Putin podziękował siłom bezpieczeństwa za lojalność wobec "rosyjskiego narodu". Mówił o determinacji i odwadze wojska. Przekonywał też, że armia i ludzie nie popierali rebeliantów. Putin poinformował też, że do stłumienia buntu najemników nie trzeba było ściągać dodatkowych sił wojskowych, biorących udział w walkach w Ukrainie.

Głos zabrał też szef Gwardii Narodowej, czyli formacji wojsk wewnętrznych, generał Woktor Zołotow. Powiedział, że w związku z tym, co się wydarzyło, Gwardia zostanie wyposażona w ciężki sprzęt, w tym w czołgi. Przekonywał też, że próba buntu mogła być inspirowana z Zachodu.

Prowodyr tych wydarzeń, szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, jest już najprawdopodobniej na Białorusi. Rano pod Mińskiem lądował należący do niego samolot. Kreml oficjalnie utrzymuje, że nie zna miejsca pobytu Prigożyna.

Bunt Prigożyna

W sobotę najemnicy z Grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Prigożyn jest od dawna skonfliktowany z częścią rosyjskiego establishmentu wojskowego, domagał się "przywrócenia sprawiedliwości" w armii i odsunięcia od władzy ministra obrony Siergieja Szojgu.

W sobotę wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem układu białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, zawartego w porozumieniu z Władimirem Putinem.

Dziś Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa umorzyła sprawę karną przeciwko Grupie Wagnera. Jej członkowie szykują się do przekazania ciężkiej broni ministerstwu obrony - poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie źródła.