W poniedziałek rano siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na ukraińskie miasta. Z najnowszych informacji, przekazanych przez ministra spraw wewnętrznych Ihora Kłymenkę, wynika, że w całym kraju zginęło co najmniej 21 osób, a 68 zostało rannych. "Będzie odpowiedź na terror wobec ludności cywilnej i dzieci" - zaznaczył szef ukraińskiego MSW.

Pacjenci i pracownicy szpitala ewakuowani po rosyjskim ataku na szpital dziecięcy Ochmatdyt w Kijowie / Vladyslav Musiienko / PAP

Takiego ataku na terytorium Ukrainy nie było już dawno. Rosyjskie rakiety w poniedziałkowy poranek spadły na kilka ukraińskich miast, w tym Kijów.

W stolicy Ukrainy uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym bloków mieszkalnych i domów. Uszkodzone bądź zniszczone zostały również pojazdy, na które spadły fragmenty zestrzelonych przez obronę powietrzną rakiet.

Telegram

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że Rosjanie trafili w jeden z budynków szpitala dziecięcego Ochmatdyt w rejonie szewczenkowskim w środkowo-zachodniej części miasta. Leczone są tam dzieci okaleczone wojną i walczące z nowotworami. Kliczko przekazał, że pacjenci placówki są ewakuowani do innych lecznic w Kijowie.

"Rosyjskie wojska celowo uderzyły w szpital dziecięcy" - napisał na Telegramie Andrij Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Ten ostrzał dotknął ludność cywilną, jego celem była infrastruktura (cywilna). Cały świat musi dziś zobaczyć konsekwencje terroru, na który odpowiedzią może być jedynie siła" - zaznaczył.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale Kijowa / Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / PAP

"Rosja nie może nie wiedzieć, dokąd lecą rakiety i musi w pełni ponieść odpowiedzialność za swoje zbrodnie: przeciwko ludziom, dzieciom, ludzkości. Jest bardzo ważne, by świat teraz nie milczał, i by każdy zobaczył, co to jest Rosja, co ona robi" - oświadczył z kolei ukraiński przywódca, dodając, że pod gruzami szpitala wciąż są ludzie.