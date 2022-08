"Prezydent i premier Ukrainy dziękowali polskiej dyplomacji za wsparcie przy uzyskaniu statusu kandydata do UE i aktywność przy proponowaniu kolejnych sankcji na Rosję" - powiedział dziś w Rzeszowie szef MSZ i przewodniczący OBWE Zbigniew Rau po powrocie z Kijowa.

Szef MSZ Zbigniew Rau podczas konferencji prasowej na lotnisku w Jasionce k. Rzeszowa / Darek Delmanowicz / PAP

Minister Rau przebywał z oficjalną wizytą na Ukrainie, ministrowi towarzyszyła Sekretarz Generalna OBWE Helga Schmid. Szef polskiej dyplomacji odwiedził zniszczoną przez wojska rosyjskie Buczę oraz przeprowadził rozmowy z najważniejszym ukraińskimi politykami z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na czele.

Rau podkreślił, że Ukraina nadal potrzebuje naszej pomocy humanitarnej, gospodarczej i materialnej.

Potrzebują tego samego, wsparcia humanitarnego, gospodarczego, materialnego, sprzętu wojskowego. Potrzebują wsparcia, które sprowadza się najprościej do zrozumienia ich sytuacji - powiedział minister.

Jego zdaniem, Polacy najlepiej rozumieją Ukraińców w sprawach fundamentalnych.

Bardzo ważną rzeczą, za co prezydent i premier Ukrainy dziękowali nam, to wsparcie przy uzyskaniu statusu kandydata aspirującego do Unii Europejskiej. Prezydent Zełenski podkreślał, że wiele państw Unii przeszło bardzo dynamiczną zmianę poglądów w tej kwestii. To też było zasługą polskiej dyplomacji - mówił.

Rau podkreślił też, że polska dyplomacja jest aktywna w proponowaniu treści kolejnych sankcji nakładanych na Rosję przez Unię Europejską. Jak dodał, strona ukraińska zdaje sobie z tego sprawę.

Komentują z ich perspektywy, które są wystarczające, a które nie. Najczęściej tu też się zgadzamy - dodał.

Ukraina liczy na powrót dzieci

Odnosząc się do kwestii relacji polsko-ukraińskich Rau powiedział, że politycy ukraińscy zaczynali każde spotkanie od wyrażenia wdzięczności dla polskiego społeczeństwa i rządu dla pomoc uchodźcom.

Mówiliśmy także o planach naszych ukraińskich gości, władze Ukrainy nie kryły zainteresowania ich powrotem. Wskazywano, że Ukraina przygotowuje się do rozpoczęcia roku szkolnego, że bardzo liczy na obecność tych dzieci, które zostały zmuszone do opuszczenia miejsc swojego zamieszkania - mówił szef polskiej dyplomacji.

Obecność OBWE w Kijowie będzie kontynuowana

Jeśli chodzi o OBWE, to z satysfakcją muszę powiedzieć, że zapadła decyzja o kontynuowaniu obecności OBWE w Kijowie, czyli mówiąc najkrócej flaga OBWE będzie powiewać nad Kijowem wbrew intencjom Rosji, która nie zgodziła się na przedłużenie mandatu dwóch jednostek OBWE na Ukrainie - oświadczył Rau.

Jak podkreślił Rau, udało się znaleźć rozwiązanie i zawarto porozumienie z władzami Ukrainy w tej kwestii. Z tego jestem bardzo zadowolony - stwierdził.

Pytany o sytuację w Kijowie i nastoje w społeczeństwie powiedział, że widać z jednej strony zmęczenie, a z drugiej strony determinację społeczeństwa ukraińskiego.