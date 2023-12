Niezależny rosyjski kanał na Telegramie "Astra" przekazał, że na miejscu ataku znaleziono fragmenty pocisku manewrującego Storm Shadow / SCALP-EG (to te same pociski; są one produkowane wspólnie przez Wielką Brytanię i Francję, a różnią się tylko nazwą - przyp. red.).

Ze zdjęć opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że okręt został doszczętnie zniszczony i zatonął.