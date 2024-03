W piątek wojska rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na Odessę. Celem uderzeń były obiekty infrastruktury cywilnej. Według danych liczba ofiar śmiertelnych piątkowego ostrzału wzrosła do 21. Z kolei rannych zostało ponad 70 osób - stan zdrowia niektórych z nich jest ciężki.

Prezydent Biden wzywa do działania

W piątek prezydent USA Joe Biden podczas tradycyjnego lunchu z kongresmenami i premierem Irlandii Leo Varadkarem z okazji dnia św. Patryka po raz kolejny wezwał w ten sposób Kongres do przyjęcia pakietu pomocowego dla Ukrainy.

Myślę, że przytłaczająca większość członków Kongresu jest gotowa, by zrobić to, co do nich należy, i zachęcam wszystkich kongresmenów na tej sali, by przeciwstawili się Władimirowi Putinowi. On jest zbirem - mówił Biden.