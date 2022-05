Rosjanie ukrywają się w hotelu Mir w Siewierodoniecku i ponoszą olbrzymie straty, gdyż są nieustanie ostrzeliwani przez siły ukraińskie. Okupanci zwożą zwłoki ludzi do jednego z supermarketów w Mariupolu - poinformował doradca mera miasta, Petro Andriuszczenko. Tysiące mieszkańców Mariupola mogą umrzeć z powodu chorób zakaźnych, takich jak czerwonka czy dżuma - alarmuje mer miasta. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w trakcie wizyty w obwodzie charkowskim zdymisjonował szefa regionalnych struktur Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Powodem była jego bezczynność w pierwszych dniach inwazji Rosji. Niedziela była 95. dniem inwazji Rosji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

/ UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

22:57

22:29

Wieczorem odbyła się druga edycja charytatywnego telewizyjnego maratonu koncertowego pod nazwą "Save Ukraine - #StopWar". Wydarzenie zorganizowane w Kijowie i Berlinie, którego celem była zbiórka funduszy na rzecz osób poszkodowanych przez wojnę, oglądano na żywo w miastach w wielu krajach.

22:19

Rosyjskie władze okupacyjne w Chersoniu na południu Ukrainy wyznaczyły na dyrektora teatru mężczyznę, który wcześniej pracował tam jako ochroniarz - poinformował na Facebooku doradca szefa regionalnej administracji Serhij Chłań.

21:57

W inwazji Rosji na Ukrainę wzięło dotąd udział około 2,5 tys. żołnierzy z Czeczenii; spośród 953 ochotników z tej kaukaskiej republiki, 101 osób ma za sobą kryminalną przeszłość lub obowiązują wobec nich wyroki sądowe - poinformowała agencja UNIAN, powołując się na dane ukraińskiego wywiadu wojskowego.

21:49

Premier Ukrainy Denys Shmyhal powiedział, że liczba ofiar cywilnych jest kilkadziesiąt razy wyższa niż wśród ukraińskich wojskowych.

"To świadczy o tym, że armia rosyjska walczy przeciwko ludności cywilnej Ukrainy, a nie przeciwko naszym Siłom Zbrojnym" - powiedział Szmyhal.

21:41

Wojska rosyjskie straciły w niedzielę na wschodzie Ukrainy 39 ludzi i 13 jednostek sprzętu wojskowego - podała armia ukraińska. Według komunikatu ugrupowania operacyjno-taktycznego Wschód siły ukraińskie zniszczyły należący do Rosjan magazyn amunicji.

21:35

Czechy zamierzają w najbliższym czasie wysłać na Ukrainę dodatkową broń o wartości 600-700 mln koron (ok. 24-28 mln euro) — przekazała czeska minister obrony.

21:32

Prezydent Turcji będzie jutro rozmawiał przez telefon z prezydentami Ukrainy i Rosji Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem.

"Wierzymy, że wojna między Rosją a Ukrainą zakończy się pokojem tak szybko, jak to możliwe, ale wydaje się, że sytuacja pogarsza się z każdym dniem" - stwierdził Erdogan.

Według niego Turcja będzie nadal "zachęcać strony do kierowania się kanałami dialogu i dyplomacji".

Zarówno Moskwa jak i Kijów przyznawały ostatnio, że rozmowy pokojowe w ogóle się nie toczą.

21:01

Początkowo wiele osób podśmiewało się z prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jako byłego komika, a dzisiaj jest on już porównywany z Winstonem Churchillem, premierem Wielkiej Brytanii z czasów II wojny światowej - zauważył rosyjskojęzyczny serwis BBC.

Zwrócono też uwagę na różnicę pomiędzy zachowaniem oraz wizerunkiem Zełenskiego i rosyjskiego przywódcy. "Ukraiński lider pojawił się (na zdjęciach) ze swoim zespołem, we wzajemnych przyjacielskich objęciach. Natomiast Putina widzieliśmy na końcu absurdalnie długiego stołu, przy którym jego urzędnicy muszą krzyczeć, żeby się z nim porozumieć" - konstatuje autor komentarza Joe Inwood.

"Ukraina wraz ze swoim charyzmatycznym prezydentem zdecydowanie wygrała wojnę informacyjną (z Rosją)" - dodał Inwood.

