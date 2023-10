18:08

Po wybuchu wojny na Ukrainie, Przemyśl stał się bijącym sercem świata; choć dziś, po politycznym zwrocie, jaki dokonała PiS-owska władza w sprawie Ukrainy, nie wszyscy chcą przypominać tamte dni - mówił na spotkaniu otwartym w Przemyślu lider PO Donald Tusk.

Lider Platformy Obywatelskiej dziękował mieszkańcom Przemyśla za pomoc, jaką okazali Ukraińcom po rozpoczęciu wojny za naszą wschodnią granicą.

"Najniższe ukłony dla miasta-ratownika. Dla was, dla tysięcy mieszkańców Przemyśla" - na początku spotkania zwrócił się do mieszkańców miasta lider Platformy Obywatelskiej.

16:23

Ukraińskie wojsko przygotowuje się do tego, że nadejście jesieni wpłynie na przebieg walk - przekazał w piątek rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Ilja Jewłasz, cytowany przez RBK-Ukraina.

Wojsko przygotowuje do zimnej aury sprzęt oraz miejsca zakwaterowania żołnierzy: wymieniane są smary, dostarczane są piecyki i opał, trwa ocieplanie okopów.

Jewłasz zaznaczył, że zmiana warunków pogodowych wpłynie na przebieg działań bojowych. "Jeśli będą deszcze, to jest to jeden scenariusz, a jeśli od razu uderzą mrozy, to będzie inny scenariusz. W związku z tym, że grunt będzie zamarznięty, będzie mógł po nim jeździć ciężki sprzęt" - dodał.

15:54

Ukraiński sąd zamroził aktywa należące do trzech rosyjskich oligarchów warte 464 mln dolarów - podała w piątek agencja Reutera.

Michaił Fridman, Piotr Awen i Andriej Kosogow są uważani za bliskich współpracowników Władimira Putina i "znacząco przyczynili się do finansowania agresji Federacji Rosyjskiej" - stwierdziła w komunikacie służba bezpieczeństwa Ukrainy.

15:32

Kobiety w Melitopolu w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy otruły samogonem jedenastu rosyjskich okupantów – podały w piątek media ukraińskie, powołując się na agencję RIA-Melitopol, która z kolei cytuje osoby związane z okupacyjną policją.

Według tych doniesień grupa 11 żołnierzy rosyjskich kupiła samogon od dwóch „nieznanych kobiet”, które twierdziły, że mieszkają w Melitopolu. Około pół godziny po rozpoczęciu picia wszyscy, którzy spożywali zakupiony samogon, umarli.

14:10

Rosja próbowała sformować brygadę najemników z Serbii w ramach jednej z dywizji wojsk powietrznodesantowych, lecz te działania nie przyniosły oczekiwanych efektów; dotychczas udało się zwerbować zaledwie około 100 Serbów - poinformowała w piątek rosyjska redakcja stacji BBC.

Serbscy najemnicy, którzy chcieli służyć w armii agresora i walczyć na Ukrainie, zawierali kontrakty z rosyjskim ministerstwem obrony i byli przydzielani do 106. dywizji wojsk powietrznodesantowych. Werbunkiem zajmował się m.in. obywatel Serbii Davor Saviczić, znany z walk po stronie Rosji jeszcze podczas rebelii w Donbasie w 2014 roku. Serbski współpracownik Kremla obiecywał, że do jesieni 2023 roku stworzy całą brygadę złożoną ze swoich rodaków, lecz po fiasku tego przedsięwzięcia werbunek Serbów wstrzymano - czytamy na portalu BBC.

13:42

Po nocnym rosyjskim ataku przy użyciu dronów na ukraińską infrastrukturę dunajską w Reni i Orliwce konieczne było zamknięcie granicznej przeprawy promowej pomiędzy Ukrainą i Rumunią – powiadomiły władze w Bukareszcie.

Mieszkańcy przygranicznej miejscowości Isaccea nad Dunajem obserwowali ostatniej nocy ataki dronów i wybuchy po ukraińskiej stronie rzeki – pisze portal Hotnews.ro.

12:53

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Rumunii z pierwszą wizytą od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji - powiadomiły rumuńskie media, powołując się na źródła we władzach w Bukareszcie.

