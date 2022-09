W okupowanym przez armię rosyjską Mariupolu, gdzie Rosjanie prowadzą pseudoreferendum w sprawie aneksji, lokale wyborcze są puste i nie ma tam żadnych obserwatorów - powiedział Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa mera tego miasta. Oświadczenia Kremla o możliwym użyciu broni jądrowej są absolutnie nie do przyjęcia. Kijów nie podda się - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba po ostatniej wypowiedzi szefa rosyjskiej dyplomacji. Siergiej Ławrow, który jest w Nowym Jorku, zapowiedział, że "wszystkie rosyjskie prawa i doktryny, w tym doktryna nuklearna, będą miały zastosowanie do terytoriów Ukrainy, przyłączonych do Rosji w drodze referendów". "Rosja może ogłosić aneksję okupowanych obszarów obwodu donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego Ukrainy w piątek 30 września" - podał z kolei portal Ukrainska Prawda. Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 214. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 25.09.2022 roku.

Zniszczony dom we wsi Prudianka w obwodzie charkowskim / PAP / PAP

22:33

Nie poddawajcie się zbrodniczej mobilizacji, uciekajcie albo oddajcie się do ukraińskiej niewoli. Im więcej obywateli Rosji spróbuje ochronić przynajmniej swoje życie, tym szybciej skończy się ta zbrodnicza wojna Rosji - zaapelował wieczorem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca poprosił o rozpowszechnienie jego apelu w mediach, aby dotarł do jak największej liczby rosyjskich obywateli. Stwierdził, że mobilizacja jest wykorzystywana przez Rosję nie tylko w celu przedłużenia cierpienia mieszkańców Ukrainy i dalszej destabilizacji świata, ale także aby niszczyć fizycznie przedstawicieli rdzennych ludności zamieszkujących terytoria kontrolowane przez Moskwę.

22:24

Kolejne miasto wyzwolone przez Ukraińców spod rosyjskiej okupacji.

22:05

Do udziału w pseudoreferendum w sprawie aneksji Rosjanie zmusili tylko 20 proc. mieszkańców okupowanego Melitopola, miasta w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - powiedział w niedzielę lojalny wobec władz ukraińskich mer Iwan Fedorow.

Mer powiedział w telewizji ukraińskiej, że w 150-tysięcznym niegdyś Melitopolu jest teraz mniej niż 60 tysięcy ludzi. Są oni "zakładnikami Rosji" - podkreślił. "Trzeci dzień okupanci usiłują prowadzić tę farsę udającą referendum i nic im się nie udaje" - zapewnił. Jak dodał, władze ukraińskie są świadome, że wyniki pseudoreferendum już są sfabrykowane.

21:58

W czasie mobilizacji jeden z powołanych żołnierzy dostał udaru.

21:47

Dagestańczycy dali władzom godzinę na uwolnienie wszystkich zatrzymanych. Lokalna opinia publiczna już ostrzega rosyjskie władze przed konsekwencjami zatrzymywania ludzi na wiecach.

21:30

Podczas protestu przeciw mobilizacji w Machaczkale, głównym mieście Dagestanu, republiki na Kaukazie wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, policja brutalnie zatrzymywała protestujących, kilka osób pobito - podał niezależny portal Meduza.

Policjanci użyli paralizatorów i gazu łzawiącego. Doszło do starć, gdy uczestnicy próbowali odbić zatrzymanych. Szczególnie brutalnie policjanci rozpędzali protestujące kobiety - informuje portal OWD-Info, monitorujący zatrzymania w Rosji. Podał on, że zatrzymano pięć osób, ale z nagrań wideo pokazujących demonstrację wynika, że zatrzymanych jest więcej. Przed wieczorem do rozpędzania protestujących skierowano dodatkowe oddziały policji i gwardii narodowej (Rosgwardii).

21:18

Proces ładowania amunicji do niemieckich dział samobieżnych PzH2000.

20:59

W okupowanym mieście Szczastia i w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim, gdzie Rosjanie prowadzą pseudoreferendum w sprawie aneksji, podpalono lokale wyborcze - poinformował w niedzielę Serhij Hajdaj, szef administracji obwodowej lojalnej wobec Kijowa.

Poinformował także, że w Starobielsku głosowanie odbywa się pod obserwacją ludzi z bronią automatyczną. Doniesienia o głosowaniu pod lufami automatów napływają też z innych okupowanych obwodów, gdzie odbywa się pseudoreferendum.

