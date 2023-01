"Nie można mówić, że ma miejsce jakaś duża ofensywa. Są to małe grupy liczące około dziesięciu osób, które wróg rzucił, aby sprawdzić siłę naszej obrony" - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Pięciu mieszkańców Ukrainy zginęło w ciągu ostatniej doby w ostrzałach rosyjskich - poinformował współpracownik prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko. W Kijowie odbyły się uroczystości żałobne ofiar katastrofy śmigłowca w Browarach koło Kijowa, w której zginęło 14 osób, w tym szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski. Najnowsze informacje związane z 332. dniem wojny zbieramy dla Was w naszej relacji z 21.01.2023 r.

22:18

Ed Arnold, ekspert brytyjskiego think-tanku Royal United Services Institute, ostrzegł, że jeśli Berlin nie zezwoli na dostawę czołgów Leopard na Ukrainę, może to mieć fatalne konsekwencje dla reputacji Niemiec.

Jeśli ofensywa Rosji się powiedzie lub ofensywa Ukrainy się nie powiedzie, Berlinowi będzie bardzo trudno zignorować opinię sojuszników i partnerów, że to wina Niemiec. To niezdecydowanie będzie miało wpływ na reputację i zaufanie Niemiec przez dziesięciolecia - napisał na Twitterze Arnold.

22:03

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował: "Nie można mówić, że ma miejsce jakaś duża ofensywa. Są to małe grupy liczące około dziesięciu osób, które wróg rzucił, aby sprawdzić siłę naszej obrony".

Według ocen ukraińskich wojskowych Rosja stara się poprawić swoje pozycje w okolicach Zaporoża. Nie wyklucza się jednak "bardziej aktywnych" ruchów Rosji, ponieważ zgromadziła ona "pewne siły" w tym rejonie.

W ciągu minionych 24 godzin w obwodzie zaporoskim ponad 25 miejscowości znalazło się pod ostrzałem artyleryjskim, poinformował sztab.

Szef wojskowej administracji obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch podał, że w sobotę Rosja przeprowadziła jeden nalot i nasiliła ostrzał artyleryjski, a w wyniku rosyjskiego ataku zginął jeden cywil.

21:47

Ukraińscy oficerowie w najbliższym czasie będą szkoleni na polskich czołgach, a także na czołgach naszych partnerów; zakładam, że stanie się to w perspektywie dni - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Przydacz w TVN 24 podkreślił, że Polska wraz z sojusznikami podjęła decyzję, że w sprawie przekazania Ukrainie czołgów Leopard musi powstać koalicja. Jak przypomniał, prezydent Andrzej Duda 11 stycznia w Lwowie zapowiedział, że polskim wkładem będzie jedna kompania czołgów w wersji A4.

Chcemy, aby ta koalicja była spójna, aby do niej dołączyły także i Niemcy. Niestety, tak jak widzieliśmy na spotkaniu w Ramstein, Niemcy do tej koalicji póki co jeszcze nie dołączyły. Będziemy pracować dyplomatycznie, także i pod względem wytwarzania pewnego rodzaju atmosfery wśród naszych sojuszników, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Wszyscy są za, póki co Berlin jest przeciw - powiedział prezydencki minister.

21:31

Pokonanie rosyjskich sił przez Ukrainę może doprowadzić do wycofania się Rosji z Naddniestrza, separatystycznego terytorium w granicach Mołdawii - powiedział minister spraw zagranicznych tego kraju Nicu Popescu na antenie kiszyniowskiego radia Vocea Basarabiei.

21:17

Brytyjskie ministerstwo obrony zamieściło w sobotę na Twitterze nagranie wideo pokazujące możliwości czołgu Challenger 2. Przed tygodniem premier Rishi Sunak poinformował o przekazaniu 14 takich czołgów Ukrainie.

Jak napisano na Twitterze, czołgi stanowić będą część pakietu pomocy, który przyspieszy sukces Ukrainy.