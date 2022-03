Ponad 100 pracowników i około 200 ukraińskich ochroniarzy jest przetrzymywanych przez Rosjan na terenie czarnobylskiej elektrowni atomowej - podaje BBC. Na miejscu jest ograniczony dostęp do leków i jedzenia.

Rosjanie zajęli elektrownie 24 lutego / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

Pracownicy i ochroniarze nie mogą opuszczać terytorium od 24 lutego, kiedy obiekt zajęły sił rosyjskie.

Personel cały czas pracuje. Atmosfera jest spokojna, ale warunki panujące na miejscu określają oni jako trudne - pisze BBC.



Na terenie obiektu są pewne zapasy jedzenia, ale w związku z tym, że nie wiadomo, jak długo pracownicy pozostaną na miejscu, ograniczają się do jednego posiłku dziennie. Jedzenie gotują kucharze, którzy również stali się zakładnikami rosyjskich żołnierzy. Dostępne są głównie podstawowe produkty - przede wszystkim chleb i kasza.



Personel podzielił się na grupy - kiedy jedna pracuje, druga odpoczywa.



Rośnie obawa o to, że stres może wpłynąć na ich zdolność do bezpiecznego wykonywania obowiązków - dodaje serwis.