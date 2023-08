Zadania neutralizacji drugiej miny morskiej podjęli się nurkowie rumuńskiej marynarki wojennej. Rzecznik formacji Corneliu Pavel powiedział, że to trudna misja, bo ze względu na silny wiatr morze jest wzburzone.

To trudna misja dla nurków. Gdy tam (do drugiej miny) dotrą, będziemy mieli więcej informacji. Od początku wojny w Ukrainie do chwili obecnej nasi nurkowie zneutralizowali pięć min morskich na naszym obszarze odpowiedzialności - poinformował.

Do incydentu z minami morskimi doszło przed obchodzonym w Rumunii Dniem Marynarki Wojennej.