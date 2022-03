Wśród rosyjskich żołnierzy prowadzone są działania propagandowe, które mają ich przekonać, że wojnę koniecznie trzeba zakończyć przed 9 maja – podaje sztab generalny ukraińskiej armii. Rosjanie zabierają Ukraińcom traktory, by holować swój uszkodzony sprzęt.

Przedmieścia Kijowa / PAP/EPA/ATEF SAFADI /

9 maja w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa w wojnie ZSRR z nazistowskimi Niemcami.

W czwartkowym komunikacie ukraiński sztab informuje również, że w placówkach medycznych w Rosji przy granicy z Ukrainą jest bardzo dużo rannych rosyjskich żołnierzy, którzy uczestniczyli w walkach na Ukrainie, a w jednej z rosyjskich jednostek na okupowanym Krymie miała się odbyć ceremonia pogrzebowa ok. 100 wojskowych.



Rosjanie próbują pilnie odbudować swoje oddziały sił powietrznodesantowych, które doznały znacznych strat na Ukrainie.



Sztab przekonuje również, że pomimo wysiłków FSB i Gwardii Narodowej (Rosgwardii) oraz operacji informacyjno-psychologicznych na zajętych terytoriach, nie udaje się kontrolować ludności i tworzyć prorosyjskich władz.



Ponadto, w nieuznawanym Naddniestrzu mają być szerzone pogłoski o "wciągnięciu go do wojny".



Sztab informuje również, że w obwodzie ługańskim ludność jest przymusowo ewakuowana do obwodu woroneskiego w Rosji, a w Dokuczajewsku w obwodzie donieckim Rosjanie utworzyli "obóz filtracyjny" dla osób uciekających z Mariupola.



W obwodzie czernihowskim rosyjscy żołnierze zabrali traktory rolnikom i używają ich do holowania swojego zniszczonego sprzętu.



W obwodzie charkowskim pod ogień ukraińskiej artylerii trafiły rosyjskie pododdziały pancerne i doznały "znacznych strat".



Rosjanie kontynuują ataki na infrastrukturę i cele cywilne, łamiąc zasady prowadzenia wojny i międzynarodowe prawo humanitarne - zaznaczono.