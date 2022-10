Rosyjskie wojska dokonały ataków na obiekty infrastruktury energetycznej w Kijowie, Dnieprze i Żytomierzu, a także na zakłady przemysłowe w Charkowie - powiadomili na Telegramie zastępca szefa biura (administracji) prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko i mer Charkowa Ihor Terechow. W Kijowie zginęły co najmniej 2 osoby, a 1 została ranna. W kraju utrzymuje się groźba rosyjskich nalotów rakietowych i powietrznych, a także użycia przez Rosjan bezzałogowych statków powietrznych Shahed-136 wystrzeliwanych z terytorium Białorusi - przekazał sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy. W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie ostrzelali położony na południu Ukrainy Mikołajów pociskami rakietowymi S-300. Jedna osoba zginęła - poinformował na Telegramie szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim. Najważniejsze informacje z 237. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z wtorku 18.10.2022 r

Budynek mieszkalny w centrum Kijowa zniszczony po rosyjskim ataku dronowym / Viktor Kovalchuk / PAP

20:35

Pentagon nie może na tym etapie potwierdzić, że Iran zobowiązał się do dostarczenia Rosji dronów i pocisków rakietowych - powiedział rzecznik amerykańskiego resortu obrony generał Patrick Ryder. Wcześniej Reuters poinformował, że Teheran i Moskwa podpisały w tej sprawie umowę.

"Nie dysponuję obecnie żadnymi informacjami, które mogą to potwierdzić" - oznajmił Ryder.

20:29

Ukraina zaprosiła ekspertów ONZ do zbadania irańskich dronów, używanych przez Rosję do atakowania celów na Ukrainie. Według Kijowa stosowanie tej broni narusza rezolucję Rady Bezpieczeństwa, mówiącej o nałożonych na Iran ograniczeniach w handlu bronią konwencjonalną - podała agencja Reutera.

Jak podkreśla Reuters, władze ukraińskie chcą przekonać ONZ, że dokonywane w ostatnich dniach seryjne ataki sił rosyjskich odbywają się przy pomocy irańskich dronów szturmowych Shahed-136, które lecą w kierunku celu, po czym spadają z dużą prędkością i detonują przy uderzeniu.

Agencja zwraca uwagę, że Teheran zaprzecza oskarżeniom o dostarczanie dronów do Moskwy, a Kreml tego nie skomentował.

20:09

Na Białorusi pod pozorem szkoleń trwa potajemna mobilizacja do białoruskiej armii - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraiński sztab podaje też, że połowa walczących w Ukrainie w ramach tzw. grupy Wagnera to więźniowie.

19:16

"Zagrożenia egzystencjalnego społeczeństwa nie można nazwać inaczej jak terroryzmem, terroryzmem państwowym" - powiedział gen. broni rezerwy Wojska Polskiego Mirosław Różański, prezes fundacji Stratpoints i doradca Polski 2050, który był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Jak dodał rozmówca Pawła Balinowskiego, "celem są obiekty infrastruktury krytycznej - elektrownie, elektrociepłownie, systemy komunikacyjne, a w przededniu zimy to są niezwykle kluczowe elementy wpływające na kwestie egzystencjalne Ukraińców".

19:13

Rosja zużywa swoje rezerwy broni w tempie, którego nie jest w stanie utrzymać, i grożą jej braki uzbrojenia, a zwłaszcza precyzyjnych pocisków rakietowych - powiedziała dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines, którą cytuje Associated Press.

Międzynarodowe sankcje nałożone na Moskwę odsłaniają jej słabości technologiczne. Rosja jest zmuszona zwracać się do takich krajów jak Iran i Korea Północna, by uzupełnić zapasy broni i ekwipunku - powiedziała Haines w poniedziałek wieczorem.

Rosyjskie siły muszą sprowadzać drony, pociski artyleryjskie i rakietowe - dodała.

We wtorek Reuters poinformował, powołując się na irańskich i zachodnich dyplomatów, że Iran w ciągu 10 dni dostarczy Rosji kolejne drony i pociski ziemia-ziemia, a umowa w tej sprawie została podpisana w Moskwie 6 października.

