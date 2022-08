Prezydent Wołodymyr Zełenski przeprowadził w trybie tajnym naradę z przedstawicielami sektora obrony i bezpieczeństwa Ukrainy. Na ulicach stolicy Armenii, Erywania, kilka dni temu pojawiły się prorosyjskie plakaty z literą "Z", symbolizującą agresję przeciwko Ukrainie, a także takimi hasłami, jak "Chersoń to Rosja", "Północny Kazachstan będzie Rosją". Siły rosyjskie ponad 200 razy uderzyły w niedzielę w miasto Orichiw. Eksperci z Polski i Litwy w składzie misji MAEA do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Nauczyciele w szkołach na okupowanym ukraińskim terytorium mają przeprowadzić 1 września lekcję historii, na której m.in. będą mówić uczniom, że język ukraiński nie istnieje, a Ukrainę stworzył Lenin. W Moskwie podpalono samochód zastępcy szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji Jewgienija Sekretarewa, odpowiedzialnego za cenzurę wojskową. Jedna osoba zginęła i jedna odniosła obrażenia w wyniku sobotnich ostrzałów obwodu charkowskiego przez siły rosyjskie. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczona w wyniku rosyjskiego ataku rakietą systemu S-300 szkoła w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

"Tylko Federacja Rosyjska zdecydowała się zablokować konsensus w sprawie dokumentu końcowego 10. konferencji przeglądowej ONZ Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Zrobiła to jedynie dlatego, aby zablokować stwierdzenie, potwierdzające poważne niebezpieczeństwo radiacyjne w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w Ukrainie" - stwierdził w wydanym w niedzielę oświadczeniu Departament Stanu USA.

Rosja przyniosła tam to, co najstraszniejsze: absolutne lekceważenie wartości wszelkiego życia, całkowity brak szacunku do wszystkich; okupanci przynieśli degradację i zabitych. I wierzą, że są tam na zawsze - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornej odezwie do narodu.

Ale są tam tymczasowo. Ukraina na pewno powróci na wszystkie okupowane terytoria - zapewnił.



W wyniku ostrzału przez wojska rosyjskie w Nikopolu w niedzielę zginęła kobieta, a dwie osoby są ranne - powiadomiły władze lokalne. Rosjanie ponownie zaatakowali rakietami Charków - na razie wiadomo o zburzeniu budynku w centrum miasta.

W Nikopolu w wyniku ostrzału zginęła 67-letnia kobieta - powiadomił Mykoła Łukaszuk, przewodniczący rady obwodu dniepropietrowskiego. Jeszcze dwie osoby są ranne. Zniszczeniu uległ budynek mieszkalny.

Siły rosyjskie w ciągu sześciu godzin ponad 200 razy uderzyły w miasto Orichiw w obwodzie zaporoskim - poinformował szef władz tego regionu na południu kraju Ołeksandr Staruch. Płonie centrum miasteczka. Dwoje dzieci i ich matka zostało rannych.

Staruch przekazał, że Orichiw był ostrzeliwany w niedzielę przez 14 godzin z wyrzutni rakietowych i dział. Trwa walka z pożarami w dzielnicy mieszkalnej.

Nauczyciele w szkołach na okupowanym ukraińskim terytorium mają przeprowadzić 1 września lekcję historii, na której m.in. będą mówić uczniom, że język ukraiński nie istnieje, a Ukrainę stworzył Lenin - podaje w niedzielę ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

"Okupanci w ŁRL (tzw. Ługańskiej Republice Ludowej) przygotowali pseudohistoryczne materiały metodyczne na 1 września" - przekazuje w komunikatorze Telegram ukraiński wywiad.

Jak dodaje, rok szkolny na okupowanych terytoriach ukraińskich ma rozpocząć się od lekcji "Moja historia".

Wybuchy słychać na Przylądku Fiolent w pobliżu Sewastopola.

