Władimirowi Putinowi udało się omamić Emmanuela Macrona i go oszukiwać - w tak ostry sposób krytykuje obecnego prezydenta Francji jego poprzednik François Hollande w swojej książce pt. "Wstrząsy", która właśnie ukazała się we francuskich księgarniach. Autor twierdzi, ze rozmowy telefoniczne Macrona z prezydentem Rosji nie mają w tej chwili sensu.

Emmanuel Macron / Shutterstock

Według Hollande'a, przekonanie, że rozmowy telefoniczne z Władimirem Putinem mogą w tej chwili przynieść jakiekolwiek pozytywne rezultaty, jest czystą iluzją. Jego zdaniem może się to zmienić dopiero w momencie, kiedy prezydent Rosji zostanie zmuszony do wycofywania swoich wojsk z Ukrainy. Jednakże twierdzenie Macrona o konieczności "utrzymywania kanału komunikacji" z Putinem nie ma sensu.

Były prezydent Francji Hollande ostro krytykuje również wcześniejsze relacje swego następcy z Władimirem Putinem - jeszcze przed zbrojnym atakiem Rosji na Ukrainę. Chodzi o taktykę polegającą m.in. na schlebianiu lokatorowi Kremla.

Emmanuel Macron był przekonany, ze wystarczy przyjmować Putina z wielką pompą oraz próbować zacieśnić z Rosja współpracę gospodarczą i polityczną na scenie międzynarodowej, by zagwarantować pokój na wschodzie naszego kontynentu.

"Putinowi udało się uśpić całą Europę"

Socjalista Hollande był od początku wojny w Ukrainie zwolennikiem jak najostrzejszych sankcji przeciwko Rosji i wprowadzenia w Unii Europejskiej natychmiastowego embarga na rosyjski gaz.

W opublikowanej dzisiaj książce "Boulversements" (co można przetłumaczyć jako "Wstrząsy") twierdzi, że Putinowi "udało się uśpić całą Europę". Wzywa Unię Europejską, by się obudziła i broniła swej godności.

Podzielona lewica

Jednakże francuska lewica jest w tej kwestii bardzo podzielona.

Jedna z liderek Partii Socjalistycznej Segolene Royal, która była partnerką życiową Hollande’a i kandydatką w wyborach prezydenckich w 2007 roku, zasugerowała w niedawnym wywiadzie dla informacyjnej francuskiej stacji BFM TV, że władze Ukrainy wyolbrzymiają - lub wręcz wymyślają - rosyjskie zbrodnie wojenne. Jej zdaniem robią to, by storpedować próby doprowadzenia do negocjacji pokojowych.

Słowa Segolene Royale wywołały falę oburzenia we Francji. "Odwagi i chęci szukania prawdy" pogratulował jej natomiast szef francuskiej skrajnie prawicowej partii Rekonkwista - Eric Zemmour.