18:52

Ponad 1000 miast i miasteczek w Ukrainie nie ma prądu na skutek zmasowanego ataku Rosjan w ostatnich dniach. Prezydent Zełenski powiedział, że zniszczonych zostało 30 proc. elektrowni i stacji przesyłu. Prądu, a co za tym idzie także wody nie ma także w niektórych dzielnicach stolicy, Kijowie.

18:40

Córka lidera Czeczenii Ramzana Kadyrowa - Ajszat przyjechała do Ukrainy. Jak podają rosyjskie media propagandowe, odwiedza ona Doniecką Republikę Ludową z "misją humanitarną".

18:28

Szef wywiadu wojskowego (HUR) Ukrainy Kyryło Budanow zapowiedział, że przed końcem roku siły ukraińskie odniosą "znaczące zwycięstwa" w wojnie z Rosją - informuje we wtorek portal Obozrevatel.

"Niedługo to zobaczycie (...) Mam nadzieję, że to może być Chersoń" - powiedział Budanow, pytany o prognozowany rozwój wydarzeń na linii frontu przed końcem roku.

Według niego "pod koniec wiosny to wszystko ma się zakończyć". "Do lata wszystko ma się zakończyć" - dodał.

17:03

Iran dostarczy Rosji kolejne drony i pociski ziemia-ziemia, a porozumienie w tej sprawie podpisano 6 października - podaje Reuters, powołując się na irańskich i zachodnich dyplomatów. Agencja ocenia, że zwiększy to napięcia między Teheranem i Zachodem.

15:57

"W związku z dotkliwymi szkodami wyrządzonymi infrastrukturze cywilnej Ukrainy przez irańskie drony, śmiercią i cierpieniem naszych obywateli, a także doniesieniami, że Iran może nadal dostarczać broń do Rosji, przedkładam prezydentowi Ukrainy wniosek o zerwanie stosunków dyplomatycznych (z Teheranem). Postępowanie Iranu to podłość i kłamstwa, których nie będziemy tolerować" - zadeklarował szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.

"Washington Post" informował, że władze Iranu przygotowują się do przekazania Rosji rakiet balistycznych, które prawdopodobnie zostaną użyte w wojnie z Ukrainą. Według mediów chodzi o dostawy pocisków ziemia-ziemia, takich jak Fateh-110 i Zolfaghar, zdolnych do rażenia celów na odległości odpowiednio 300 i 700 km.

W sierpniu Rosja zaczęła kupować od Iranu drony-kamikadze, których masowe użycie na polu walki na Ukrainie rozpoczęło się we wrześniu. Bezzałogowce Shahed-136 są wykorzystywane do atakowania celów cywilnych i obiektów infrastruktury krytycznej na niemal całym terytorium kraju.

15:49

"Rosja prowadzi wojnę w sposób terrorystyczny w zasadzie od samego jej początku, od pierwszych nieudanych ataków, które miały sparaliżować kraj i obalić władze. Gdy to się nie udało, bardzo szybko Rosjanie postawili się na ostrzał osiedli mieszkaniowych, infrastruktury cywilnej, energetycznej i wprost cywili" - mówił w internetowym radiu RMF24 dr Maciej Milczanowski, kapitan rezerwy, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podkreślał także, że tak zwana opcja atomowa, wciąż leży na stole. "Elity rosyjskiej są coraz bardziej oderwane od rzeczywistości. One nie analizują już sytuacji pod kątem korzyści dla Rosji. Dla nich liczy się tylko jedno - 'musimy wygrać'. To zaczyna być takie samo szaleństwo tak jak ostatnie dni Hitlera, który do końca nie mógł zrozumieć, że przegrywa. A nawet jak już zrozumiał, to wcale nie zmieniło to jego nastawienia" - dodawał.

15:02

Rosyjskie ostrzały spowodowały uszkodzenia 30 procent ukraińskich elektrowni - taki bilans ataków trwających od tygodnia przedstawił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł, że kolejne takie ataki mogą doprowadzić do przymusowych odłączeń prądu.