W sobotę przez ukraińskie porty na Dunaju przeszło 11 statków ze zbożem o łącznej wadze 45 tys. ton - powiadomiło ministerstwo infrastruktury. To rekordowa liczba od początku agresji Rosji w lutym. Od marca Ukraina wywiozła przez porty na Dunaju (Reni, Izmaił, Ust-Dunajsk) ponad 4 mln ton zboża. Władze ukraińskie starają się zwiększać przepustowość tych portów jako alternatywnej trasy w związku z rosyjską blokadą wojskową głównych portów na Morzu Czarnym.

Dynamika wzrostu jest istotna. O ile w marcu nasze porty były w stanie eksportować tylko 16,5 tys. ton produktów rolnych, to już w lipcu ten wskaźnik wynosił ok. 1,4 mln ton - powiedział minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow.

430-metrowa flaga Ukrainy w Kijowie, na moście łączącym prawy i lewy brzeg Dniepru. Znak solidarności z Ukraińcami pozostającymi pod okupacją rosyjską.

Wojska rosyjskie podjęły próby ataków na pięciu odcinkach frontu w Donbasie i obwodzie charkowskim; wszystkie zostały odparte - powiadomił sztab generalny w niedzielę w wieczornym podsumowaniu. Z raportu wynika, że siły rosyjskie próbowały bezskutecznie atakować "w celu poprawienia swojego położenia taktycznego" w okolicy miejscowości Switłyczne w obwodzie charkowskim.

Ataki rosyjskich wojsk zostały odparte także w rejonie miejscowości Bohorodyczne, Weseła Dołyna, Perwomajske, Pawliwka w obwodzie donieckim.

W obwodzie rówieńskim na zachodzie Ukrainy w niedzielę pod wieczór słychać było eksplozje - donoszą ukraińskie media. Według nich pociski mogły zostać wystrzelone z terytorium Białorusi - pisze w serwisie Telegram Dzerkało Tyżnia. Dodaje, że w sąsiednim obwodzie wołyńskim ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła najpewniej kilka pocisków.

"Zapraszałem pana na Ukrainę, to zaproszenie jest odwołane, a pan jest niepożądany" - napisał na Twitterze ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk, zwracając się do premiera Saksonii. Jego zdaniem, wypowiedzi Michaela Kretschmera są "na rękę Putinowi".

W wywiadzie dla telewizji ZDF Kretschmer, polityk CDU, oświadczył wcześniej, że wojnę na Ukrainie należy "zamrozić", a konflikt rozwiązać drogą dyplomatyczną.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził w trybie tajnym naradę z przedstawicielami sektora obrony i bezpieczeństwa - podało w niedzielę jego biuro. W spotkaniu wzięli udział zwierzchnicy sił zbrojnych, organów wywiadowczych, ministerstwa obrony, ministerstwa spraw wewnętrznych, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i innych struktur obronnych - napisano.

Wysłuchano informacji na temat sytuacji na froncie, przeanalizowano też inne kwestie bezpieczeństwa i obrony - czytamy w komunikacie.

W przypadku poważnej awarii w okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej chmura radioaktywna obejmie część południowej Ukrainy i południowo-zachodnią Rosję - ostrzegł ukraiński Enerhoatom, przywołując prognozę specjalistów na 29 sierpnia. Specjaliści Państwowej Inspekcji Regulacji Jądrowej Ukrainy sporządzili prognozę w oparciu o przewidywane kierunki i siłę wiatru we wskazanym terminie.

"W przypadku awarii w jednym z bloków energetycznych Zaporoskiej Elektrowni Atomowej substancje radioaktywne będą się przemieszczać z kierunkiem wiatru na południowy wschód w stronę Rosji" - powiadomił Enerhoatom w komunikacie w niedzielę.



W Moskwie podpalono samochód zastępcy szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji Jewgienija Sekretarewa, odpowiedzialnego za cenzurę wojskową.