20:48

Rosyjski prezydent Władimir Putin odrzucił prośby swoich dowódców wojskowych, by wycofać siły z Chersonia - podał dziennik "New York Times". Według przedstawicieli władz USA Putin w coraz bardziej bezpośredni sposób angażuje się w podejmowanie decyzji wojskowych, co prowadzi do napięć.

Według przedstawicieli administracji USA rosyjscy generałowie są podzieleni co do podejścia rosyjskiego prezydenta, zabraniającego wszelkich odwrotów.

20:45

447 ciał odkryto w masowym grobie w Iziumie.

20:25

"Myślę, że w latach 70. i 80. popełniliśmy wielki błąd, wycofując się z energii jądrowej" - powiedział Arnold Schwarzenegger, aktor i były gubernator Kalifornii, goszczący w niedzielę na targach start-up’ów Bits & Pretzels w Monachium.

Odnosząc się do wojny na Ukrainie, były gubernator stwierdził, że Europejczycy "stali się bardzo, bardzo bezbronni, także jeśli chodzi o energię z Rosji". Ekolodzy, mając dobre intencje w kwestii wycofania się z energetyki atomowej, popełnili jednak jego zdaniem błąd.

20:13

Na granicy rosyjsko-mongolskiej utworzyła się kolejka aut, które czekają na wyjazd z Rosji - informuje agencja AFP. Jak ocenia, Rosjanie nadal uciekają z kraju przed ogłoszoną przez Kreml mobilizacją na wojnę z Ukrainą.

Przedstawiciel mongolskich służb granicznych w pogranicznym mieście Altanbulag powiedział, że od środy ponad 3 tysiące Rosjan wjechało do Mongolii tą drogą. Reporter AFP relacjonuje, że przed okienkiem służb migracyjnych utworzyła się kolejka, w której ludzie z paszportami Rosji czekają, by przekroczyć granicę z Mongolią.

Media zachodnie i rosyjskie media niezależne informują w ostatnich dniach o kolejkach na przejściach granicznych z Kazachstanem, Armenią i Gruzją.

20:06

Posiłki wezwane na protesty przeciwko wojskowej mobilizacji w stolicy Dagestanu.

19:53

W okupowanym przez armię rosyjską Mariupolu, gdzie Rosjanie prowadzą pseudoreferendum w sprawie aneksji, lokale wyborcze są puste i nie ma tam żadnych obserwatorów - powiedział w niedzielę Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa mera tego miasta.

Urzędnik, którego cytuje agencja UNIAN, powiedział, że władze okupacyjne robią wszystko, by nie pokazywać, że lokale wyborcze świecą pustkami. Andriuszczenko powiedział, że spodziewa się, iż 28 września Rosjanie ogłoszą fikcyjne wyniki, według których za aneksją padnie 87 proc. głosów.

19:31

W Sewastopolu na anektowanym Krymie wręczonych zostało dotąd około 1000 wezwań do armii rosyjskiej. Mobilizowani mają dołączyć do oddziałów w okupowanym obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - podał ukraiński sztab generalny.

"Mężczyznom w wieku podlegającym powołaniu do wojska wręczono prawie tysiąc wezwań. Przedstawiciele wojsk okupacyjnych mówią mobilizowanym, że będą przechodzić służbę na (...) terytorium obwodu chersońskiego, do upłynięcia terminu tzw. operacji specjalnej" - podał sztab.

19:15

Zaporoże, Chersoń, Kropywnycki, Mikołajów i Dniepropietrowsk - zawyły syreny przeciwlotnicze! - informują Regionalne Administracje Wojskowe. Mieszkańcy powinni natychmiast udać się do najbliższego schronu.

19:02

"Pomoc wojskowa dla Ukrainy nadal nie jest wystarczająca" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

18:53

Gruzińscy wolontariusze walczący za Ukrainę.

18:18

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został nazwany "światową ikoną" i zajął pierwsze miejsce na liście 50 najbardziej wpływowych Żydów na świecie w 2022 roku. Ranking został przeprowadzony przez izraelski dziennika "Jerusalem Post".

17:54

Eksplozja samochodu w okupowanym Melitopolu. Nie wiadomo, kto w nim jechał.

17:46

Zniszczony rosyjski sprzęt.