Są problemy prądem w kilku stołecznych dzielnicach. Z powodu kłopotów zasilania obiektów wodociągowych są też problemy z dostarczaniem wody. Na ulice Kijowa wyjechały beczkowozy.

Największy prywatny operator energetyczny poinformował natomiast o poważnym uszkodzeniu dwóch elektrociepłowni. Zginął jeden pracownik, a siedmiu zostało rannych. Szefostwo koncernu zwraca uwagę na fakt, że pociski trafiają w konkretne miejsca, których uszkodzenie może wyłączyć wielkie obiekty.

Co ciekawe, Rosjanie bez żadnych skrupułów informują w swych rządowych mediach, że ich celem jest teraz ukraińska infrastruktura energetyczna. Trzeba pamiętać, że to cywilne obiekty.

Ukraińcy oskarżają Moskwę o próby wywołania katastrofy humanitarnej. Ostrzegają też przed kolejną wielką falą uchodźców.

15:00

Kreml zaprzeczył, że jego siły używały irańskich dronów do ataku na Ukrainę. "Wykorzystujemy tylko rosyjski sprzęt" - powiedział Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla mówił także o tym, że decyzja o zakończeniu częściowej mobilizacji w całym kraju nie została jeszcze podjęta, ale niektóre regiony już zakończyły plany mobilizacyjne.

14:59

W ciągu ostatnich 10 dni rosyjskie wojska dokonały na Ukrainie około 190 zmasowanych ataków rakietowych, artyleryjskich, a także z użyciem irańskich dronów-kamikadze; w wyniku tych działań zginęło ponad 70 osób, a 240 zostało rannych - oznajmił rzecznik Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ołeksandr Chorunży.

14:24

Dwóch cywilów zginęło, a jeden został ranny w ostrzale miejscowości Junakiwka w obwodzie sumskim na północy Ukrainy, w pobliżu granicy z Rosją - oznajmił na Telegramie zastępca szefa biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

"Odnotowano 14 uderzeń. Rosjanie otworzyli ogień w kierunku centrum wsi (Junakiwka). (...) Uszkodzono sklep i okoliczne budynki" - napisał bliski współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

14:22

"Centrum Jurija Lewady przeprowadziło badania i według nich 47 proc. Rosjan uznało, że było to (częściowa mobilizacja - przyp. red.) najważniejsze wydarzenie w ostatnim czasie" - mówiła Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w dzisiejszej rozmowie dla Radia RMF24. "Z kolei przeprowadzone z wielką pompą pseudoreferenda, które Władimir Putin chciał właśnie przedstawić jako najważniejsze wydarzenie ostatnich lat, tylko 9 proc. Rosjan uznało za coś ważnego w ich życiu politycznym i osobistym. W związku z tym, można postawić tezę, że dla wielu Rosjan wojna zaczęła się właśnie teraz" - dodała Legucka.

14:07

Wojna, rozłąka i poczucie zagrożenia to codzienność także rodziny prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który wraz z żoną Ołeną i dwójką dzieci nie opuścił Kijowa. "To brzmi okropnie, ale dzieci przyzwyczajają się do wojny szybciej niż dorośli" - powiedziała w wywiadzie dla "Bilda" ukraińska Pierwsza Dama.

Dzieci (18-letnia Ołeksandra i 9-letni Kyryło) rzadko widują ojca od wybuchu wojny. "Tęsknią za nim. Ja sama widuję go czasami w pracy, w biurze (...). Choć wisi nad nami wielkie niebezpieczeństwo, robię to czego oczekuje się ode mnie jako matki: staram się zachowywać spokój i uśmiechać do swoich dzieci" - powiedziała żona prezydenta Ukrainy.

13:48

Parlament Estonii uznał we wtorek Rosję za reżim terrorystyczny oraz potępił nielegalną aneksję okupowanych terytoriów Ukrainy.

13:44

Ukraina otrzymała 2 miliardy euro pomocy finansowej od Unii Europejskiej. Jest to pierwsza transza z pakietu 5 miliardów unijnego pakietu przyznanego Ukrainie w związku z rosyjską inwazją - poinformował ukraiński premier Denys Szmyhal.