20:54

Trzy osoby poniosły śmierć, a cztery zostały ranne w sobotę na skutek ataków sił rosyjskich w obwodzie donieckim - poinformował szef regionalnych władz Pawło Kyryłenko. Gubernator dodał, że bilans nie obejmuje zniszczonych miast Mariupol i Wołnowacha, gdzie wciąż trudno o dokładne szacunki ofiar.

Jak przekazał Kyryłenko, dwoje cywilów zginęło w Awdijiwce, a jedna osoba została zabita w miejscowości Sołedar.

Telegram

20:28

Sprawie wysyłania czołgów Marder na Ukrainę towarzyszy ogromny chaos. Ministerstwo obrony tłumaczyło kilka dni temu, że na dostawy zachodniej broni na Ukrainę nie zgadza się NATO. Rzecznik Sojuszu temu zaprzeczył. Dodatkowo działaniom kanclerza i ministerstwa obrony przeciwni są nawet współkoalicjanci z Zielonych i FDP - pisze w niedzielę portal dziennika "Bild".

Tydzień temu sekretarz stanu Siemtje Moeller (SPD), wypowiadając się w imieniu ministerstwa obrony, przekonywała, że Niemcy nie mogą dostarczyć Marderów z powodu "decyzji podjętej przez NATO" - przypomina "Bild". Dziennik, pytając bezpośrednio w siedzibie NATO, zweryfikował wypowiedź niemieckiej minister jako "kłamstwo".

20:22

Zełenski zapewnił, że władze obwodu charkowskiego i głównego miasta regionu - Charkowa, wykazały się skutecznością w pierwszych dniach inwazji. Ocenił, że "armia, policja, mer Charkowa, administracja obwodu działają na rzecz zwycięstwa". Poinformował, że jedna trzecia obwodu charkowskiego wciąż jest okupowana przez wojska rosyjskie.

Zełenski spotkał się w niedzielę z merem Charkowa Ihorem Terechowem i szefem obwodu Ołehem Syniehubowem. Odwiedził też pozycje wojsk ukraińskich na froncie.

Charków to drugie co do wielkości miasto Ukrainy, liczące przed inwazją rosyjską blisko 1,5 mln mieszkańców. Leży zaledwie około 40 km od granicy z Rosją.

20:18

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w trakcie wizyty w obwodzie charkowskim zdymisjonował szefa regionalnych struktur Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Powodem była jego bezczynność w pierwszych dniach inwazji Rosji.

Przyjechałem, zorientowałem się w sytuacji i zwolniłem szefa obwodowej SBU za to, że nie działał on na rzecz obrony miasta od pierwszych dni wojny, a myślał tylko o sobie - poinformował Zełenski. Ukraiński prezydent wypowiedział się w nagraniu wideo, opublikowanym w niedzielę wieczorem.

20:02

Nowe zdjęcia satelitarne pokazują, że rosyjski frachtowiec pełen zboża, które miało zostać skradzione z ukraińskich farm, przybył do syryjskiego portu Latakia - informuje CNN. To jego druga taka podróż w ciągu czterech tygodni. Na statku może być ok. 30 tys. ton zboża.

19:56

"Na kierunku Bachmutu wróg przygotowywał się do działań szturmowych. Prowadził ostrzały z użyciem moździerzy, artylerii lufowej i systemów rakietowych w rejonach miejscowości: Komyszuwacha, Dołomitne i Nju-Jork. Atakował samolotami lotnictwa operacyjego i taktycznego w rejonach miejscowości Berestowe i Pokrowske. Przeprowadził cztery uderzenia rakietowe na miejscowości: Werchniekamjanske, Wrubiwka i Sołedar" - przekazał sztab ukraiński.

Ostrzały z moździerzy i systemów rakietowych Rosjanie prowadzili także w kierunku Krzywego Rogu - miasta w obwodzie dniepropietrowskim, poza obszarami Donbasu, gdzie toczą się główne walki. Wojska rosyjskie ostrzelały tam rejony miejscowości: Trudolubiwka, Mała Szesternja, Dobrianka, Kniaziwka, Tokarewe, Szyroke, Perwomajske, Nowomykołajiwka, Kotlarewo, Nowohryhoriwka, Tawrijske i Posad-Pokrowske.

