Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa w czasie konferencji prasowej oskarżyła naród ukraiński o zawłaszczenie sobie przepisu na barszcz. Stwierdziła, że jest to przykład ksenofobii, nazizmu i ekstremizmu.

Maria Zacharowa / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

W czasie wystąpienia Zacharowa odniosła się do działań zachodnich mediów. Oskarżyła amerykańskich nadawców o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i dezinformację, ale także o współudział w masakrze w Buczy.

Rozpowszechniają fałszywe historie i przedstawiają je jako fakty. Mogą to robić tak długo, jak chcą - stwierdziła.

Barszcz jako przykład ekstremizmu

Zacharowa jako przykład ekstremizmu i nacjonalizmu Ukraińców przywołała kwestię... ukraińskiego barszczu. Stwierdziła, że naród ukraiński zajął przepis na barszcz dla siebie i nie chciał się z nikim dzielić.

Tylko jeden naród, tylko jedna grupa etniczna mogła go posiadać. Nie było mowy, żeby Ukraińcy się nim podzielili z innymi, żeby gospodynie domowe mogły go ugotować po swojemu w każdym innym regionie. Ukraińcy nie chcieli iść na kompromis. Właśnie o to nam chodzi: ksenofobia, nazizm i ekstremizm pod każdą postacią - powiedziała.