13:43

"Putin musi dostosowywać swoje działania tak, żeby zaspokoić radykałów obecnych w polityce, ale i społeczeństwie" - oceniła w wywiadzie dla magazynu "Foreign Policy" była analityk CIA ds. Rosji i Eurazji Andrea Kendall-Taylor. Jej zdaniem, prowojenni Rosjanie chcą terroryzować Ukraińców i zmusić przez to władze w Kijowie do ustępstw.

12:54

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zaapelował w Berlinie, aby pomimo wojny na Ukrainie nie zaniedbywać "innych ważnych zadań politycznych".

"Wojna Rosji z Ukrainą zmieniła polityczny program działań. Ale inne zadania nadal są pilne" - powiedział Steinmeier podczas otwarcia Forum Niemiecko-Hiszpańskiego.

"Wojna na Ukrainie zburzyła niektóre z bezpiecznych założeń, o których ludzie myśleli, że mogą na nich polegać. Każde wyzwanie daje również nową szansę. Obecny kryzys może być zachętą do przyspieszenia kroków w kierunku zrównoważonej gospodarki, opartej na energii odnawialnej, oszczędności energii i lepszej efektywności energetycznej" - oświadczył król Hiszpanii Filip VI.

12:47

Od początku inwazji na Ukrainę Rosja straciła: 65850 żołnierzy, 2548 czołgów, 5219 wozów bojowych, 1622 systemów artyleryjskich i 268 samolotów.

12:36

Nie dostrzegamy przychylnego podejścia Chin i Indii wobec Ukrainy. Oba te kraje próbują zachować neutralność w obliczu rosyjskiej inwazji, lecz moim zdaniem powinny zająć jakieś konkretne stanowisko - oznajmił szef ukraińskiej frakcji parlamentarnej rządzącej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija.

W ocenie Arachamii, cytowanego przez agencję Interfax-Ukraina, Pekin i Delhi "niekiedy rozmawiają na temat programów humanitarnych", jednak nie przekłada się to na bardziej wymierną pomoc dla Kijowa.

"Może tak, po prostu, wygląda to w chińskiej filozofii, ale jeśli przestrzega się zasady neutralności, to (wówczas) się tego nie ogłasza i raczej nie sprzedaje agresorowi żadnych podzespołów elektronicznych. Gdy tylko Rosja przestanie otrzymywać z Chin (podzespoły) do produkcji uzbrojenia, to wówczas pozostanie z konwencjonalną, bardzo prostą bronią, a jej zdolności obronne zostaną poważnie uszczuplone" - prognozuje polityk.

12:31

Najemnicy z grupy Wagnera w okolicach Bachmutu.

12:26

"Putin musi dostosowywać swoje działania tak, żeby zaspokoić radykałów obecnych w polityce, ale i społeczeństwie" - oceniła w wywiadzie dla magazynu "Foreign Policy" była analityk CIA ds. Rosji i Eurazji Andrea Kendall-Taylor. Jej zdaniem, prowojenni Rosjanie chcą terroryzować Ukraińców i zmusić przez to władze w Kijowie do ustępstw.

12:17

Pieskow: "Nie ma dekretu Putina o zakończeniu częściowej mobilizacji".

12:08

Rosyjskie ataki rakietowe na obiekty infrastruktury energetycznej na Ukrainie mogą doprowadzić do przerw w dostawach energii elektrycznej, wody i ogrzewania na całym terytorium Ukrainy. Należy przygotować się na taką ewentualność - ostrzegł szef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

11:56

Rosyjscy okupanci wywożą z zajętych terenów obwodu chersońskiego na południu Ukrainy eksponaty z muzeów i majątek przedsiębiorstw. Zrabowane przedmioty i urządzenia trafiają do Rosji - zaalarmował we wtorek rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.