19:51

Wojska rosyjskie prowadzą aktywne działania bojowe na kierunkach Siewierodoniecka, Bachmutu i Kurachowego, chcąc okrążyć siły ukraińskie w rejonach Siewierodoniecka i Lisiczańska - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie.

"Wróg aktywnie stosuje lotnictwo, siły i środki wojsk rakietowych i artylerii oraz walkę radioelektroniczną. W poszczególnych rejonach, w celu kolejnych prób sforsowania rzeki Doniec, uzupełnia zapasy amunicji i paliwa" - głosi komunikat, opublikowany na Facebooku.

Wideo youtube

19:25

Nie ma porozumienia w sprawie 6. pakietu sankcji wobec Rosji. Węgry nadal blokują nałożenie unijnego embarga na rosyjską ropę. Na niedzielnym spotkaniu ambasadorów państw UE w Brukseli, Budapeszt zwrócił się już nie tylko o wyłączenie z sankcji dostaw ropy rurociągami, ale również tankowcami - przekazało PAP źródło unijne.

19:06

"Jeśli Ukraina otrzyma amerykańskie wyrzutnie HIMARS, może to radykalnie zmienić sytuację na froncie, ponieważ będziemy wówczas w stanie atakować m.in. cele na Krymie okupowanym przez Rosję" - ocenił na antenie Radia NW ukraiński ekspert wojskowy pułkownik Serhij Hrabski.

Według rozmówcy Radia NW zapowiedź dostaw systemów HIMARS na Ukrainę wywołała "histeryczną reakcję" na Kremlu. "Nawet rosyjscy propagandyści dyszeli z wściekłości, gdy mówili, że taka broń wkrótce trafi do naszego kraju" - podkreślił Hrabski.

18:34

Trzy rosyjskie duże okręty desantowe projektu 775 są naprawiane w stoczni znajdującej się na anektowanym Krymie - podał portal Krym.Realii. Wcześniej armia ukraińska przekazała, że dwa takie okręty: Cezar Kunikow i Nowoczerkask zostały uszkodzone.

18:07

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała, że Kijów zawarł już wszystkie umowy z partnerami zagranicznymi na dostawy uzbrojenia, ale jego dostarczenie do kraju wymaga czasu.

Powinniśmy uzbroić się w cierpliwość i wiedzieć, że praktycznie wszystkie umowy (o dostawach-red.) zostały zawarte. Wiemy, z jaką regularnością i kiedy broń będzie dostarczana. Jednak potrzebny jest pewien czas na to, byśmy zyskali w walce poziom parytetowy (z Rosją-red.) - powiedziała Malar, cytowana przez agencję UNIAN.

Wiceminister obrony powołała się też na fakt, że tranzyt broni wymaga "zezwolenia na najwyższym szczeblu" ze strony władz danego kraju.

17:53

Rosjanie ostrzelali meczet w miejscowości Bachmut w obwodzie donieckim.

17:40

Zdjęcia z wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Charkowie.

17:29

W Charkowie na północnym-wschodzie Ukrainy miała miejsce seria eksplozji. Wybuchy odnotowano kilka godzin po wizycie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w tym mieście - informuje Reuters. Jak przekazano, na północny-wschód od centrum Charkowa pojawiła się smuga ciemnego dymu.

17:23

Rosjanie zatrzymali u wybrzeży Krymu dwa tureckie statki rybackie z 12 rybakami na pokładzie. Według CNN Turk łodzie zostały przewiezione na przedmieścia Sewastopola, a "władze" półwyspu skonfiskowały ryby i ukarały rybaków grzywną w wysokości 30 tys. dolarów.

17:07

Donieck, rejon pietrowski.

16:56

W ciągu ostatnich dwóch tygodni tysiące żołnierzy z samozwańczych, kontrolowanych przez Moskwę tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej złożyło broń i odmówiło walki przeciwko Ukrainie - poinformowała w niedzielę na Facebooku ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

"Na terytorium tzw. republik ludowych mają miejsce masowe bunty mężczyzn, przymusowo wcielanych do rosyjskiego wojska. Ci ludzie nie chcą stać się ‘mięsem armatnim’. Dlatego organizowane są protesty poborowych i ich żon przeciwko lokalnym ‘władzom’" - napisała Denisowa, powołując się na kontakty wśród donieckich i ługańskich obrońców praw człowieka.

