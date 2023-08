USA są mocno zaangażowane w wojnę na Ukrainie i konieczne jest się z niej wyplątać - powiedział w środowym wywiadzie z publicystą Tuckerem Carlsonem były prezydent USA Donald Trump. Zasugerował też, że Joe Biden może umrzeć i stwierdził, że nie wie, czy w Ameryce dojdzie do wojny domowej.

Donald Trump podczas wywiadu / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

To, co prezydent powinien robić, to wydostać nas z tej okropnej wojny, w którą jesteśmy mocno zaangażowani z Rosją na Ukrainie. On mógłby to zrobić bardzo łatwo, ale nie sądzę, że to zrobi, bo jest po prostu niekompetentny - powiedział Trump w wywiadzie z byłym prezenterem telewizji Fox News Tuckerem Carlsonem opublikowanym na portalu X (dawniej Twitter).

Trump dodał, że wojna powinna zostać zakończona "nie ze względu na jedną czy drugą stronę, ale ze względu na setki tysięcy ludzi, którzy giną".

Podczas rozmowy wyemitowanej w czasie trwania telewizyjnej debaty prawyborczej Republikanów - w której Trump nie wziął udziału - były prezydent powiedział też, że nie sądzi, by prezydent Biden dotrwał do wyborów 2024 r.

Myślę, że jest z nim gorzej umysłowo, niż fizycznie, a jeśli chodzi o fizyczność on nie jest zawodnikiem triathlonu - stwierdził. Zarzucił też swojemu oponentowi, że jest kontrolowanym przez Chiny "mandżurskim kandydatem", odnosząc się do filmu i powieści "Kandydat" o kontrolowanym przez Sowietów agencie mającym za zadanie zabić jednego z kandydatów na prezydenta.

Mówiąc o polityce zagranicznej Trump stwierdził też, że dzięki jego ciepłym relacjom z północnokoreańskim dyktatorem Kim Dzong Unem Ameryce udało się uniknąć wojny jądrowej.

W przeciwnym wypadku mielibyśmy 40 tysięcy martwych żołnierzy. Oni zrzuciliby atomówkę na bazę wojskową. Mamy tam (w Korei Płd.) 40 tysięcy żołnierzy - mówił Trump.

Pytany przez Carlsona, czy spodziewa się, że w Ameryce wybuchnie wojna domowa, Trump nie odpowiedział wprost, lecz pochwalił tłum jego zwolenników podczas wydarzeń z 6 stycznia 2021 r., kiedy część z nich zaatakowała Kapitol.

Ludzie w tym tłumie mówili, że był to najpiękniejszy dzień, jaki kiedykolwiek przeżyli. Była tam miłość i jedność. Nigdy nie widziałem takiej pasji i miłości. I nigdy nie widziałem jednocześnie ze strony tych samych ludzi takiej nienawiści do tego, co oni zrobili naszemu krajowi - powiedział Trump. Dociskany przez kontrowersyjnego publicystę, czy spodziewa się wojny, Trump odparł, że nie wie.

Nie wiem... Mogę powiedzieć to: jest taki poziom pasji, którego nigdy wcześniej nie widziałem, jest poziom nienawiści, którego nigdy wcześniej nie widziałem. To prawdopodobnie złe połączenie - powiedział.