W zakładach Azowstal trwają zaciekłe walki między rosyjskimi najeźdźcami a bojownikami broniącymi Mariupola. Rzecznik ukraińskiego sztabu generalnego poinformował, że Rosjanie rozpoczęli kolejny szturm na kombinat. Prezydent Rosji Władimir Putin wezwał obrońców portowego miasta do poddania się. Na dziś zaplanowano kolejną akcję ewakuacyjną z Mariupola. Przedstawiciel Ukrainy w ONZ Serhij Kysłycia stwierdził, że celem Rosji jest „wywołanie kryzysu żywnościowego na świecie”. Wyraził też frustrację ze względu na brak reakcji Rady Bezpieczeństwa ONZ na ostrzał Kijowa podczas wizyty Antonio Guterresa. W naszej relacji z 6.05.2022 r. znajdziecie najważniejsze informacje z 72. dnia wojny w Ukrainie.

Walki na terenie zakładów Azowstal w Mariupolu 5 maja / PAP/Rada Najwyższa Ukrainy / PAP

Na godzinę 12 czasu miejscowego (11 czasu polskiego) zaplanowano ewakuację z Mariupola.

W zakładach Azowstal trwają zaciekłe walki bojowników z rosyjskimi wojskami. Rosjanie o poranku rozpoczęli kolejny szturm na zakłady metalurgiczne .

. Władimir Putin wezwał bojowników broniących zakładów Azowstal do poddania się.

Ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły podczas doby 14 dronów i jeden samolot - poinformowało w piątek ukraińska armia na Facebooku.

07:04

Rosjanie rozpoczęli kolejny szturm na zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu. Informuje o poranku rzecznik sztabu generalnego ukraińskiej armii Pawło Kowalczuk.



W mieście Mariupol trwa blokada jednostek wojsk obrony w rejonie Azowstalu. Na niektórych obszarach, przy wsparciu lotnictwa, wznowiono operacje szturmowe, aby przejąć kontrolę nad fabryką - podał Kowalczuk.

W piwnicach zakładów, poza obrońcami Mariupola chroni się prawie 200 cywilów, w tym 30 dzieci.

06:58

Amerykańskie służby pomogły Ukrainie znaleźć i zatopić krążownik Moskwa, podając jego współrzędne na Morzu Czarnym. Doniesienia prasy potwierdza przedstawiciel administracji Joe Bidena. Więcej o tej sprawie piszemy w naszym artykule:

06:42

Rosyjscy okupanci za pomocą obozów filtracyjnych zmieniają Mariupol w obóz koncentracyjny, w którym trzymają tysiące ludzi - twierdzi agencja UNIAN. W wielu miejscach znajdują się punkty kontrolne. Bez odpowiednich dokumentów - m.in. pozwolenia na przebywanie na ulicy - nie można wychodzić na zewnątrz.

06:23

Ukraińcy odparli 11 ataków Rosjan w Donbasie w ciągu ostatniej doby - informuje ukraiński sztab generalny.

06:08

Sztab generalny ukraińskiej armii ostrzega przed możliwym rosyjskim desantem na wybrzeżu Morza Czarnego. Rosjanie rozpoczęli tam zwiad dronami.

Według przewidywań ukraińskiego dowództwa chodzi o północno-zachodnią część Morza Czarnego. W tym rejonie zauważono zgrupowanie okrętów. Nie jest wykluczone, że to element zapowiadanej aneksji Naddniestrza, tym bardziej że kilka dni temu rosyjskie rakiety zniszczyły strategiczny most nad ujściem Dniestru, odcinając część obwodu odeskiego. Władze ostrzegły mieszkańców, by nie wychodzili na plaże, bo duże obszary zostały zaminowane.

05:55

Państwowe Biuro Śledcze (DBR) kontynuuje dochodzenia przedprocesowe w postępowaniu karnym w sprawach o zdradę, kolaborację i inne przestępstwa, szkodzące obronnie naszego państwa w stanie wojennym. Sporządzono już ponad 360 pozwów o zdradę stanu i kolaborację - przekazała rzecznik prasowa biura Tatiana Sapian, poinformował Ukrinform.

Tatiana Sapian poinformowała, że tylko w środę pracownicy DBR wszczęli ponad 10 takich postępowań, a w trzech z nich dwóch funkcjonariuszy organów ścigania w Zaporożu i jeden prokurator w obwodzie ługańskim zostało uznanych za podejrzanych o przekazywanie informacji Rosji i zdradę.

05:44

Rosjanie zdewastowali setki szpitali i innych placówek medycznych pozostawiając lekarzy bez leków potrzebnych dla pacjentów chorujących na raka czy niezbędnych do przeprowadzenia operacji - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu opublikowanym na Facebooku. Zełenski dodał, że nawet podstawowych antybiotyków brakuje we wschodniej i południowej części Ukrainy.

Do dziś wojska rosyjskie zniszczyły całkowicie lub częściowo prawie 400 instytucji ochrony zdrowia: szpitali, oddziałów położniczych, przychodni - podkreślił.

05:31

Rosja ukradła około 400 000 ton zboża z tymczasowo okupowanych obszarów obwodów zaporoskiego, chersońskiego, donieckiego i ługańskiego, co stanowi jedną trzecią wszystkich rezerw w tych regionach. Biorąc pod uwagę, że skradzione zboże miało zostać wykorzystane do następnych zbiorów, już zwiększyło to zagrożenie głodem - powiedział przedstawiciel Ukrainy w ONZ Serhij Kysłycia.

05:12

W swoim wystąpieniu podczas sesji Rady Bezpieczeństwa poświęconej niedawnym podróżom sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa do Moskwy i Kijowa, wicepremier Piotr Gliński pochwalił inicjatywę Portugalczyka. Każde staranie, by przywrócić pokój na Ukrainie jest znaczące. Nawet jeśli musimy mieć do czynienia z agresorem, który pokazuje bardzo mało dobrej woli i wiarygodności, co zademonstrował bardzo symboliczny rosyjski ostrzał Kijowa podczas pobytu Sekretarza w tym mieście - powiedział Gliński.

Zwrócił uwagę, że Polska chętnie pomogła w podróży Guterresa, podczas której odwiedził Rzeszów, który stał się "kluczowym hubem", przez który przepływa pomoc dla Ukrainy.

05:05

Mimo deklaracji o wstrzymania ognia na czas ewakuacji cywilów Rosjanie kontynuują ataki na zakład Azowstal. Toczą się ciężkie, krwawe walki - stwierdził kapitan Światosław Palamar z Pułku Azow, cytowany przez agencję Reutera. Około 200 cywilów i bojowników przebywa w kombinacie.