17:41

Ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) podało, że ukraińscy żołnierze wzięci do niewoli rosyjskiej zostali zmuszeni do udziału w pseudoreferendum w sprawie przyłączenia do Rosji obszarów ukraińskiego obwodu donieckiego.



"Jest to kolejna manipulacja, której celem jest głoszenie na terenach okupowanych narracji Kremla o tym, iż rzekomo ‘wśród wziętych do niewoli żołnierzy ukraińskich wielu chce przyłączenia do FR’" - oświadczyło centrum w komunikacie na serwisie Telegram.

17:19

Eksplozje w okupowanym przez Rosjan Melitopolu.

17:01

Na anektowanym Krymie 90 proc. wezwań do armii rosyjskiej w ramach mobilizacji dostają Tatarzy krymscy, mimo że stanowią tam tylko 13-15 proc. ludności - powiedział Jewhenij Jaroszenko z organizacji KrymSOS, nagłaśniającej sytuację na półwyspie.

Wymienił przypadki, gdy zmobilizowany zostaje ojciec trojga dzieci albo gdy zmobilizowany już na drugi dzień po wręczeniu mu wezwania wysyłany jest do jednostki. Wezwania otrzymują ludzie w różnym wieku i o różnych specjalnościach, niezależnie od stanu zdrowia i doświadczenia wojskowego - relacjonował.

16:58

Kobieta pobita przez służby porządkowe podczas zamieszek w Dagestanie.

16:47

Szef MSZ Serbii Nikola Selaković oświadczył, że Belgrad nie uzna wyników pseudoreferendów przeprowadzanych przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy, ze względu na prawo międzynarodowe i wyznawaną przez Serbię zasadę nienaruszalności granic.

Serbia jest jednym z niewielu państw europejskich, które nie przyłączyły się do sankcji nałożonych na Rosję. Belgrad potępił przy tym na forum ONZ inwazję Rosji na Ukrainę.

16:26

Rząd Niemiec proponuje, by w nowym pakiecie sankcji unijnych wobec Rosji zawrzeć zakaz obejmowania najwyższych stanowisk w rosyjskich spółkach państwowych przez obywateli krajów UE - informuje dpa za źródłami w Brukseli. Według agencji powodem jest najprawdopodobniej przypadek byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera, który przez lata zasiadał w radach nadzorczych rosyjskich państwowych spółek energetycznych, w tym Rosnieftu.

Rząd niemiecki apeluje ponadto o wprowadzenie globalnego limitu na cenę importowanej z Rosji ropy oraz o zakaz współpracy z rosyjskimi firmami w dziedzinie energetyki jądrowej.

15:53

Po raz kolejny most Antonowski w Chersoniu został ostrzelany.

15:31

We wsi Endirej w Dagestanie, regionie na Kaukazie wchodzącym w skład Federacji Rosyjskiej, wybuchły protesty przeciwko mobilizacji na wojnę z Ukrainą - informuje portal Meduza. Ludzie wyszli na ulicę, gdy ze wsi wezwano do wojska 110 mieszkańców.

Powołując się ma media lokalne, Meduza podaje, że gdy wezwania otrzymało 110 mężczyzn, mieszkańcy wsi rozpoczęli protest w obronie zmobilizowanych synów, braci i mężów. Protestujący zablokowali trasę samochodową Chasawjurt-Machaczkała. Policja, strzelając w powietrze, próbowała rozpędzić demonstrujących. Nie jest jasne, czy doszło do zatrzymań i czy ktoś został poszkodowany

15:17

Przechodzimy historyczną transformację w globalnej architekturze geopolitycznej. Wzmocniliśmy jedność i solidarność europejską - mówiła podczas Kongresu Europa 2050 wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna. Dziękowała też krajom Europy, w tym Polsce, za wsparcie, jakie okazują Ukrainie.

W niedzielę w Warszawie rozpoczął się Kongres Europa 2050, który otworzył czterodniowy Szczyt Renew Europe i Polski 2050 Szymona Hołowni. Bierze w nim udział ponad 100 europarlamentarzystów z frakcji Renew Europe oraz politycy Polska 2050.

