Szwajcaria odmówiła przekazania Ukrainie amunicji do dział przeciwlotniczych Gepard, powołując się na własną neutralność "w relacjach Rosja-Ukraina". Szefowa komisji obrony w Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann domaga się w związku z tym przeglądu łańcucha dostaw.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Niemcy nie mogą się już uzależniać od dostaw broni z zagranicy - powiedziała w niedzielę w rozmowie z agencją dpa Strack-Zimmermann.

Oczywiście, jako zaprzyjaźnieni sąsiedzi Niemcy muszą zaakceptować stanowisko Szwajcarii, nawet, jeśli jest to trudne - uważa szefowa komisji obrony. Berno w czwartek już po raz drugi odmówiło przekazywania amunicji, powołując się na swój neutralny status - podkreśliła.

Co by się właściwie stało, gdyby Niemcy, lub któreś z państw NATO zostało zaatakowane, a amunicja produkowana w Szwajcarii nie została dostarczona z powodu tej neutralności? - dodała Strack-Zimmermann.

Zwróciła uwagę, że Bundeswehra kupuje od Szwajcarii także amunicję do systemu broni przeciwlotniczej Mantis, do głównego uzbrojenia bojowego wozu piechoty Puma oraz do samolotów bojowych Tornado i Eurofighter.

Świat od 24 lutego jest innym miejscem pod względem polityki bezpieczeństwa, a Niemcy muszą natychmiast przejrzeć odpowiednie trasy dostaw przy zamawianiu amunicji i w razie potrzeby zmienić je, lub dostosować - powiedziała. Niezawodność w tej sytuacji jest niezbędna - podkreśliła.

Strack-Zimmermann wskazała także, że w najbliższych latach konieczne będą zakupy amunicji o wartości 20 mld euro lub więcej.

***

Pomóżmy Ukraińcom przetrwać zimę

Przed Ukraińcami ekstremalnie trudna zima. W wielu miejscowościach zniszczonych podczas rosyjskich ostrzałów nie ma prądu, wody, ogrzewania. Ludzie mieszkają w ruinach budynków, bez okien, ścian. Chowają się w piwnicach.

Pomóżmy im przetrwać nadchodzące miesiące. Wraz z Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego kierowanym przez gen. Bogusława Packa zbieramy pieniądze na tzw. pakiety "safe winter". To komplety ciepłej odzieży, bielizny termoaktywnej, obuwia, kurtek czy śpiworów pozwalające na przetrwanie w niskich temperaturach.

Sprawdź, jak możesz włączyć się w akcję. TUTAJ ZNAJDZIECIE LINK DO ZBIÓRKI>>>