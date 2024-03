Nie możemy uznawać, że ludzie są wystarczająco mądrzy, by wybierać posłów, ale już za głupi, by w referendum odpowiedzieć, czy i kiedy wolno przerywać ciążę - powiedział w sobotę w Poznaniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Dodał, że będzie bronił decyzji, by projektami dotyczącymi aborcji Sejm zajął się 11 kwietnia. Jak podkreślił, w przeszłości Lewica także chciała referendum w sprawie aborcji.

Szymon Hołownia podczas spotkania w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP Na przedwyborczym spotkaniu w Poznaniu z wyborcami Trzeciej Drogi Hołownia podkreślił, że rozwiązanie problemu z obowiązującym obecnie w Polsce prawem aborcyjnym zostało obiecane w 12 gwarancjach Trzeciej Drogi. Jak dodał, będzie bronił swojej decyzji z początku marca o tym, by projekty dotyczące aborcji były procedowane w Sejmie 11 kwietnia, tuż po pierwszej turze wyborów samorządowych. Hołownia: Realizujemy to, na co się umówiliśmy Obiecaliśmy, że chcemy rozwiązać problem z nieludzkim prawem aborcyjnym, które dzisiaj w Polsce obowiązuje i realizujemy dokładnie to, na co umówiliśmy się z naszymi wyborcami: ustawa i wołanie o referendum - powiedział marszałek. Wyjaśniając, skąd potrzeba organizowania referendum ws. aborcji, powiedział, że to kwestia, o której Polacy powinni móc się wypowiedzieć. Dlaczego to jest tak, że mamy ludzi uznawać za na tyle mądrych, żeby wybrali Paulinę Hennig-Kloskę, mnie, posła Suskiego, posła Macierewicza na posłów, ale już są za głupi, żeby zdecydować o jakiejś konkretnej rzeczy. Czyli są dostatecznie mądrzy, żeby nam zapewnić poselskie mandaty, ale już za głupi, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy wolno przerywać ciążę i kiedy wolno przerywać ciążę - zauważył marszałek Sejmu. Hołownia: Lewica chciała referendum ws. aborcji Szymon Hołownia przypomniał, że idea referendum w tej kwestii nie jest nowa. Jesteśmy krytykowani za ideę referendum, pod którym Lewica zbierała podpisy w 2016 roku. Zrobiliśmy kwerendę w stenogramach sejmowych. Mam teczkę wypowiedzi posłanek i posłów Lewicy, którzy wołali o referendum w 1996, 1997 roku, później w 2016 roku. Co się zmieniło? Jeżeli mamy mieć zmienione nieludzkie prawo, które dzisiaj chce zmuszać kobiety do heroizmu, musimy zrobić referendum - powiedział Hołownia. Odnosząc się do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, który zapowiedział zawetowanie ustaw liberalizujących podejście do aborcji powiedział, że prezydent nie może zawetować ustaw, które są efektem referendum. Mamy w tej sprawie analizy naszego biura prawnego - zapewnił. Hołownia: 11 kwietnia zobaczycie Krytyków decyzji o przeniesieniu procedowania w Sejmie projektów ws. aborcji na 11 kwietnia zachęcił do cierpliwości. 11 kwietnia zobaczycie, czy warto było poczekać, na to, żeby było choć może trochę mniej emocji, a trochę więcej rozmowy o tym, o czym rzeczywiście te ustawy są. Uważam, że to jest tak ważna sprawa, że tu nie wolno popełnić błędu, że tu trzeba naprawdę bardzo zastanowić się nad każdym oddanym głosem i każdym wypowiedzianym słowem. Bo nie o nas, polityków tu chodzi. Tu chodzi, o te kobiety, które dzisiaj znajdują się w dramatycznej sytuacji, a państwo staje przeciwko nim, a nie za nimi - powiedział marszałek Sejmu. Zobacz również: ​Viatteau o "powrocie" Trójkąta Weimarskiego: To forum, które może być użyteczne

