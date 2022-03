W Mariupolu i w Wołnowasze utworzono korytarz humanitarny, by ewakuować ludność z oblężonych miast. Zawieszenie broni ma trwać do godziny 16 czasu lokalnego. Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker przekazał, że ostatniej doby z Ukrainy do Polski przyjechało 106 tysięcy osób - to najwięcej od początku wojny. Najnowsze informacje o rosyjskim ataku na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 05.03.2022.

