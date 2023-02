"Unijne sankcje powinny uniemożliwić Rosji odbudowę potencjału wojskowego" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej po szczycie UE - Ukraina w Kijowie. Podkreślił, że Ukraina nie straci "ani jednego dnia" na drodze do akcesji do Unii. "Nie istnieje sztywny harmonogram przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej; Kijów musi najpierw spełnić pewne wymagania" - oświadczyła z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas spotkania w Kijowie. / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA W trakcie szczytu na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Syreny alarmowe zawyły m.in. w Kijowie, gdzie odbywały się spotkania. Wołodymyr Zełenski, któremu podczas konferencji prasowej towarzyszyli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, podziękował za nieustanne wsparcie Unii Europejskiej dla jego kraju oraz przekazanie Kijowowi przez UE kolejnej transzy wsparcia finansowego. Rosja stara się zmienić sytuację na froncie na swoją korzyść i dlatego kluczowe znaczenie dla Ukrainy ma dostarczenie jej przez sojuszników pocisków dalekiego zasięgu - przekonywał Zełenski. Ukraina utrzyma Bachmut i wyzwoli część Donbasu okupowaną przez Rosję, jeśli otrzyma pociski dalekiego zasięgu. Im silniejsza będzie ukraińska obrona przeciwrakietowa, tym szybciej zakończy się agresja Rosji i zapewnione zostanie bezpieczeństwo dla Ukrainy i Europy - dodał ukraiński przywódca. Von der Leyen wyjaśniła, że nie istnieje sztywny harmonogram przystąpienia Ukrainy do UE, a Kijów musi najpierw spełnić pewne wymagania. Zapowiedziała także, że w ramach kolejnego pakietu unijnych sankcji na Moskwę uwzględnione zostaną też ograniczenia dotyczące podzespołów wykorzystywanych do produkcji dronów używanych przez Rosję w wojnie na Ukrainie. Podkreśliła, że Ukraina może być źródłem inspiracji dla Europy - choćby wówczas, gdy setki tysięcy Ukraińców wymieniają stare żarówki na energooszczędne żarówki LED. Poinformowała, że Unia przekaże Ukrainie 35 mln żarówek ledowych. Charles Michel oświadczył, że nie ma bezpiecznej i niezależnej Europy bez wolnej i bezpiecznej Ukrainy. Oznajmił, że celem Unii jest dalsze wzmacnianie praworządności na Ukrainie, aby zapewnić, że Ukraina i Wspólnota znajdą się jeszcze bliżej siebie, niż obecnie. Unia Europejska jest z wami dzisiaj i będzie z wami jutro. Będzie z wami tak długo, jak będzie to niezbędne. Będziemy stali u waszego boku, aby odbudować ten kraj - dodał. Unia Europejska to Ukraina, a Ukraina to Unia Europejska - podkreślił Michel. >>> WOJNA W UKRAINIE. RELACJA MINUTA PO MINUCIE <<< Wojna w Ukrainie, najnowsze informacje: Dr Prawda: Myślę, że Ukraina będzie członkiem UE przed rokiem 2030

