Tureckie służby celne zatrzymały rosyjski statek towarowy transportujący zboże, które – jak twierdzi Kijów – zostało skradzione z Ukrainy – poinformował ambasador Ukrainy w Turcji Wasyl Bodnar.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podaje Reuters, Ukraina wcześniej zwróciła się do Turcji o zatrzymanie statku towarowego "Żybek Żoły", pływającego pod rosyjską banderą. Był on widziany przez dziennikarzy ok. kilometra od brzegu u wejścia do portu w Karasu. Na pokładzie statku nie było widocznych oznak ruchu.

Mamy pełną współpracę. Statek stoi obecnie przy wejściu do portu, został zatrzymany przez tureckie służby celne - powiedział ambasador Wasyl Bodnar w ukraińskiej telewizji państwowej.

Podkreślił, że o losie statku zadecyduje jutrzejsze spotkanie śledczych. Jak dodał, Ukraina liczy na konfiskatę zboża.

Kijów oskarża Moskwę o kradzież zboża z terytoriów zajętych przez siły rosyjskie po 24 lutego. Kreml jednak temu zaprzecza.

Rzecznik ukraińskiego MSZ, powołując się na informacje z ukraińskiej administracji morskiej, powiedział Reutersowi, że statek "Żybek Żoły", który wyruszył ostatnio z okupowanego przez Rosjan portu w Berdiańsku, znajduje się ok. 4,5 tys. ton ukraińskiego zboża.