Na początku października minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko powiadomił w rozmowie z agencją AP, że rosyjskie wojska dokonały na podbitych obszarach grabieży w niemal 40 muzeach. Zrabowano m.in. złoty skarb Hunów z ekspozycji w Melitopolu oraz obrazy Iwana Ajwazowskiego i Archipa Kuindży z galerii w Mariupolu.



"Stosunek Rosjan do dziedzictwa kulturowego Ukrainy to zbrodnia wojenna" - ocenił Tkaczenko, który oszacował wielkość strat na "setki milionów euro lub dolarów".

11:53

Rosyjska inwazja na Ukrainę ma poważne konsekwencje geopolityczne i jedną z nich jest rosnący wpływ Polski i krajów bałtyckich w ramach NATO i Unii Europejskiej - twierdzi profesor Arent van Nieukerken z Uniwersytetu Amsterdamskiego (UvA) na łamach dziennika "De Telegraaf".



Van Nieukerken zauważa, iż wojna na Ukrainie wydobywa na światło dzienne wszelkiego rodzaju drażliwości historyczne, które często są trudne do zrozumienia dla zachodnich odbiorców.



"Polska, Ukraina i Litwa zawsze odłożą na bok swoje wzajemne konflikty, gdy będą zagrożone przez Moskwę" - uważa van Nieukerken i podkreśla, że Rosja jest ich wspólnym geopolitycznym wrogiem. Profesor wskazuje, że również Władimir Putin i jego ideolodzy traktują Polskę i Litwę za swoich historycznych przeciwników.



11:46

Co najmniej dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego obiektów energetycznych w Kijowie, przeprowadzonego we wtorek w godzinach rannych - oznajmiła na Telegramie Prokuratura Miasta Kijowa. Jak powiadomiono, są to wstępne dane i liczba ofiar może wzrosnąć.

11:25

Zestrzelony nad Charkowem rosyjski pocisk S-300.

11:13

Ataki na infrastrukturę cywilną z 17 października są zgodne z szerszym schematem priorytetowego traktowania przez Rosję tworzenia efektu psychologicznego w Ukrainie i stawiania go ponad namacalną efektywność na polu walki - twierdzą eksperci amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).



Analityk wojskowy Brett Friedman zasugerował, że pięć dronów irańskiej produkcji Shahed-136, które uderzyły w poniedziałek w Kijowie wywarło taki sam efekt, jaki miałoby 15 ostrzałów artyleryjskich "na bardzo rozległym terenie". Takie uderzenia, w ocenie Friedmana, mogą wyrządzić wielkie szkody infrastrukturze cywilnej oraz zabić i ranić wiele osób "bez dawania miarodajnych efektów militarnych".

11:09

W wyzwolonym mieście Łyman w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, odkryto szczątki kolejnych siedmiu ofiar rosyjskiej okupacji. Ponadto w ciągu ostatniej doby w wyniku ostrzałów wroga zginęło sześciu mieszkańców regionu - powiadomił szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.



Trzech cywilów poniosło śmierć w Bachmucie, dwóch w miejscowości Kostiantyniwka, a jedna osoba w Orliwce. Oprócz tego odnaleziono ciało jednego cywila w Dibrowie. W ciągu minionej doby ośmiu mieszkańców obwodu donieckiego doznało obrażeń ciała - oznajmił gubernator na Telegramie.

11:06

Od 10 października rosyjskie wojska zniszczyły 30 proc. ukraińskich elektrowni, co spowodowało masowe przerwy w dostawach prądu w całym kraju. Nie ma już miejsca na negocjacje z reżimem Putina - zadeklarował na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W jego ocenie ostrzały obiektów infrastruktury energetycznej są "nowym rodzajem terroryzmu" Kremla wobec sąsiedniego kraju.

10:31

To była pierwsza taka wymiana od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z rosyjskiej niewoli wróciło 108 ukraińskich kobiet - w zamian za 110 Rosjan. Wśród jeńców były m.in. obrończynie Azowstalu.

10:22

Eksperci energetyczni ostrzegają mieszkańców Kijowa i Dniepru przed możliwymi przerwami w dostawie prądu z powodu zniszczeń w obiektach infrastruktury krytycznej.

