W ataku na kontrolowane przez Rosjan lotniska w Berdiańsku i Ługańsku Ukraińcy zniszczyli dziewięć rosyjskich śmigłowców: siedem Ka-52 i dwa Mi-8 - poinformował Jakub Janowski, analityk wojskowy w grupie monitorującej Oryx. Kolejnych 15 maszyn miało zostać uszkodzonych.

Śmigłowiec Ka-52 (zdjęcie ilustracyjne) / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Dziennik "Wall Street Journal" informował we wtorek, powołując się na swoje źródła, Siły Zbrojne Ukrainy po raz pierwszy użyły rakiet dalekiego zasięgu ATACMS przeciwko siłom rosyjskim w Ukrainie. Informację potwierdziły inne amerykańskie media, m.in. "The New York Times" i "Politico".

Doniesienia potwierdziły również Siły Zbrojne Ukrainy, które poinformowały, że za pomocą rakiet ATACMS zaatakowano kontrolowane przez Rosjan lotniska w Berdiańsku i Ługańsku.

Siły Operacji Specjalnych przekazały na Telegramie, że "operacja 'Ważka' zakończyła się sukcesem". "Siły Operacji Specjalnych otrzymały informację o wykorzystywaniu przez wroga lotnisk w tymczasowo okupowanych Bierdiańsku i Ługańsku, a także obecności znacznej ilości sprzętu lotniczego i specjalnego oraz amunicji" - napisano.