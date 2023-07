„Trwająca wciąż wojna w Ukrainie przynosi wiele cierpień. Przy klasztorze w Boryspolu rozpoczęliśmy prowadzenie zająć z arteterapii (terapii przez sztukę)” – mówi o. Andrzej Wanat, franciszkanin, gwardian i proboszcz.

/ Materiał prasowy /

"Zajęcia na razie odbywają się raz w tygodniu, ale w przyszłości planujemy rozszerzyć naszą działalność. W tym celu planowany jest wynajem kilku pomieszczeń w mieście i w okolicy" - dodaje zakonnik.

Przełożony klasztoru i parafii w Boryspolu wraz ze swoimi współbraćmi służą też potrzebującym kierownictwem duchowym i pomocą materialną.

"Wspólnota klasztoru w Boryspolu dzięki otrzymywanej pomocy z zewnątrz, szczególnie z prowincji franciszkańskiej w Rumunii, udziela pomocy ludności pozbawionej środków do życia w mieście i regularnie wysyła paczki żywnościowe, środki czystości, ubrania i lekarstwa do różnych zakątków kraju. W ubiegłym miesiącu takie paczki zostały wysłane do Chersonia, Charkowa, Kupiańska, Czerkas, Buczy, Borodianki, Irpinia, Kijowa, Mukaczewa, Czugowa i Kamiennej Jarugii" - relacjonuje franciszkanin.

Podobne wsparcie zostało też udzielone szpitalom wojskowym w Użhorodzie, Charkowie, Chersoniu i Krematorsku. Przekazano tam przede wszystkim podkoszulki, bieliznę, torby podróżne, lekarstwa i środki medyczne.

Bracia nie są też obojętni na żołnierzy przebywających w jednostkach, szczególnie tam, gdzie są ich parafianie. Ubrania i pomoc żywnościową oraz medyczną przekazali do brygady w Bachmucie, Krematorsku, Kurahowym i Wilniańsku. Pomoc medyczną, żywnościową i oraz sprzęt medyczny otrzymał również oddział straży granicznej przebywający w Boryspolu.

Po wysadzeniu zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce wiele miejscowości zostało zniszczonych i znalazło się pod wodą, dlatego niezwłocznie ze wszystkich franciszkańskich klasztorów w Ukrainie popłynęła tam żywność, odzież, materace, pościel, śpiwory, środki czystości i do dezynfekcji oraz podstawowy sprzęt domowy.

Oprócz tego bracia z Kustodii Świętego Krzyża w Ukrainie każdego dnia udzielają pomocy materialnej i duchowej ludności udręczonej wojną.

Bracia z klasztoru w Kremenczuku każdego tygodnia wydają ok. 200 paczek żywnościowych ludności przesiedlonej do miasta z terenów objętych wojną.

Wspólnota klasztorna w Maćkowcach co tydzień razem z Chrześcijanką Służbą Ratunku wysyła do terenów objętych działaniami wojennymi pomoc żywnościową.

Przełożony Kustodii razem z braćmi ze wspólnoty we Lwowie udziela pomocy sanatorium dziecięcemu i mieszkańcom ze zrujnowanego przez rakiety budynku, oraz jako przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, koordynuje pomoc udzielaną przez inne zakony w Ukrainie.

W Kustodii Świętego Krzyża na Ukrainie pracuje 17 braci, a 5 braci przygotowuje się do kapłaństwa w Polsce i we Włoszech. 10 braci pochodzi z Polski, a 12 urodziło się i wychowało na Ukrainie.