10:11

Rano rosyjskie wojska dokonały ataków na obiekty infrastruktury energetycznej w Kijowie, Dnieprze i Żytomierzu, a także na zakłady przemysłowe w Charkowie - powiadomili na Telegramie zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko i mer Charkowa Ihor Terechow.

10:05

Czworo dzieci zostało znalezionych przez śledczych w masowym grobie w Łymanie. Kolejny chłopiec został pochowany przez matkę na jej własnym podwórku. Wstępnie ustalono, że wszyscy zginęli od ran odłamków w wyniku rosyjskiego ostrzału, informuje ukraińska policja.

10:02

Gazeta Expressen opublikowała zdjęcie zniszczonego 50-metrowego odcinka "Nordic Stream". Zdjęcia wykonali szwedzcy dziennikarze wraz z norweskimi ekspertami.

09:53

Ukraina znajduje się pod ostrzałem rosyjskich okupantów, którzy robią dalej to, co potrafią najlepiej, czyli terroryzują i zabijają cywilów - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w reakcji na poranne rosyjskie ostrzały Kijowa i innych miast kraju.



"W Mikołajowie wróg zniszczył budynek mieszkalny przy pomocy rakiet S-300. Zginął człowiek. Uderzyli również w targ kwiatowy, w park z kasztanowcami. Zastanawia mnie, przeciwko czemu walczyli rosyjscy terroryści, atakując te całkowicie pokojowe obiekty?" - napisał Zełenski.

09:20

W Charkowie zarejestrowano "dwie serie wybuchów w ciągu pięciu minut" - napisał na Telegramie Terechow, informując o ostrzałach obiektu przemysłowego w tym mieście. Jak powiadomiła agencja Interfax-Ukraina, w związku z rosyjskimi atakami wstrzymano funkcjonowanie charkowskiego metra, które służy obecnie jako schron. Gubernator regionu charkowskiego Ołeh Syniehubow donosił o "ośmiu rakietach, wystrzelonych z rosyjskiego miasta Biełgorod". Według wstępnych informacji nie ma ofiar.

Ponadto w nocy z poniedziałku na wtorek ponownie ostrzelano Zaporoże. "Dokonano ostrzału lotniczego, wykorzystano też (irańskie) drony-kamikadze Shahed-136. (...) Wybuchł pożar w obiekcie infrastruktury (krytycznej), a jedna z rakiet trafiła w budynek magazynowy. Nie ma poszkodowanych" - oświadczyły władze obwodu zaporoskiego.

08:55

Rosyjskie wojska dokonały ataków na obiekty infrastruktury energetycznej w Kijowie, Dnieprze i Żytomierzu, a także na zakłady przemysłowe w Charkowie - powiadomili na Telegramie zastępca szefa biura (administracji) prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko i mer Charkowa Ihor Terechow.

"Trzy uderzenia na terenie zakładu energetycznego na lewym brzegu (rzeki) Dniepr" - oznajmił Tymoszenko, donosząc o wybuchach w stolicy Ukrainy. Informacje o eksplozjach potwierdziła agencja Reutera, która poinformowała o słupie dymu widocznym w północnej części Kijowa.

Obiekty energetyczne zostały ostrzelane również w Dnieprze i Żytomierzu. W pierwszym z miast odnotowano dwa uderzenia, Tymoszenko raportował o "poważnych zniszczeniach". Również dwa ataki miały miejsce w Żytomierzu. Według doradcy głowy państwa, na miejscu zdarzenia pracują obecnie służby ratunkowe. W obu przypadkach pojawiły się doniesienia o trudnościach z dostawami energii elektrycznej i wody w wyniku eksplozji.

08:22

Rosjanie porwali szefa służby informatycznej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Ołeha Kostiukowa i doradcę dyrektora elektrowni Ołeha Oszekę - poinformował ukraiński koncern Enerhoatom na Telegramie.

"Wczoraj, 17 października, rosyjscy terroryści nuklearni zatrzymali i wywieźli w niewiadomym kierunku szefa służby informatycznej w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Ołeha Kostiukowa i doradcę dyrektora elektrowni Ołeha Oszekę" - podano.