Prezydent Ukrainy przybędzie z wizytą do Rumunii w przyszłym tygodniu - powiadomiła telewizja Digi24, powołując się na źródła. Według mediów chodzi o datę 10 października, jednak przyjazd Zełenskiego zostanie potwierdzony ostatecznie dopiero w dniu wizyty, co jest spowodowane względami bezpieczeństwa.

Digi24 zwraca uwagę, że Zełenski w ramach tej podróży nie będzie odwiedzał większej liczby krajów, a tylko Rumunię, co ma podkreślić znaczenie relacji z Bukaresztem. Ukraiński przywódca ma odbyć rozmowy z prezydentem Klausem Iohannisem i innymi przedstawicielami władz.

11:45

Czwartkowy rosyjski ostrzał miejscowości Hroza w obwodzie charkowskim, skutkujący śmiercią co najmniej 51 osób, był najtragiczniejszym w skutkach atakiem Kremla na cele cywilne w 2023 roku i czwartym najkrwawszym od początku wojny z Ukrainą - zauważył niezależny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit'.

Za największą zbrodnię Rosji popełnioną w bieżącym roku uznawano dotychczas ostrzał wielopiętrowego budynku mieszkalnego w Dnieprze, przeprowadzony 14 stycznia. Zginęło wówczas 46 osób, a 80 doznało obrażeń. 28 kwietnia najeźdźcy zaatakowali podobny obiekt w Humaniu, zabijając 23 cywilów. Inne tragiczne w skutkach ostrzały, takie jak czerwcowe uderzenie w budynek pizzerii w Kramatorsku czy wrześniowy atak na Kostiantyniwkę, doprowadziły do śmierci kilkunastu osób - przypomnieli opozycyjni rosyjscy dziennikarze.

11:02

Władimir Putin jest "znacznie słabszy niż chcą to pokazać propaganda Kremla i jego przemówienia" - powiedział włoskiemu dziennikowi "La Repubblica" w piątek rosyjski przedsiębiorca i opozycjonista Michaił Chodorkowski. "Nie wierzcie w jego groźby nuklearne" - zaapelował do Zachodu.

"Nie wierzcie w jego groźby nuklearne; gdyby chciał, to już zrzuciłby bombę atomową na Kijów i nakazał ludobójstwo Ukraińców" - stwierdził Chodorkowski.

Były współwłaściciel koncernu Jukos i były więzień kolonii karnej w Rosji podkreślił odnosząc się do gróźb użycia broni nuklearnej, ze Putin "nie ma skrupułów, ale tego nie robi, bo miałby przeciwko sobie całe NATO i przede wszystkim Chiny; to byłby jego koniec". "I nie wierzcie w to, że po Putinie mógłby nastać jeszcze bardziej niebezpieczny przywódca" - dodał Chodorkowski.

"Nie wierzcie w 'ogromne poparcie' dla niego. Gdyby na przykład w części wojska zaczął się zbrojny bunt, który nie zatrzymałby się na kilka metrów przed pałacem, dni Putina byłyby policzone" - uważa opozycjonista.

10:47

Na 15 lat więzienia z konfiskatą mienia skazał sąd w Dnieprze ukraińskiego policjanta, który zdezerterował na terenie okupowanej Ukrainy i walczył po stronie Rosjan - poinformowało ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze na swojej stronie internetowej.

Dezerter od początku marca 2022 roku przez kilka miesięcy ukrywał się w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, po czym z własnej inicjatywy poprosił separatystów, by przyjęli go na "służbę".

Od stycznia bieżącego roku ochraniał z bronią posterunek w rejonie wołnowaskim, a także brał udział w działaniach zbrojnych przeciw Ukrainie. Został zatrzymany w czerwcu przez ukraińskich żołnierzy w pobliżu wioski Neskuczne. Jak się okazało, kilka lat temu, gdy pracował w Rosji, otrzymał paszport rosyjski.

Mężczyznę uznano za winnego zdrady stanu i dezercji.