16:47

Kilka głośnych wybuchów słychać było w ukraińskim Charkowie - podaje agencja Reutera. Słup czarnego dymu unosi się nad północno-wschodnią częścią miasta

Wcześniej Charków odwiedził Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy spotkał się z żołnierzami. Był to jego pierwszy wyjazd poza Kijów od początku rosyjskiej agresji.

16:40

Wielu rosyjskich żołnierzy zawarło kontrakty dotyczące udziału w 90-dniowej "operacji specjalnej" na Ukrainie. Wojskowi czekają na koniec maja, by czym prędzej zwolnić się ze służby i wrócić do domu - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), która opublikowała kolejną przechwyconą rozmowę najeźdźców.

16:33

Jedna osoba zginęła podczas porannego ostrzału Mikołajewa.

16:12

Zdjęcia pokazujące skale zniszczeń w Irpieniu po rosyjskich działaniach zbrojnych.

15:57

Obwód zaporoski, ukraińskie wojsko zrzuciło pocisk z drona na rosyjski transporter opancerzony.

15:46

Rosyjska propaganda prowadzi kolejne etapy operacji dezinformacyjnej przeciw Polsce - ostatnio wykorzystała m.in. wizytę w Kijowie prezydenta Andrzeja Dudy - powiedział PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Podał, że w narracji Rosji wizyta polskiego prezydenta była kolejnym krokiem na rzecz aneksji części terytorium Ukrainy przez Polskę.

W tym przekazie Polska działa na rzecz Ukrainy tylko po to, by anektować jej część - wskazał.

15:42

Pod Makarowem w obwodzie kijowskim znaleziono ciało zabitego cywila. Policja ukraińska ocenia - według wstępnych ustaleń - że człowiek ten został pobity na śmierć przez rosyjskich wojskowych.

Ciało mężczyzny, prowizorycznie pochowane, znaleziono w lesie. Nieopodal znajdowały się dokumenty 38-letniego Serhija Kysłyckiego. Ich posiadacz pochodził z Wołynia, na zachodzie Ukrainy. Policjanci ustalili, że mężczyzna przyjechał do obwodu kijowskiego, by pracować na budowie.

15:35

Rosjanie mogą szykować prowokacje na Morzu Czarnym, a do ich przeprowadzenia mogą wykorzystać zajęte ukraińskie okręty.

Zdaniem ukraińskich służb może dojść do ataku na statki handlowe np. Gruzji, Rumunii lub Turcji, które pływają po Morzu Czarnym, lub nawet ostrzelania wybrzeża jednego z tych krajów.

15:31

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził oddziały armii ukraińskiej w obwodzie charkowskim na wschodzie kraju, gdzie zapoznał się z sytuacją operacyjną i wręczył odznaczenia żołnierzom - podało biuro (kancelaria) prezydenta.

Jest to pierwsza oficjalna podróż Zełenskiego poza obwód kijowski od początku inwazji Rosji 24 lutego.

15:26

W podkijowskiej Borodziance, którą jeszcze niedawno okupowały wojska rosyjskie pracuje ekipa saperów poszukująca min i niewybuchów. "Rozminowywanie tego terenu potrwa co najmniej pięć lat" - mówił w rozmowie z PAP Władysław, wojskowy z oddziału saperskiego ukraińskiej Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

15:21

Kilkadziesiąt osób zebrało się w niedzielę na proukraińskiej demonstracji w okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu, mieście na południowym wschodzie Ukrainy. Na wiecu, który odbył się w parku miejskim, zebrani odśpiewali ukraiński hymn państwowy.

W parku miejskim pojawili się ludzie z ukraińskimi flagami państwowymi, żółto-niebieskimi wstążkami i plakatami. Skandowali hasła: "Sława Ukrainie" i "Melitopol to Ukraina".

14:59

Polski rząd aktywnie działa na rzecz pomocy Ukrainie, co wpłynęło na wzmocnienie jego władzy - pisze portal dziennika "Die Welt". Ocenia, że "chociaż antyniemiecka retoryka nie jest niczym nowym, to tym razem Berlin faktycznie się do niej przyczynia". Zauważa też, że "polskie społeczeństwo jest rozczarowane chwiejną, trudną do zrozumienia polityką Berlina" wobec Ukrainy.

