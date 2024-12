"Dziś jesteśmy obok siebie. Nie zgubimy się. Czy to osobiście, czy w myślach, będziemy dzwonić do rodziców, całować dzieci, przytulać krewnych i pamiętać o swoich najbliższych. (...) I dopóki to robimy, zło nie ma szans" - podkreślił ukraiński przywódca.

Prezydent Ukrainy życzył, aby "światło wiary zapanowało w duszach Ukraińców, światło nadziei wypełniło ich serca, a miłość i dobrobyt wypełniły każdy dom".

Atak rakietowy na Krzywy Róg. Jedna osoba nie żyje

11 osób, w tym 16-latka, zostało rannych, a jedna osoba nie żyje po wtorkowym ataku rakietowym na Krzywy Róg na środkowym wschodzie Ukrainy.

"Mężczyzna został wyciągnięty spod gruzów zniszczonego przez Rosjan domu w Krzywym Rogu. Lekarze starali się go reanimować. Niestety, nie udało się go uratować. Pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie" - poinformował wojskowy Serhij Łysak.

"W Wigilię wróg zaatakował budynek mieszkalny w Krzywym Rogu. Kiedy rodziny wracają do domów, aby obchodzić święta z najbliższymi, Rosja po raz kolejny cynicznie zabija" - podała w komuniakcie Państwowa Służba Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

Oprócz bloku, na który spadł pocisk, uszkodzone zostały sklepy, ponad 20 samochodów, a w sąsiednim budynku wypadły okna.