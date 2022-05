To 75. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jednocześnie Rosja obchodzi dzień zwycięstwa ZSRR nad Niemcami. W Moskwie na Placu Czerwonym odbędą się obchody, w tym parada wojskowa, która będzie okazją dla Rosji do demonstracji siły.

Przygotowania do parady na Placu Czerwonym / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Oczekuje się, że dziś w Moskwie podczas parady z okazji dnia zwycięstwa ZSRR nad Niemcami, Władimir Putin wygłosi przemówienie. Spekuluje się, że Putin może ogłosić powszechną mobilizację, by nasilić ofensywę na Ukrainę.

"Cokolwiek ogłosi dziś prezydent Putin, jesteśmy na to gotowi i będziemy dalej walczyć" - mówi Ołeksy Arestowycz, doradca Wołodymyra Zełenskiego w wywiadzie dla izraelskiej telewizji Channel 9.

Wątpi on jednak, by Putin ogłosił powszechną mobilizację. Twierdzi, że ogłaszanie mobilizacji w Dniu Zwycięstwa, to przyznanie się do porażki. Oznacza to, że na wojnie, która miała trwać trzy doby, po ponad dwóch miesiącach brakuje żołnierzy.

"Rosyjskie władze mogą przeprowadzić pełną mobilizację, nie ogłaszając jej. Tak samo jak prowadzi wojnę, nie wypowiadając wojny. Tak na prawdę ukryta mobilizacja trwa od samego początku konfliktu" - argumentuje Arestowycz.

Odniósł się też do zapowiedzi, że podczas dzisiejszej parady w Moskwie nad miastem przeleci tak zwany samolot "Dnia zagłady", czyli Ił-80 , służący do ewakuacji władz w przypadku wojny jądrowej.

"My odlecimy, a wy drodzy Rosjanie zostaniecie? To dobra propozycja dla rosyjskiego społeczeństwa. Zręcznie współgra z jego oczekiwaniami" - zakpił Arestowycz, dodając, że to kolejny gest "rosyjskiego prężenia muskułów".

Z kolei prezydent Ukrainy w wieczornym nagraniu wideo powiedział, że Rosja zapomniała o wszystkim, co było ważne dla zwycięzców II wojny światowej.

Nawiązując do rosyjskich "ciężkich bombardowań" w kilku rejonach Ukrainy, w tym ataku szkołę na wschodzie kraju, gdzie zginęło 60 osób, Zełenski powiedział: "Jakby dzisiaj nie był 8 maja, jakby jutro nie był 9 maja" (...) kiedy kluczowym słowem powinien być pokój dla wszystkich normalnych ludzi".

"Ukraina i wolny świat to zapamiętają" - dodał Zełenski. "Armia rosyjska nie byłaby sobą, gdyby nie zabijała" - podkreślił ukraiński prezydent.