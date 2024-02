"Dziś potrzebne nam jest poczucie zjednoczenia w sprawie Ukrainy. Stanowisko premiera Węgier Viktora Orbana jest zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa" - powiedział premier Donald Tusk w Brukseli, przed rozpoczęciem Rady Europejskiej.

Szef polskiego rządu wchodząc na obrady unijnego szczytu powiedział zagranicznym dziennikarzom, że jest bardzo dużo rzeczy do omówienia.

To, co potrzebne nam dzisiaj, to poczucie zjednoczenia w sprawie Ukrainy i rosyjskiej agresji i nie jestem w stanie zrozumieć, nie jestem w stanie tolerować tej niezwykle dziwnej i egoistycznej gry Viktora Orbana. Nie ma miejsca na kompromis (...), nie ma też kompromisu w sprawie Ukrainy - oświadczył Tusk.

Odpowiadając na kolejne pytania dziennikarzy, premier Tusk ocenił, że nie ma planu "B" i dodał, że Orban musi zdecydować, czy Węgry "to część naszej społeczności, czy nie".

Tusk zaznaczył jednocześnie, że uda się znaleźć silne argumenty, żeby ostatecznie przekonać węgierskiego przywódcę.

Zdaniem polskiego premiera, kwestia Ukrainy "to jest kwestia egzystencjalna, nie tylko dla Polski, ale dla nas wszystkich".

Stanowisko Viktora Orbana jest zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa i myślę, że jest to nie do przyjęcia, dlatego myślę, że musimy pomyśleć o wszystkich możliwych środkach i konsekwencjach na przyszłość, ale może nie dziś - mówił.

"Potrzebna jest nam jedność"

Premier Tusk zaznaczył też, że jeśli stanowisko Orbana zacznie dominować, to wówczas Ukraina przegra.

Chciałbym przekonać partnerów, w tym Viktora Orbana, że nadal jest możliwe by ochronić Ukrainę skutecznie przed agresją. Jestem absolutnie przekonany, że mamy szansę to zrobić skutecznie. W tym celu potrzebna jest nam jedność, dlatego Viktor Orban musi mieć świadomość, że to on będzie odpowiedzialny za czarny scenariusz ze względu na jego gierki - powiedział polski premier.

Tusk w rozmowie z polskimi dziennikarzami zaznaczył z kolei, że nie ma drogi "po środku" i albo jest się po stronie Ukrainy przeciw Rosji w tym konflikcie, albo po stronie Rosji. I Viktor Orban musi dokonać tego wyboru - mówił.

Na marginesie jestem bardzo poruszony i trochę zawstydzony faktem, że mój poprzednik, premier (Mateusz) Morawiecki przyjechał do Brukseli po to, żeby z Viktorem Orbanem uczestniczyć w tej dwuznacznej grze. To jest ostatnia rzecz, jakiej potrzeba, by jakikolwiek polski polityk wspierał Viktora Orbana w tej rozgrywce, która w przypadku Budapesztu jest ewidentnie przeciwko Ukrainie - powiedział Donald Tusk.

Były premier Mateusz Morawiecki przyjechał do Brukseli w przeddzień nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej poświęconego zmianie wieloletnich ram budżetowych UE, w tym pomocy dla Ukrainy.

Przywódcy Unii Europejskiej mają zaproponować w czwartek zorganizowanie corocznej debaty na temat planowanego pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 50 miliardów euro do 2027 roku - wynika z najnowszego projektu konkluzji szczytu UE. To krok w stronię przełamania weta Węgier.

Węgry domagają się corocznego przeglądu pomocy udzielanej przez UE Ukrainie z możliwością skorzystania z prawa weta. Sprzeciwiają się temu pozostałe państwa członkowskie UE.