10:07

Rząd Szwecji ogłosił w piątek czternasty pakiet wsparcia Ukrainy w jej wojnie obronnej z Rosją. Darowizna zawiera m.in. amunicję artyleryjską kalibru 155 mm oraz amunicję do przekazanego wcześniej wozu bojowego piechoty CV90. Zlecono również analizę możliwości odstąpienia samolotów bojowych Gripen.

Należy to postrzegać jako wyraz zaangażowania Szwecji w długoterminowe wsparcie Ukrainy - podkreślił szwedzki minister obrony Pal Jonson.

Ukrainie przekazany zostanie również sprzęt łączności, karabinki automatyczne, kamizelki kuloodporne, noktowizory, pojazdy terenowe oraz wyposażenie zimowe.

Ponadto rząd w Sztokholmie rozszerzył swój udział w szkoleniu ukraińskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii, a także umożliwi po raz pierwszy naukę ukraińskim rekrutom w Szwecji.

09:28

Ostatniej nocy nasze siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły 25 spośród 33 dronów kamikadze produkcji irańskiej typu Shahed, wystrzelonych przez rosyjskie wojska przeciwko celom na Ukrainie - poinformowały w piątek ukraińskie siły powietrzne w komunikacie na Telegramie.

Bezzałogowce Shahed-131 i Shahed-136 wystartowały z okupowanego Krymu i zostały zneutralizowane w przestrzeni powietrznej nad obwodami odeskim, mikołajowskim, dniepropietrowskim, charkowskim, czerkaskim i żytomierskim - oznajmiło dowództwo sił powietrznych.

Jak przekazano w komunikatach Sił Zbrojnych Ukrainy na południu kraju i straży granicznej, w wyniku rosyjskich nalotów doszło do uszkodzenia obiektów infrastruktury portowej i granicznej w obwodzie odeskim, a także m.in. elewatora zbożowego. Tymczasowo zawieszono funkcjonowanie ukraińsko-rumuńskiego promowego przejścia granicznego Orliwka na Dunaju.

09:13

Władimir Putin niezgodnie z prawdą twierdzi, że Rosja chce ustalić zasady nowego wielobiegunowego porządku światowego, podczas gdy w istocie Kreml dąży do zwiększenia siły Rosji, unicestwienia państwowości Ukrainy i rozbicia NATO - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

"Wyrażony przez Putina cel ustanowienia wielobiegunowego porządku światowego potwierdza ocenę ISW, że cele Putina na Ukrainie wykraczają poza odpowiedź na rzekome zagrożenie ze strony NATO czy podbicie ograniczonego nowego terytorium" - twierdzi think tank.

ISW przypomina, że Putin ogłosił 5 października na posiedzeniu Klubu Wałdajskiego, iż Rosja z powodzeniem przeprowadziła testy pocisku manewrującego Buriewiestnik o napędzie nuklearnym oraz międzykontynentalnej rakiety balistycznej Sarmat, zdolnej do przenoszenia ładunków jądrowych.

Putin mówił też - pisze ISW - o zapisaniu w rosyjskiej doktrynie wykorzystania broni nuklearnej w ramach uderzenia odwetowego lub reakcji na życiowe zagrożenie dla Rosji. Zapewnił przy tym, że nie ma współcześnie sytuacji, która zagroziłaby istnieniu Rosji i że żaden agresor nie użyłby broni nuklearnej przeciw Rosji.

ISW przypomina swoją ocenę, że Kreml wykorzystuje retorykę nuklearną, by popchnąć Stany Zjednoczone i ich sojuszników do wywarcia presji na Ukrainę, aby podjęła negocjacje z Rosją. Przy tym zdaniem ISW użycie przez Rosję broni nuklearnej pozostaje mało prawdopodobne.

08:28

W wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa, przeprowadzonego w piątek w godzinach porannych, zginął 10-letni chłopiec, a 16 osób doznało obrażeń; najeźdźcy prawdopodobnie użyli do ataku dwóch rakiet balistycznych Iskander - powiadomiły ukraińskie władze centralne i regionalne.