"Według sondaży Ukraińcy uważają teraz Polskę za swojego najważniejszego partnera, wyprzedzającego Wielką Brytanię i USA" - dodaje "Die Welt" i zauważa, że także wśród społeczeństwa polskiego działania rządu w sprawie Ukrainy "spotykają się z ogromną aprobatą".

14:28

"Jesteśmy świadkami końca władzy rosyjskiego prezydenta" - twierdzi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas. W ocenie polityka, który udzielił wywiadu holenderskiemu dziennikowi “De Volkskrant", atak Rosji na Ukrainę zbliżył Europejczyków.

Schinas zauważa, że niezależnie od wyniku wojny system stworzony przez Putina nie przetrwa. "Jestem optymistą i wierzę, że powstanie prawdziwa demokracja w Rosji, bo jest to gwarancją bezpieczeństwa dla Europy" - zaznacza wiceprzewodniczący KE.

14:21

Ukraińskie siły specjalne w obwodzie zaporoskim zniszczyły rosyjski wóz opancerzony BTR. Amunicja była zrzucana z dronów.

14:08

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl to "oligarcha" w szatach religijnych - tak przywódcę rosyjskiego prawosławia określił metropolita kijowski i całej Ukrainy Epifaniusz, zwierzchnik autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej Ukrainy. Jego zdaniem Zachód powinien objąć Cyryla sankcjami.

Nie zdystansowali się od Cyryla w takim stopniu, jakiego wymagają okoliczności. Powiedzieli tylko, że się nie zgadzają z jego wypowiedziami i czynami nie wyjaśniając konsekwencji. Poza tym nie padło ani jedno słowo o tym, czego oczekują od Cyryla - mówił Epifaniusz.

Jego zdaniem Zachód zrobiłby dobrze, gdyby obłożył Cyryla sankcjami, tak jak rosyjskich oligarchów.

13:51

Już drugą dobę okupanci ładują w porcie w Mariupolu ukraińskie wyroby hutnicze na rosyjski statek, by je wywieźć - poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko na Telegramie. "Kolejny fakt oficjalnego szabrownictwa Rosji jako państwa. Już nawet nikt tego nie ukrywa" - napisał Adriuszczenko, zamieszczając nagranie pokazujące prace ładunkowe załadunkowe.

Poinformował, że w sobotę przy wsparciu rosyjskich żołnierzy do portu w Mariupolu wpłynął statek pod rosyjską banderą, którego portem macierzystym jest Rostów nad Donem. Według wstępnych informacji ładunek ma zostać przetransportowany do portu macierzystego. Dyrektor morskiego portu handlowego w Mariupolu Ihor Barski powiedział portalowi Ekonomiczna Prawda, że 23 lutego na terytorium portu znajdowało się około 200 tys. ton metalu i wyrobów żeliwnych wartości 170 mln dol.

Telegram

13:36

Mimo zakazu ludzie przychodzą na plaże w obwodzie odeskim na południu Ukrainy; to skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne - zaalarmował rzecznik lokalnych władz Serhij Bratczuk. Na zaminowane plaże przychodzą nawet rodzice z dziećmi - dodał.

Mieszkańcy Odessy i obwodu lekceważą zakazy, narażając się na niebezpieczeństwo; takie zachowanie stało się masowe - ubolewał rzecznik władz obwodowych, cytowany w niedzielę przez portal NV.ua.

13:21

Jak informuje Ukrinform, w ciągu tygodnia Rosjanie wywieźli do obozu filtracyjnego prawie trzy tysiące Ukraińców z Mariupola.

12:55

W związku z uszkodzeniem linii wysokiego napięcia w wyniku walk Kramatorsk jest pozbawiony dostaw prądu - poinformował mer tego miasta w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, Ołeksandr Honczarenko.

W wyniku działań zbrojnych przerwana została linia energetyczna wysokiego napięcia; Kramatorsk i wszystkie sąsiednie miasta są bez prądu - napisał na Facebooku mer tego liczącego ok. 150 tys. mieszkańców miasta (według danych z 2021 r.).