Enerhoatom przekazał, że na razie nic nie wiadomo o miejscu pobytu tych dwóch osób z kierownictwa elektrowni, ani w jakim stanie się znajdują. Ukraiński koncern zaapelował do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej "i całej społeczności międzynarodowej" o dołożenie wszelkich starań, aby uwolnić pracowników Zaporoskiej Elektrowni Atomowej z rosyjskiej niewoli i ułatwić im powrót do pracy.

07:59

W kraju utrzymuje się groźba rosyjskich nalotów rakietowych i powietrznych, a także użycia przez Rosjan bezzałogowych statków powietrznych Shahed-136 wystrzeliwanych z terytorium Białorusi - przekazał sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy.

W poniedziałek Rosjanie ostrzelali ponad 35 miejscowości, w tym Kijów i Odessę oraz miejscowości w obwodach mikołajowskim, donieckim i chersońskim. "W tym celu wróg użył pocisków manewrujących, rakietowych i przeciwlotniczych. Ponadto, 43 drony Shahed-136 produkcji irańskiej zostały zaangażowane w walkę, z czego 38 zostało zestrzelonych przez ukraińskie wojsko" - podały siły zbrojne w codziennym raporcie.

W ciągu minionych 24 godzin wróg dokonał 10 ataków rakietowych, przeprowadził 58 nalotów oraz około 60 ataków przy użyciu wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej MLRS - przekazano.

07:50

Celem wzmożonych rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę jest sieć energetyczna tego kraju, ale w związku z porażkami na polu bitwy Rosja jest też bardziej chętna do uderzenia w infrastrukturę cywilną - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Od 10 października Rosja utrzymuje wzmożone tempo uderzeń dalekiego zasięgu na cele na terenie Ukrainy. Są one przeprowadzane przy pomocy pocisków manewrujących, pocisków obrony powietrznej typu ziemia-ziemia oraz dostarczonych przez Iran jednokierunkowych samolotów bezzałogowych Shahed-136. Jest bardzo prawdopodobne, że kluczowym celem tej kampanii uderzeniowej jest spowodowanie rozległych szkód w ukraińskiej sieci dystrybucji energii. Ponieważ od sierpnia Rosja poniosła porażki na polu bitwy, najprawdopodobniej zwiększyła się jej chęć do uderzenia w infrastrukturę cywilną oprócz ukraińskich celów wojskowych" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

07:43

Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono w niemal wszystkich regionach Ukrainy.

07:32

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie ostrzelali położony na południu Ukrainy Mikołajów pociskami rakietowymi S-300. Jedna osoba zginęła - poinformował na Telegramie szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

Ciało ofiary odnaleziono w gruzach budynku, w który trafiła rakieta. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.

07:28

Dym unoszący się nad miastem Dniepr po rosyjskim ostrzale.

07:07

Wasyl Bajdak to ukraiński komik, który występuje teraz w różnych częściach Ukrainy, również blisko frontu, bo w ten sposób chce pomóc wojsku zebrać środki na dalszą walkę z Rosją. W rozmowie z PAP.PL opowiada, jak humor pomaga Ukraińcom zmagać się z wojenną codziennością.

"Wiadomo, każdy ma swoje granice. Ale poruszam wszystkie tematy. Okazuje się, że można żartować np. z ostrzałów. To pomaga oswoić tę straszną rzeczywistość wokół" - mówi.

Wojna zastała Wasyla w Winnicy, mieście w środkowej Ukrainie. 23 lutego pojechał tam w odwiedziny do swoich rodziców. Nie zabrał ze sobą niczego: dokumentów, pieniędzy, ubrań. Planował wrócić następnego dnia do Kijowa. Nie do końca wierzył w to, że Rosja wejdzie na teren Ukrainy.

06:58

Zniszczony w rosyjskim ostrzale targ kwiatowy w Mikołajewie. Nie było ofiar.

