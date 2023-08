Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego współdziałając z policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera.

Naklejka promująca Grupę Wagnera w Krakowie / Łukasz Wantuch /

Pierwsze informacje o kartkach promujących Grupę Wagnera w krakowskiej przestrzeni miejskiej pojawiły się w czwartek. Sprawę na Facebooku nagłośnił krakowski radny Łukasz Wantuch.

Druki w formacie A5 z napisem: "We are here. Join us" - czyli "Jesteśmy tutaj. Dołącz do nas" pojawiły się w kilku miejscach. Przyklejone były m.in. na murach i filarach wiaduktu.

Doniesienia o takich samych materiałach zaczęły napływać również z Warszawy.

Sprawą od razu zajęła się policja. Policja bada sprawę, aby dotrzeć do ludzi za to odpowiedzialnych. Zostały wykonane m.in. oględziny, sprawdzany jest monitoring z rejonów, gdzie pojawiły się te kartki - mówiła Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji.

W poniedziałek rano minister koordynator służb specjalnych, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował, że ABW przy współpracy z policją zatrzymała w tej sprawie dwóch Rosjan.

"ABW współdziałając z Policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m. in. szpiegostwa, i trafili do aresztu" - napisał na X (dawniej znanym jako Twitter) szef MSWiA Mariusz Kamiński.