12:42

W podkijowskiej Borodziance, którą jeszcze niedawno okupowały wojska rosyjskie, pracuje ekipa saperów poszukująca min i niewybuchów.

"Rozminowywanie tego terenu potrwa co najmniej pięć lat" - powiedział PAP Władysław, wojskowy z oddziału saperskiego ukraińskiej Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

12:25

Wygrana Rosji w wojnie z Ukrainą otworzyłaby puszkę Pandory - uważa Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Dlaczego świat poświęca więcej uwagi Ukrainie niż Afryce i Wschodowi? - taką narrację promują rosyjscy agenci wpływu. Jedynie rosyjscy barbarzyńcy mogą porównywać ze sobą tragedie" - napisał Podolak w niedzielę na Twitterze. Według niego wojna na Ukrainie "to nie jest lokalny konflikt czy kryzys humanitarny". "To kwestia tego, jakim będzie jutrzejszy świat" - oznajmił.

12:18

Tak wyglądała ostatnia droga ukraińskich bohaterów, pożegnanych w mieście Winnica. Dziewięciu obrońców ojczyzny zginęło w ataku rakietowym w obwodzie zaporoskim.

11:48

Rosyjskie siły ostrzelały w niedzielę rano z terytorium Rosji obwód sumski na północny Ukrainy - podaje w komunikacie ukraińskie dowództwo operacyjne Północ.

Ok. godz. 7.35 (godz. 6.35 w Polsce) zarejestrowano ok. 20 wybuchów. Przeciwnik zaatakował z terytorium Rosji. Dowództwo przekazało, że po ataku na ten graniczący z Rosją obwód nie odnotowano ofiar i strat w sprzęcie.

11:30

W ciągu ostatniej doby 32 osoby odniosły obrażenia w obwodzie mikołajowskim w wyniku rosyjskich ostrzałów - poinformowała szefowa władz obwodowych Hanna Zamaziejewa na Telegramie.

"Rano (w niedzielę) znów została ostrzelana jedna z dzielnic mieszkaniowych Mikołajowa. Szczegóły dotyczące poszkodowanych i zniszczeń są ustalane. Ale w sumie w ciągu ostatniej doby w obwodzie mikołajowskim ranne zostały 32 osoby" - napisała. Dodała, że ranni zostali hospitalizowani i nie ma wśród nich dzieci.

Telegram

10:56

Komisja Europejska i prezydencja francuska w UE przedstawiły w weekend nową propozycję dotyczącą nałożenia sankcji na ropę z Rosji, która ma przełamać dotychczasowy brak porozumienia wśród krajów UE. Najważniejsza zmianą jest to, że sankcje ograniczałyby się do ropy transportowanej drogą morską - wynika ze źródeł PAP. To około dwie trzecie transportu rosyjskiej ropy.

Propozycja oznacza, że z sankcji wyłączona byłaby ropa transportowana rurociągami. Gdyby weszła w życie w takiej postaci, w praktyce nieobjęte embargiem pozostałoby ok. 1/3 rosyjskich dostaw do Unii Europejskiej.

10:44

Siły rosyjskie zostały odparte od trasy Lisiczańsk-Bachmut, dzięki czemu można nią przewozić ładunki humanitarne - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Hajdaj powiedział, że dzięki dotarciu posiłków w kierunku Popasnej w okolicach Komyszuwachy wróg został odparty na odległość dwóch kilometrów, w związku z czym trasa Lisiczańsk-Bachmut jest teraz mniej ostrzeliwana i mogą nie jeździć ładunki humanitarne.

Dodał, że okupanci ukrywają się w hotelu Mir w Siewierodoniecku i ponoszą olbrzymie straty, gdyż są nieustanie ostrzeliwani przez siły ukraińskie. Zaznaczył też, że nie można mówić o zajęciu miasta przez siły rosyjskie.

10:24

Dzisiaj obchodzony jest w Ukrainie Dzień Kijowa. Mer miasta Witalij Kliczko dumnie opowiada o swoim mieście.

