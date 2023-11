Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wszczęła dochodzenie w sprawie około 8 tys. przypadków podejrzeń o zdradę stanu od początku wojny z Rosją. Dane publikuje New Voice, powołując się na źródła w SBU.

SBU prowadzi dochodzenie w prawie 8 tys. przypadków podejrzeń o zdradę stanu. Zdjęcie ilustracyjne / AA/ABACA / PAP/Abaca

SBU przekazała New Voice, że wszczęła ponad 7 tys. dochodzeń w sprawach karnych związanych z art. 111-1 kodeksu karnego i prawie 1 tys. na podstawie art. 111-2.

Obydwa podpunkty artykułu 111 dotyczą zdrady stanu. Do przestępstw określonych w artykule 111-1 zalicza się szpiegostwo, działania umyślnie podważające suwerenność Ukrainy oraz dobrowolne pomaganie obcemu państwu w "działalności wywrotowej przeciwko Ukrainie". Grozi za to od 10 do 15 lat więzienia.