Siły Zbrojne Ukrainy odparły wojska rosyjskie w kierunku Charkowa, Słowiańska i Awdijwska.

Ukraiński rzecznik praw człowieka zwrócił się do komisji śledczej ONZ ds. Ukrainy w sprawie czynu rosyjskiego najemnika, który ze sceny pokazał ludzką czaszkę, mówiąc, że należała do obrońcy zakładów Azowstal w Mariupolu.

"To, że Federacja Rosyjska łamie międzynarodowe prawo humanitarne w stosunku do żywych nie jest tajemnicą, ale to też dzieje się w stosunku do martwych" - napisał w komunikatorze Telegram ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Jak dodał, "przez swoich propagandystów Rosjanie kontynuują dehumanizację Ukraińców, usprawiedliwiając masowe zabójstwa".

Na ulicach stolicy Armenii, Erywania, kilka dni temu pojawiły się prorosyjskie plakaty z literą "Z", symbolizującą agresję przeciwko Ukrainie, a także takimi hasłami, jak "Chersoń to Rosja", "Północny Kazachstan będzie Rosją" - informuje w niedzielę Radio Swoboda. Oprócz litery "Z" na plakatach umieszczono hasła w języku armeńskim, popierające rosyjską aneksję terytoriów kilku krajów byłego ZSRR.

Na plakatach wymieniono m.in. ukraiński Krym i szereg miast, np. Donieck, Ługańsk, Mariupol, pisząc o nich, że "to Rosja". Jako "Rosja" określono też miasta Tyraspol (stolica samozwańczego Naddniestrza w Mołdawii) i Cchinwali (stolica separatystycznej Osetii Południowej w Gruzji). Napisano, że "Północny Kazachstan będzie Rosją", a "Arcach (Górski Karabach) niech stanie się Rosją".

Eksperci m.in. z Polski i Litwy weszli w skład misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) do kontrolowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy - informuje w niedzielę Radio Swoboda.

Do misji włączono ekspertów z Polski i Litwy, krajów, które Ukraina uznaje za państwa o przyjaznym do niej nastawieniu, oraz Serbii i Chin, które mają bardziej przyjacielskie stosunki z Rosją - wskazuje portal. W skład misji weszli też przedstawiciele Albanii, Francji, Włoch, Jordanii, Meksyku i Macedonii Północnej.

Turcja ponownie oskarżyła Grecję o utrudnianie jej przelotów nad terytorium Morza Śródziemnego - przekazała Ukraińska Prawda.

Na Ukrainie zarejestrowano już prawie 45 tys. zbrodni, związanych z agresją Rosji - powiadomiła w niedzielę prokuratura generalna. Ze statystyki opublikowanej przez biuro prokuratora generalnego wynika, że 30 tys. 560 spraw dotyczy rosyjskich zbrodni wojennych, z których większość związana jest ze złamaniem prawa i zasad wojny. 14 tys. 279 postępowań dotyczy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu narodowemu - zamachu na integralność terytorialną, zdrady stanu oraz działalności kolaboracyjnej.

Wśród podejrzanych jest 624 przedstawicieli rosyjskich władz politycznych i wojskowych, oficerów i żołnierzy, a także propagandystów. W wyniku agresji Rosji zginęło co najmniej 379 dzieci, a 733 zostało rannych. Liczby te nie uwzględniają pełnych danych, dotyczących obszarów aktywnych działań wojennych.

Rosjanie ostrzeliwują przygraniczną społeczność w rejonie Czernihowa - podaje agencja Interfax-Ukraina.

Siły rosyjskie przekształciły Zaporoską Elektrownię Atomową w bazę wojskową, narażając cały kontynent na niebezpieczeństwo - podkreślił w niedzielę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. "Przez dziesięciolecia bezpieczeństwo nuklearne było dla Ukrainy najwyższym priorytetem, w szczególności biorąc pod uwagę naszą tragiczną przeszłość" - napisał minister na Twitterze.