09:50

Rosjanie zwożą zwłoki ludzi do jednego z supermarketów w Mariupolu - poinformował w niedzielę Petro Andriuszczenko, doradca mera tego okupowanego przez siły rosyjskie miasta na południowym wschodzie Ukrainy. Opublikował drastyczne zdjęcie przedstawiające ciała leżące przy sklepowych kasach.

"Rosjanie zwożą tam ciała ofiar, które zostały wymyte z grobów podczas próby przywrócenia dostaw wody (...). Po prostu zwożą (je tam) jak śmieci" - relacjonuje Andriuszczenko i publikuje zdjęcie ciał leżących na podłodze przy sklepowych kasach. "Zdjęcie jest nowe. To naoczna demonstracja barbarzyństwa i ryzyka epidemii" - podkreśla.

09:26

Siły rosyjskie minionej doby straciły 150 wojskowych - podał w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Łączne straty armii Rosji od początku inwazji na Ukrainę wynoszą orientacyjnie 30 150 osób.

Poprzedniej doby zniszczonych zostało m.in.: osiem rosyjskich czołgów, 12 transporterów opancerzonych, trzy systemy artyleryjskie, jeden bezzałogowiec. Największe straty siły rosyjskie poniosły na kierunku Bachmutu w Donbasie - przekazał Sztab w komunikacie.

09:09

Rosja jest gotowa wykorzystywać globalne bezpieczeństwo żywnościowe do własnych celów politycznych, a oferta stworzenia korytarza dla statków z żywnością w zamian za zniesienie sankcji wskazuje, że są one dotkliwe - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

"25 maja wiceminister spraw zagranicznych Rosji Andriej Rudenko powiedział, że Rosja jest gotowa zapewnić korytarz humanitarny dla statków przewożących żywność przez Morze Czarne w zamian za zniesienie sankcji. Minister zwrócił się również do Ukrainy o oczyszczenie z min terenu wokół portu w Odessie, aby umożliwić przepływ statków" - napisano w w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:46

Co najmniej dwie osoby zginęły w ciągu ostatniej doby na skutek rosyjskich ostrzałów obwodu ługańskiego - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie. "(...) w obwodzie znaleziono dwie zabite osoby, są też ranni, zniszczono około 60 budynków" - napisał Hajdaj. Zastrzegł jednak, że liczba ofiar może być większa, gdyż podczas nieustannych ostrzałów nie zawsze udaje się szybko dotrzeć do zaatakowanych miejsc, by stwierdzić, czy są zabici lub ranni.

Hajdaj ocenił sytuację w obwodzie jako "skrajnie trudną". Podkreślił, że w sobotę rosyjski pocisk trafił w Lisiczańsku w wielopiętrowy budynek, w wyniku czego na miejscu zginęła dziewczyna, a czterech mieszkańców zostało hospitalizowanych. Zniszczono kino oraz uszkodzono 22 budynki.

Trudna sytuacja panuje także w Siewierodoniecku, gdzie w sobotę zginęła kobieta podczas ataku na starszą część miasta. Szef władz obwodowych podkreślił, że mieszkańcy, którzy jeszcze nie wyjechali, chronią się w piwnicach.

Telegram

08:33

Pomnikom Lenina i spółki w ukraińskich miastach mówi się "nie".

08:11

Zdobycie Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim Ukrainy nie przyniesie Rosji żadnych istotnych korzyści wojskowych ani ekonomicznych, ale pozwoli ogłosić, że całkowicie zajęła obwód ługański - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

"Sam Siewierodonieck jest na tym etapie wojny ważny głównie dlatego, że to ostatnie znaczące skupisko ludności w obwodzie ługańskim, które nie jest kontrolowane przez Rosjan. Jego zdobycie powoli Moskwie ogłosić pełne zajęcie obwodu, ale nie da Rosji żadnych innych korzyści wojskowych czy ekonomicznych" - pisze ISW w najnowszej analizie.

07:45

Minionej doby w Donbasie siły ukraińskie odparły siedem ataków przeciwnika, zniszczyły jeden wrogi czołg, sześć pojazdów oraz bezzałogowiec - informuje ukraiński Sztab Generalny. Rosjanie prowadzą działania ofensywne na kierunku donieckim, aktywnie wykorzystując siły i zasoby wojsk rakietowych, artylerii i walki radioelektronicznej. Wzmocnili intensywność działań lotnictwa. Siły przeciwnika próbują umocnić swoje pozycje w pobliżu miasta Łyman. W okolicy Siewierodoniecka Rosjanie prowadzili działania szturmowe przy pomocy artylerii. Walki trwają.

