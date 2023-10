W nocy Rosjanie zaatakowali obwód odeski rakietami typu Oniks – przekazała armia ukraińska stacjonująca na południu kraju. Pociski trafiły w infrastrukturę, niszcząc m.in. obiekt hotelowy i portowy magazyn zboża. Uszkodzone zostały też garaże i budynki mieszkalne. Trzy osoby zginęły w ciągu ostatniej doby na skutek rosyjskich ataków w kilku obwodach Ukrainy – poinformowały w sobotę rano władze obwodowe na Telegramie. rzedstawiciel Rosji w mieszczącej się w Wiedniu siedzibie Organizacji Układu o Całkowitym Zakazie Prób z Bronią Nuklearną (ang. skrót CTBTO), Michaił Uljanow, oświadczył w piątek, że Moskwa zamierza wycofać swoją ratyfikację tego układu, aby być "na równi z USA, które podpisały ten układ, ale go nie ratyfikowały". Siły ukraińskie przesunęły się do przodu na zachodzie obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy, ale wojska rosyjskie nadal trzymają obronę na kluczowym odcinku frontu w okolicach miasta Orichiw - podał amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. Sobota, 7 października 2023 roku to 591. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : 09:16 Trzy osoby zginęły w ciągu ostatniej doby na skutek rosyjskich ataków w kilku obwodach Ukrainy - poinformowały w sobotę rano władze obwodowe na Telegramie. Jedna kobieta poniosła śmierć, a dwie osoby odniosły obrażenia na skutek rosyjskiego ataku w sobotę rano na wioskę Biłeńke w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy. Według wstępnych danych atakowano pociskami kasetowymi - podały władze obwodowe na Telegramie.

08:44 Siły ukraińskie przesunęły się do przodu na zachodzie obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy, ale wojska rosyjskie nadal trzymają obronę na kluczowym odcinku frontu w okolicach miasta Orichiw - podał amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. ISW pisze, że nagrania geolokacyjne wskazują, że żołnierze ukraińscy przesunęli się do linii drzew między miejscowościami Robotyne i Werbowe, ok. 6 km na południowy wschód od Robotynego. Instytut podał też, powołując się na przedstawiciela wschodniej grupy wojsk ukraińskich, że wojsko ukraińskie szykuje się do działań ofensywnych na jesieni i zimą tego roku. ISW pisze, że potwierdza to jego prognozy, iż pogoda nie przeszkodzi żadnej ze stron konfliktu w prowadzeniu działań ofensywnych zimą 2023-24 roku, o ile będą odpowiednio zaopatrzone, a tempo ukraińskiej ofensywy w znacznej mierze zależy od dostaw broni i amunicji z Zachodu. 08:35 Rosyjskie wojska ostrzelały nabrzeże Dniepru na wysokości Chersonia - podaje Roman Mroczko, przewodniczący administracji miejskiej Chersonia. 52-letni mężczyzna został ranny. 08:06 W wyniku nocnego ataku na obwód odeski obrażenia odniosły cztery osoby - poinformował Ołeh Kiper, szef władz obwodu odeskiego. 07:52 14-letni chłopiec poniósł śmierć w obwodzie sumskim na północy Ukrainy, gdy eksplodował znaleziony przez niego ładunek wybuchowy - powiedział w sobotę portalowi Suspilne przedstawiciel policji obwodu sumskiego. W gospodarstwie domowym, gdzie doszło do wybuchu, mieszka wielodzietna rodzina. Według matki w momencie wydarzenia chłopiec przebywał na podwórzu, rozplątując sieci rybackie, podczas gdy ona z resztą dzieci znajdowała się w domu. Gdy kobieta wybiegła na dwór, zobaczyła, że syn doznał poważnych obrażeń rąk i ciała. Nastolatek został przewieziony do szpitala, ale nie udało się uratować jego życia. Według wstępnych danych, w dłoniach eksplodował mu ładunek wybuchowy nieznanego pochodzenia. 07:19 Codziennie ukraińscy śledczy odnotowują około 200 ataków rosyjskich agresorów na terytorium Ukrainy - przekazał Ołeksij Siergiejew, wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy. Siergiejew dodał, że poparł inicjatywę szefa resortu spraw wewnętrznych dotyczącą powołania Kwatery Koordynacyjnej, której celem będzie podejmowanie skoordynowanych potrzebnych do eliminowania skutków rosyjskich ostrzałów. 07:05 Siły obronne Ukrainy kontynuują operację ofensywną na kierunku Melitopol. Odnoszą częściowy sukces na północ od Kopanii i Nowoprokopiwki. W trakcie prowadzenia działań zaczepnych na kierunku Bachmut też odniosły częściowy sukces - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 06:36 W ciągu ostatniej doby doszło do 34 starć wojsk ukraińskich i rosyjskich - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ponad 120 miejscowości znalazło się pod ostrzałem artyleryjskim. 06:32 Francuski autor bestsellerów Marc Levy udostępni online najnowszą powieść za darmo w języku rosyjskim. Bohaterkami książki, napisanej w konwencji thrillera jest ukraińska rodzina, matka i córka, poszukujące porwanego przez rosyjskich okupantów syna i brata - poinformował w piątek portal dziennika "Le Monde".

06:22 Rosja planuje odwołanie swojej ratyfikacji układu CTBT, (której dokonała w roku 2000) ponieważ chce być na równi ze Stanami Zjednoczonymi, które podpisały ten Układ, ale go nie ratyfikowały" - napisała na portalu X (wcześniej Twitter) przedstawiciel Rosji w mieszczącej się w Wiedniu siedzibie Organizacji Układu o Całkowitym Zakazie Prób z Bronią Nuklearną (ang. skrót CTBTO), Michaił Uljanow. 06:10 Rakiety Onyx uderzyły w obwodzie rosyjskim w nocy - przekazało ukraińskie wojsko. Rosjanie uderzyli w budynki mieszkalne i garaże. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Nicole Makarewicz