Położona na południu Ukrainy Zaporoska Elektrownia Atomowa - największa taka siłownia w Europie - została zajęta przez siły rosyjskie w nocy z 3 na 4 marca. Na terenie obiektu stacjonują rosyjscy wojskowi oraz pracownicy rosyjskiego koncernu Rosatom.

Siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły kolejnego rosyjskiego drona - podaje Ukrinform.

Siła i jedność pomagają teraz narodowi ukraińskiemu walczyć o Ukrainę i pracować na rzecz jej zwycięstwa przekazał na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - donosi Ukrinform.

Prezydent Zełenski udostępnił zdjęcia ukazujące niezłomnego ducha Ukraińców. Przypomniał również, że 24 lutego 2022 r. "Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę na pełną skalę. Siły Obronne Ukrainy zaciekle walczą z rosyjskimi najeźdźcami, a naród ukraiński pomaga obrońcom jak tylko może" - zaznaczył.

Ukrainie udało się dotąd odzyskać od strony rosyjskiej ciała 541 poległych żołnierzy - powiadomił w niedzielę pełnomocnik ds. do spraw osób zaginionych w szczególnych okolicznościach Ołeh Kotenko.

428 ciał sprowadzono z Mariupola, wśród nich ponad 300 osób to obrońcy Azowstalu.

Kotenko zaznaczył, że najtrudniejszym elementem procesu odzyskiwania ciał żołnierzy jest komunikacja ze stroną agresora.

Rosyjska obrona powietrzna S-300 wykonała "gest dobrej woli".

W Kijowie lewy i prawy brzeg Dniepru zostały połączone za pomocą ogromnej flagi Ukraina. Akcję prowadzili ludzie, którzy z powodu wojny zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów.

Unia Europejska ma zawiesić porozumienie wizowe z Rosją - takie informacje w opublikowanym przed chwilą artykule podaje Financial Times.

W okupowanej Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy płoną zakłady przemysłowe, w których mieścił się sztab rosyjskich wojsk; w obiekt trafiło kilka pocisków - podała w niedzielę agencja Interfax-Ukraina, powołując się na świadków.

Pociski spadły na fabrykę armatury. W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o pożarze na terenie zakładów. Użytkownicy opublikowali zdjęcia, na których widać, że nad obiektem unosi się słup dymu.

Kolejka po jedzenie w Siewerodoniecku. Mieszkańcy, którzy pozostali w zniszczonym mieście próbują przetrwać.

Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto stwierdził, że Budapeszt nie jest gotowy do przyjęcia nowego pakietu sankcji na rosyjskie źródła energii. Ponadto Rosatom rozpocznie w najbliższych tygodniach budowę dwóch nowych reaktorów jądrowych na Węgrzech.

Pojawiła się nowa prognoza skutków awarii w Zaporożu. Trzecie wideo przedstawia skutki poważnej awarii. Chmura radiacyjna objęłaby większość terenów Ukrainy i dotarła w południowo-zachodnie regiony Rosji.

Dwie osoby zginęły, a siedem odniosło obrażenia w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodów na wschodzie i południu Ukrainy - poinformowały regionalne władze na Telegramie.

Rosyjskie siły ostrzelały Charków oraz kilka rejonów (powiatów) obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy. Jedna osoba zginęła w Złoczowie, jedna osoba została ranna w Dońcu, a jedna w miejscowości Słatyne. Nadal trwają walki na linii frontu - podał szef obwodowych władz Ołeh Syniehunow.

Władze Kazachstanu zdecydowały o wstrzymaniu eksportu broni, sprzętu wojskowego i innych towarów o przeznaczeniu militarnym. Zakaz będzie obowiązywał do końca sierpnia 2023 roku - powiadomił serwis internetowy premiera Alichana Smaiłowa.