06:46

Siły rosyjskie zaatakowały gotowe do eksportu kontenery oleju słonecznikowego w porcie w Mikołajowie za pomocą dronów kamikadze - poinformował na Facebooku Dmytro Pletenczuk, rzecznik prasowy Administracji Wojskowej Obwodu Mikołajowskiego.

06:33

Alarmy przeciwlotnicze w kilku regionach Ukrainy.

06:16

Nowej premier kanadyjskiej prowincji Alberta Danielle Smith media przypomniały wypowiedzi, że mieszkańcy niektórych części Ukrainy lepiej się czują w Rosji, a Ukraina powinna być neutralna.



"Wydaje mi się, że wielkie mocarstwa fatalnie określiły nowe granice krajów po drugiej wojnie światowej. Wiele konfliktów, które mieliśmy od tego czasu, nastąpiło w wyniku tego, że tak różne narody, które się nie lubią, upchnięto pod władzą jednego rządu. Czytałam, że dwa rejony Ukrainy czują więcej związków z Rosją. Czy narody powinny mieć możliwość uwolnienia się i rządzenia samodzielnie? Jeśli tego ludzie naprawdę chcą, myślę, że tak" - napisała Smith w dniu inwazji Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., na platformie Locals.com, używanej przez skrajnie prawicowe ugrupowania.

05:56

Naczelnik krzyworoskiego obwodu Ołeksandr Wilkul potwierdził wybuchy w mieście. "Krzywy Róg. Wybuchy w północnej części miasta. Jesteśmy w schronach!" napisał w mediach społecznościowych.

05:43

Kłęby dymu unoszą się nad Krzywym Rogiem.

05:25

Kanada nałożyła sankcje na 34 Rosjan oraz jeden rosyjski podmiot zajmujących się rozpowszechnianiem dezinformacji i propagandy - poinformowała minister spraw zagranicznych Melanie Joly.



"Wojna rosyjskiego reżimu opiera się na kłamstwach i oszustwie. Tłumi swobodę wypowiedzi i więzi swoich własnych obywateli, którzy ośmielają się mówić prawdę. Ponieważ liczba naruszeń praw człowieka w Rosji cały czas wzrasta, Kanada podejmuje działania przeciw propagandzie, która próbuje usprawiedliwiać takie naruszenia. Kanada jest razem z Ukrainą" - powiedziała Joly cytowana w komunikacie kanadyjskiego MSZ.

05:11

Nad ranem miało dojść do kolejnego ostrzału Zaporoża.

05:07

Władze Federacji Rosyjskiej nie poinformowały do tej pory USA o ćwiczeniach jej sił nuklearnych. Waszyngton spodziewa się, że Moskwa przeprowadzi je wkrótce



Stany Zjednoczone uważają, że Rosja prawdopodobnie przeprowadzi próbne odpalenia rakiet podczas swoich corocznych ćwiczeń "Grom" swoich strategicznych sił jądrowych, prawdopodobnie już za kilka dni - poinformowała agencja Reutera, cytując wysokiego urzędnika wojskowego USA.



Zgodnie z traktatem New START, Rosja jest zobowiązana do wcześniejszego powiadomienia o startach tego typu rakiet. "Nie otrzymaliśmy żadnego rodzaju oficjalnego powiadomienia" - powiedział amerykański urzędnik, zastrzegając sobie anonimowość.

05:00

Wobec groźby ataku nuklearnego ze strony Rosji ministerstwo obrony w Madrycie zdecydowało odnowić przeterminowane zapasy tabletek z jodem chroniących przed promieniowaniem. Taki atak jest realny - powiedziała szefowa resortu Margarita Robles. Od początku wojny na Ukrainie zagrożenie promieniowaniem związane jest także z możliwością katastrofy w jakiejś elektrowni jądrowej.



Gdyby wojna w Ukrainie przerodziła się w konflikt nuklearny, życie milionów osób w całej Europie znalazłoby się w niebezpieczeństwie - ostrzegła telewizja Antena3. - W związku z tym także w Hiszpanii wzrosło zainteresowanie lekami mogącymi zapobiegać skutkom promieniowania jądrowego na organizm ludzki.