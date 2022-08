Unia Europejska ma zawiesić porozumienie wizowe z Rosją - takie informacje w opublikowanym po południu artykule podaje "The Financial Times".

Jak pisze gazeta - Polska Finlandia i państwa Bałtyckie, czyli kraje Unii graniczące z Rosją - zagroziły jednostronną decyzją o zamknięciu granic dla Rosjan, więc unijne władze postanowiły wybrać pośrednie rozwiązanie. Inne źródła podają, że europosłowie z Polski i kilku innych krajów wysłali do Komisji Europejskiej list, w którym domagają się całkowitego wstrzymania wydawania wiz turystycznych obywatelom Rosji.

Z kolei agencja Bloombeg podaje, że Niemcy i Francja jasno sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu.

Decyzja może zapaść we wtorek

Powołując się na kilku europejskich polityków "The Financial Times" twierdzi, że decyzja ma zapaść na dwudniowym spotkaniu szefów dyplomacji państw unii, który we wtorek zaczyna się w Pradze.

Zniesienie porozumienia wizowego nie zablokuje Rosjanom możliwości przyjazdu do strefy Schengen, ale skomplikuje ubieganie się o wizę, podniesie koszty i znacznie wydłuży oczekiwanie.

Według gazety trwa spór, czy liczba wiz powinna być ograniczona i czy powinna objąć obywateli Białorusi.

Według niedawno opublikowanych danych agencji Frontex, prawie milion obywateli Rosji wjechało legalnie do Unii od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Większość przekroczyło granice z Estonią lub Finlandią.