Dell całkowicie wycofuje się z rosyjskiego rynku.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zatwierdziła skład misji do okupowanej przez rosyjskie wojska Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy - poinformował amerykański dziennik "New York Times".

Dziennikarze "NYT" widzieli listę członków misji składającą się z 14 osób, w tym szefa MAEA Rafaela Mariano Grossiego z Argentyny. Jak podkreślił dziennik, eksperci, którzy mają udać się do elektrowni, pochodzą głównie z krajów neutralnych i nie będzie wśród nich specjalistów m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Przedstawiciele MAEA w Wiedniu nie skomentowali tych doniesień. Rzecznik potwierdził tylko, że Agencja "prowadzi intensywne konsultacje dotyczące (planowanej) wkrótce misji" do elektrowni.

Ukraińska artyleria w akcji.

W okupowanym Melitopolu na południu Ukrainy zniszczono jedną z największych rosyjskich baz wojskowych na terenie miasta - poinformował w niedzielę lojalny wobec Kijowa mer miasta Iwan Fedorow.

Kolaborant, który określał sam siebie komendantem policji w okupowanej Michajłówce w obwodzie zaporoskim, został znaleziony powieszony - poinformował rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Kolaborant Andrij Ryżkow, wcześniej pełniący funkcję ukraińskiego pogranicznika, po zajęciu miejscowości przez rosyjskie wojska sam zgłosił się do okupantów z propozycją, że zostanie "komendantem policji".

Słowiańsk w obwodzie donieckim po rosyjskim ostrzale.

W świetle prawa obowiązującego w Rosji dekret prezydenta tego kraju Władimira Putina o zwiększeniu stanu osobowego sił zbrojnych o 140 tys. raczej nie przyczyni się do znaczącego wzrostu liczby wojsk na Ukrainie - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

Podobną ocenę przedstawił w piątek ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow, który nazwał dekret prezydenta Rosji "czysto populistycznym ruchem" służącym uspokojeniu nastrojów społecznych w kontekście porażek Kremla na froncie.

Trwa spór o europejskie wizy turystyczne dla Rosjan. Podczas gdy państwa UE wciąż nie zgadzają się co do tego, czy turyści podróżujący z Rosji powinni nadal spędzać w Europie wakacje, ci oblegają europejskie kurorty i zachwalają dyktaturę Putina. Jak sprawdził niemiecki dziennik "Bild" wrzucają zdjęcia i filmy do sieci i przez media społecznościowe przekonują, że "Rosja zwycięży".

Już jesienią mogą nastąpić ogromne zmiany na froncie wojny z Rosją w związku z powrotem ze szkoleń w Europie tysięcy ukraińskich żołnierzy - ocenił ukraiński ekspert Mychajło Żyrochow w wywiadzie dla portalu obozrevatel.com.

Żyrochow podkreślił, że 10-15 tys. ukraińskich żołnierzy, przygotowujących się obecnie w Europie do obsługi najnowocześniejszych rodzajów zachodniej broni, powróci na Ukrainę w październiku i dowództwo tego kraju będzie mogło wykorzystać ich umiejętności na froncie.

Ocenił przy tym, że jesienią sytuacja na froncie będzie, pod wieloma względami, zależeć również od pogody. Polne drogi, zwłaszcza w obwodzie chersońskim czy w Donbasie, rozmiękają, w związku z czym dostawy i operacje logistyczne stają się w zasadzie niemożliwe - powiedział.

Przywódca Tatarów krymskich Mustafa Dżemilew powiedział portalowi Krym.Realii, że na anektowanym Krymie przedstawiciele władz powołanych przez Rosjan wywieźli z półwyspu swoje rodziny. Podobne działania podejmują funkcjonariusze rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

"Nastroje na półwyspie są oczywiście różne. Panika - sami widzieliście masy samochodów jadące w stronę Rosji. Powiedziano mi, że Aksjonow i Konstantinow wywieźli swoje rodziny. Funkcjonariusze FSB również wywieźli swoich. To dobry znak" - powiedział Dżemilew.

