerwca tego roku utrzymują w pobliżu zrujnowanego mostu Antonowskiego.

Niektóre z tych operacji prawdopodobnie wykorzystały lokalną rotację sił rosyjskich.

"Rosyjscy dowódcy stoją przed dylematem, czy wzmocnić ten obszar, czy też rozmieścić wojska w obszarach głównych ukraińskich operacji kontrofensywnych, dalej na wschodzie" - przekazał brytyjski resort obrony.

09:46

Mieszkaniec Pokrowska, położonego 40 kilometrów od linii frontu w obwodzie donieckim, został zatrzymany pod zarzutem kolaboracji.

Telegram

09:38

Kurs euro na moskiewskiej giełdzie po raz pierwszy od 23 marca 2022 roku przekroczył 110 rubli. Wcześniej, po otwarciu giełdy, dolar wzrósł powyżej 100 rubli - również po raz pierwszy od 23 marca 2022 roku.

09:30

Szef okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksjonow powiedział, że będzie domagał się na szczeblu państwowym zaostrzenia odpowiedzialności za rozpowszechnianie w mediach społecznościowych zdjęć i filmów obiektów wojskowych i strategicznych, a także "skutków ataków terrorystycznych dokonanych przez reżim kijowski".

W Ukrainie odpowiedni zakaz obowiązuje od marca 2022 roku.

09:22

W wyniku eksplozji, do której doszło wczoraj wieczorem w budynku mieszkalnym w rosyjskim Biełgorodzie, uszkodzonych zostało pięć mieszkań i 16 samochodów - przekazał gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow.

Według wstępnych informacji, w budynek uderzył dron. Nikomu nic się nie stało.

Telegram

09:13

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar przekazała, że siły ukraińskie odniosły "pewien sukces" we wsi Urożajne w obwodzie donieckim oraz na południe i południowy-wschód od miejscowości Staromajorśke, położonej obok wsi Urożajne.

09:05

Dwie osoby poniosły śmierć w atakach rakietowych sił rosyjskich w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy minionej nocy - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Są też ranni w innych obwodach.

MSW podało na Telegramie, że "w wyniku ostrzału całkowicie zniszczone zostały dwa domy mieszkalne, uszkodzone kolejne dwa, a w sąsiednich wyleciały szyby". "Uratowano trzy osoby, dwie niestety zginęły" - przekazało.

Telegram

Minionej nocy trzykrotnie zaatakowana została również Odessa i chociaż ukraińskie siły obrony strąciły wszystkie rakiety wroga, trzy osoby odniosły obrażenia na skutek spadających odłamków. Uszkodzony został też internat jednej z placówek oświatowych i supermarket. Wybuchło także kilka pożarów, które obecnie są gaszone. W kilku budynkach wybite zostały szyby i zniszczony balkon, a także uszkodzone zaparkowane samochody.

Według rady miejskiej, uszkodzonych zostało siedem placówek oświatowych w mieście.

Telegram

Rzeczniczka ukraińskiej armii na południu Natalia Humeniuk wyjaśniła w telewizji, że celem ataków w Odessie było centrum miasta, wobec czego trzeba było zestrzeliwać rakiety nad dzielnicami mieszkaniowymi.

Dwóch mężczyzn w wieku 48 i 44 lat odniosło ciężkie obrażenia w wyniku nocnego ataku na Chersoń na południu Ukrainy. Lżej ranna została kobieta. Wszystkich poszkodowanych przewieziono do szpitala - podał szef władz obwodowych Ołeksandr Prokudin.

Dwie osoby zostały ranne w rosyjskich atakach w obwodzie charkowskim na północnym-wschodzie kraju. 51-letni mężczyzna jest w stanie ciężkim i został przewieziony do szpitala, podobnie jak 68-letnia kobieta. Uszkodzona została także placówka oświatowa i 2-kondygnacyjny dom mieszkalny - oznajmił szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie.

08:57

Kurs dolara na moskiewskiej giełdzie po raz pierwszy od 23 marca 2022 roku przekroczył 100 rubli. Euro kosztuje 109,52 rubla.

08:50

Proces Kseni Fadiejewej, współpracowniczki lidera opozycji antykremlowskiej Aleksieja Nawalnego, oskarżonej o "stworzenie organizacji terrorystycznej", rozpoczął się w Tomsku na Syberii - przekazała agencji AFP rzeczniczka sądu Łarisa Markina.

Sąd w Tomsku zaczął rozpatrywać sprawę Kseni Fadiejewej - oznajmiła rzeczniczka. 31-letnia Fadiejewa, która kierowała zespołem Nawalnego w Tomsku, jest również oskarżona o "udział w organizacji zagrażającej prawom obywateli".

08:43

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego współdziałając z policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera.

08:37

159 cudzoziemców próbowało w niedzielę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski, byli to m.in. obywatele Nepalu, Etiopii i Indii; niedaleko Płaskiej (województwo podlaskie) pięć osób przeprawiło się przez graniczną rzekę Wołkuszankę - podała SG w raporcie z minionej doby.

08:28

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w niedzielę wieczorem potwierdził, że dzień wcześniej siły ukraińskie podjęły próbę ataku na Most Krymski.

Rosyjski resort obrony poinformował, że w sobotę po południu siły obrony powietrznej zestrzeliły w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej dwa pociski S-200 przerobione na wersję uderzeniową. Podczas ataku rosyjskie służby aktywowały zasłonę dymną na Moście Krymskim.

08:20

Bezpieczeństwo w regionie, gospodarcza współpraca dwustronna, a także sytuacja Polaków na Łotwie będą tematami środowego spotkania prezydentów Polski i Łotwy: Andrzeja Dudy i Edgarsa Rinkēvičsa. Będzie to pierwsza wizyta łotewskiego prezydenta w Warszawie od czasu jego zaprzysiężenia.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiedział, że obaj prezydenci będą rozmawiali przede wszystkim na temat bezpieczeństwa i sytuacji w naszym regionie w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.

08:11

W niedzielę z Ukrainy do Polski przyjechało 34 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 43 tys. osób - poinformowała straż graniczna.

Od 24 lutego ub. roku, czyli pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 14,581 mln wjazdów do Polski i 12,834 mln wyjazdów na Ukrainę.

07:42

Od 24 lutego 2022 roku do 14 sierpnia 2023 roku w Ukrainie zginęło 254 380 rosyjskich żołnierzy - takie dane przestawia ukraińska armia. Według niej, tylko w ciągu ostatniej doby na froncie zginęło 530 Rosjan.

07:36

Cel znajdował się dokładnie w centrum Odessy. Rakiety musiały zostać zestrzelone tuż nad miastem, nad dzielnicami mieszkalnymi. A to oznacza, że skierował je tam wróg - powiedziała o nocnym ataku na Odessę Natalia Humieniuk, rzeczniczka sił obrony południa Ukrainy.

07:17

Wczoraj wieczorem dwóch mieszkańców obwodu donieckiego zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku. Tę informację na Telegramie przekazał Pawło Kuryłenko, szef obwodowej administracji.

06:53

Oprócz dronów i rakiet Kalibr, Ukraińcy zestrzelili w nocy rosyjski śmigłowiec.

Telegram

06:41

W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne nagrania pokazujące pożary, które wybuchły po nocnych atakach na Odessę.