07:22

Na anektowanym przez Rosję Krymie cywile mają nie być przyjmowani do szpitali, by zrobić miejsce dla rannych rosyjskich żołnierzy - raportuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Okupacyjna administracja Krymu wydała rozporządzenie w sprawie wstrzymania przyjmowania na leczenie cywilów, by zwolnić miejsca dla rannych wojskowych - pisze sztab w 95. dniu rosyjskiej inwazji. Według niego na półwyspie intensywnie prowadzone są akcje krwiodawstwa. Wcześniej o sytuacji w szpitalach i "przymusowym" oddawaniu krwi na Krymie informowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

07:20

Ukraińskie siły zbrojne informują, że Aleksander Dosiagajew, dowódca batalionu rosyjskiego 104. pułku desantowego, został "zlikwidowany".

07:16

Rosjanie podpalają lasy - pisze agencja Ukrinform. Zniszczonych zostało ponad 17 000 hektarów lasu, kwota szkód w środowisku to ponad 38,3 miliarda hrywien - cytuje agencja Państwową Inspekcję Ekologiczną.

06:56

Wojska ukraińskie w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim są w "trudnej sytuacji obronnej", a na obrzeżach miasta trwają walki - poinformował szef administracji Siewierodoniecka Ołeksandr Striuk w CNN.

Odgłosy walk słychać w okolicach centralnego dworca autobusowego. Nasze wojsko jest w trudnej sytuacji obronnej. Miasto jest nieustannie ostrzeliwane - przekazał Striuk. Powiedział, że sztab humanitarny w mieście jest praktycznie zablokowany i jego pracę wstrzymano, bo poruszanie się po mieście jest niebezpieczne. Według Striuka najbardziej zacięte walki toczą się wokół hotelu Mir oraz na obrzeżach miasta.

06:34

Tysiące mieszkańców Mariupola mogą umrzeć z powodu chorób zakaźnych, takich jak czerwonka czy dżuma - zaalarmował mer tego okupowanego przez siły rosyjskie miasta na południowym wschodzie Ukrainy, Wadym Bojczenko.

W Mariupolu w wyniku zbrojnych działań Rosji zginęły 22 tysiące osób; spowodowało to pospieszne pochówki - powiedział mer, cytowany w sobotę wieczorem przez portal Ukraińska Prawda. W mieście pozostaje ponad sto tysięcy mieszkańców, których nie wypuszczają okupanci - dodał przedstawiciel władz. Do tego dochodzi niedziałająca kanalizacja, niezabieranie śmieci i pogorszenie warunków pogodowych, bo jesteśmy na progu lata, temperatura będzie rosnąć - kontynuował Bojczenko.

06:25

Władze Ukrainy po raz kolejny zaprzeczyły twierdzeniom Rosji, która utrzymuje, że zachodnie sankcje wobec Moskwy są przyczyną obecnego kryzysu żywnościowego.

Sankcje wobec Rosji nie mają nic wspólnego z rozpoczynającym się światowym kryzysem żywnościowym - oświadczył w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Jedynym powodem niedoborów, wzrostu cen i zbliżającego się głodu jest fakt, że rosyjskie wojsko fizycznie zablokowało możliwość eksportu 22 milionów ton ukraińskiej żywności z naszych portów morskich - dodał ukraiński minister.

06:07

Rosyjscy okupanci mogą nielegalnie wywieźć z portu w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy nawet 28 tys. ton wyrobów metalowych, wykorzystując w tym celu sześć statków pływających pod banderami innych państw - poinformował największy ukraiński holding górniczo-metalurgiczny Metinwest.

W dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czyli 24 lutego, w mariupolskim porcie znajdowały się statki zarejestrowane na Malcie, Jamajce i Dominice, a także w Panamie i Liberii. Wyroby metalowe, wyprodukowane w zakładach Azowstal i Mariupolskim Kombinacie Metalurgicznym, miały trafić do Hiszpanii, Włoch, Belgii, Grecji, Portugalii i Turcji - czytamy w oświadczeniu Metinwestu.