Dodał, że Tatarzy krymscy, którzy są rdzenną ludnością półwyspu, "zachowują spokój".

Pentagon zaczął coraz częściej dostarczać Ukrainie broń drogą morską - poinformował dziennik "Washington Post", powołując się na przedstawicieli amerykańskiego resortu obrony.

Dziennik podkreślił, że w początkowej fazie rosyjskiej inwazji Stany Zjednoczone wykorzystywały przede wszystkim transport lotniczy, aby jak najszybciej dostarczyć uzbrojenie do Kijowa. Odkąd jednak wiosną zaczęto przekazywać Ukrainie ciężką broń wymagającą stałego dopływu amunicji dużego kalibru, znacznie częściej wykorzystywana jest droga morska.

Kiedy zaczęliśmy dostarczać im haubice, wiedzieliśmy, że będzie potrzeba więcej amunicji. Mogliśmy więc planować dostawy z większym wyprzedzeniem i zacząć korzystać na szerszą skalę z transportu morskiego, by przekazać (broń) czasem nawet (przed zakładanym terminem) - powiedział wicedyrektor operacyjny w amerykańskim dowództwie transportu płk Steven Putthoff.

Jak poinformował ukraiński sztab generalny, od 24 lutego, czyli od początku inwazji Kremla na sąsiedni kraj, wojska najeźdźcy straciły około 46,5 tys. żołnierzy, a także m.in. 1939 czołgów, 4254 pojazdy opancerzone, 234 samoloty bojowe i 202 śmigłowce.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło śmierć Dmitrija Czeremiskina, który służył na krążowniku Moskwa. Tym samym Ministerstwo Obrony oficjalnie potwierdziło śmierć pięciu marynarzy tego krążownika.

Niektórzy rosyjscy żołnierze walczący na Ukrainie nie wytrzymują presji psychicznej i popełniają samobójstwa; taki przypadek miał miejsce m.in. w 35. pułku inżynieryjno-saperskim, w którym jeden z podoficerów w stopniu sierżanta rozerwał się ręcznym granatem - powiadomił ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk.

"Sierżant Marfin podjął decyzję, że lepiej ze sobą skończyć, niż nadal przebywać w rejonie ‘specjalnej operacji wojskowej’ (propagandowe rosyjskie określenie agresji na Ukrainę)" - napisał Cymbaluk na Telegramie.

Zmniejsza się potencjał ofensywny rosyjskich wojsk w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformował w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

"Ukraińskie dowództwo operacyjne Południe podało, że 10-osobowa rosyjska grupa zwiadowczo-dywersyjna podjęła próby operacji szturmowych w obwodzie chersońskim, co wskazuje na dalszy spadek rosyjskiego potencjału ofensywnego w (tym regionie)" - powiadomił ISW.

Ukraińskie wojska na południu kraju zniszczyły w sobotę w ciągu doby dwa kolejne magazyny rosyjskiej amunicji - podało dowództwo Południe sił zbrojnych Ukrainy. Straty osobowe przeciwnika to 35 żołnierzy, zniszczono też 11 pojazdów i jednostek sprzętu opancerzonego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę wieczorem przy okazji obchodów Święta Lotnictwa w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych podziękował pilotom, a także wszystkim tym, którzy pomagają ukraińskiemu lotnictwu wojskowemu wykonywać misje bojowe.

Od początku inwazji na Ukrainę Rosja rzuciła do walki ok. 160 tys. wojskowych, nie licząc sił Gwardii Narodowej (Rosgwardii) - poinformował w sobotę przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki, cytowany przez Suspilne.

Jedna osoba zginęła i jedna odniosła obrażenia w wyniku sobotnich ostrzałów obwodu charkowskiego przez siły rosyjskie - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie.