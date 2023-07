NATO i odbudowa Ukrainy

Obaj przywódcy omawiali też przygotowania do szczytu NATO w Wilnie. Poruszyliśmy dziś także kluczowe kwestie naszej współpracy w ramach NATO, w szczególności przygotowania do szczytu w Wilnie. W rozmowie poruszyłem kwestię zaproszenia Ukrainy do NATO i ucieszyłem się, gdy prezydent powiedział, że Ukraina zasługuje na to, by zostać członkiem Sojuszu - mówił prezydent Ukrainy.

Przywódca Turcji podkreślił, że Rosja i Ukraina "powinny wrócić do rozmów pokojowych". Ukraina zasługuje na członkostwo w NATO. I chcę jeszcze raz podkreślić jedną rzecz: nikt nie straci na nadejściu sprawiedliwego pokoju - oświadczył.

Zapewnił przy tym, że Turcja będzie wspierać odbudowę Ukrainy. Nasze firmy budowlane, które są liderami tego rynku na Ukrainie, pomogą naszym ukraińskim przyjaciołom w odbudowie kraju - obiecał.