Wśród rannych jest 11-miesięczne niemowlę. Na miejscu zdarzenia trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa - oznajmił w komunikatach publikowanych na Telegramie gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Uszkodzono dwa wielopiętrowe budynki mieszkalne, a także dwupiętrowy dom prywatny. Doszło do pożaru. Ogień objął powierzchnię około 50 metrów kwadratowych, lecz już został opanowany - oznajmił szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko, który opublikował zdjęcia zniszczonych obiektów.

08:17

Turecki statek handlowy wszedł na minę na Morzu Czarnym w pobliżu rumuńskiego wybrzeża. W wyniku eksplozji członkowie załogi nie doznali obrażeń, statek jest lekko uszkodzony.

Jednostka trafiła w minę w czwartek w odległości ok. 11 mil morskich na północ od rumuńskiej Suliny, w pobliżu wejścia do kanału Sulina - powiadomił Reuters, powołując się na brytyjską firmę Ambrey, zajmującą się kwestiami bezpieczeństwa morskiego.

07:36

Rosjanie boją się tej maszyny, jak ognia; strzela celnie, nie boi się min i wytrzymuje bezpośrednie uderzenia pocisków artyleryjskich - opowiada dowódca amerykańskiego wozu bojowego Bradley, żołnierz o pseudonimie Kacz, który pokonuje rosyjskie linie obrony w okolicach wsi Robotyne.

Na tym odcinku frontu w obwodzie zaporoskim wojska ukraińskie wycinają klin w kierunku okupowanego miasta Melitopol, by odciąć Rosjanom drogę lądową na zajęty jeszcze w 2014 r. Krym. W walkach uczestniczą m.in. żołnierze 47. Oddzielnej Zmechanizowanej Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy, z którymi PAP spotkała się w leśnym obozie około 30 km od linii starć.

05:05

Administracja Joe Bidena rozważa wykorzystanie środków z innych programów rządowych, w tym z Departamentu Stanu, by finansować zbrojenie Ukrainy w obliczu niejasnej sytuacji w Kongresie - podał portal Politico. O możliwości alternatywnych rozwiązań w tej sprawie mówił wcześniej prezydent Joe Biden.

Jak pisze Politico, kiedy Biden stwierdził w środę, że "są inne środki, za pomocą których możemy być w stanie znaleźć fundusze" na pomoc Ukrainie, miał na myśli użycie przyznanych już wcześniej przez Kongres uprawnień w ramach innych wydatków. Jedną z takich opcji jest użycie środków z tytułu programu Departamentu Stanu Foreign Military Financing (FMF), polegającego na udzielaniu pożyczek lub darowizn na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego.

Kongres przeznaczył na ten cel łącznie 4,6 mld dolarów - ostatnio zaaprobował 2 mld kredytu na preferencyjnych warunkach dla Polski - z czego do wykorzystania zostało ok. 650 mln dol. Innym sposobem może być zwrócenie się do Kongresu o zgodę na przesunięcia środków w budżecie Pentagonu na dalszą pomoc Ukrainie, choć to wymagałoby aprobaty parlamentu.

05:02

Korea Północna zaczęła wysyłać artylerię do atakującej Ukrainę Rosji - podała CBS News, powołując się na anonimowe źródło rządowe w USA. Amerykańska stacja wiąże to z niedawnym spotkaniem Kim Dzong Una i Władimira Putina.

Nie jest jasne, czy dostawa uzbrojenia jest częścią nowego, długoterminowego łańcucha zaopatrzenia, czy ma bardziej ograniczoną skalę. Nie wiadomo też, co Korea Północna dostaje od Rosji w zamian - zaznaczyła CBS.

Stacja podała, że Korea Północna "zaczęła przekazywać artylerię do Rosji", nie precyzując przy tym, o jaką konkretnie broń chodzi. Przed spotkaniem Kima z Putinem eksperci spodziewali się, że omawiane będą dostawy pocisków artyleryjskich.

Obserwatorzy spekulowali, że Rosja może w zamian zaoferować Korei Północnej wsparcie techniczne w budowie satelity szpiegowskiego oraz jej programach zbrojeń jądrowych i rakietowych. Eksperci oceniali jednak, że Pjongjang nie będzie w stanie przekazać Moskwie uzbrojenia na tyle skutecznego, by mogło ono w istotny sposób wpłynąć na przebieg wojny przeciwko Ukrainie.