14:36

Masowe mobilizowanie przez Rosję Tatarów krymskich na wojnę przeciwko Ukrainie to ludobójstwo według kryterium etnicznego; jest to wielka tragedia dla tego narodu - oświadczył Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Zmuszanie obywateli, by szli na wojnę na terytoriach okupowanych jest niczym innym, jak prowadzoną przez Moskwę próbą oczyszczania terytorium z nielojalnej ludności" - napisał Podolak na Twitterze.

"To wielka tragedia dla całego narodu" - podkreślił, odnosząc się do Tatarów krymskich, w przeszłości deportowanych przez władze sowieckie z ich ziem.

Władze Ukrainy poinformowały w sobotę, że w poprzednich dniach w miejscowościach zamieszkanych przez Tatarów na Krymie okupanci wręczali wezwania do wojska. Często także wsadzali ludzi do samochodów i zawozili do komisji uzupełnień. Przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie Tamiła Taszewa określiła to jako "pokazową akcję ukarania ze strony okupacyjnej administracji i Kremla Tatarów krymskich, którzy nie popierali okupantów przez wszystkie te lata, a teraz aktywnie popierali działania Sił Zbrojnych Ukrainy i opowiadali się przeciwko wojnie".

13:50

W rosyjskiej niewoli jest kilka tysięcy Ukraińców - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, cytowana w niedzielę przez BBC. Jak podkreśliła, są wśród nich cywile, w tym wiele kobiet.



"Kilka tysięcy. Mówimy o 2,5 tys. jeńców. Ludzie pozostają w niewoli i, co jest najgorsze, pozostają tam cywile" - podkreśliła wicepremier. Zaznaczyła, że przez kilka wymian z rzędu strona rosyjska nie wypuściła na wolność cywilów.



"Cywile mają być zwróceni, a nie wymienieni" - oznajmiła Wereszczuk. Poinformowała też, że wśród więzionych jest wiele kobiet. Na razie wrócić na Ukrainę udało się tylko kilku Ukrainkom.

13:00

We wsi Tiumieniewo w obwodzie kemerowskim w Rosji zmobilizowani na wojnę z Ukrainą zostali wszyscy mężczyźni - napisała niezależna Nowaja Gazieta. Jewropa. Rozmówca portalu poinformował o zmobilizowaniu 59 osób.



"Dzisiaj chodzili po podwórzach i rozdawali wezwania. W poniedziałek trzeba stawić się na komendzie wojskowej" - przekazał.



Według niego w okolicznych wioskach na Syberii jest podobnie.





12:00

Rosja wprowadzi zakaz wyjazdu z kraju dla mężczyzn podlegających służbie wojskowej po zakończeniu pseudoreferendów na ukraińskich okupowanych terytoriach - pisze w niedzielę niezależny portal Meduza.



Najpewniej 28 września władze zamkną granice dla mężczyzn w wieku mobilizacyjnym.



Drugi rozmówca, również zbliżony do Kremla, podkreśla, że zakaz wejdzie w życie po tzw. referendach, które mają zakończyć się wieczorem 27 września.

11:45

Rosjanie uciekają z kraju przed mobilizacją na wojnę z Ukrainą. Bilety lotnicze w jedną stronę są wyprzedane, a na lądowych przejściach granicznych z Kazachstanem, Armenią i Gruzją ustawiły się kolejki na 24 godziny czekania - podała w niedzielę CNN.

10:47

Kreml rozważa możliwość zmobilizowania do wojny z Ukrainą obywateli samozwańczych republik Abchazji i Osetii Południowej. Rosja rekrutuje także na front mieszkańców okupowanego Krymu.

10:00

W obwodzie swierdłowskim na Uralu w Rosji na wojnę z Ukrainą zmobilizowano 59-letniego chirurga, który nie widzi na jedno oko, ma problemy ze słuchem i ma raka skóry - pisze Nowaja Gazieta. Jewropa. Mężczyzna dowodzi plutonem.



09:00

Rosja może ogłosić aneksję okupowanych terenów Ukrainy 30 września, trzy dni po zakończeniu trwających tam pseudoreferendach - wynika z informacji podawanych przez państwową agencję TASS. Na ten dzień zapowiadane jest także wystąpienie Władimira Putina w Zgromadzeniu Federalnym.

07:00

W wyniku rosyjskiej agresji w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, zginęło 24 września dwóch cywilów, a ośmiu zostało rannych - poinformował w niedzielę szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko.



Kyryłenko podał, że dwie osoby zginęły w sobotę w Bachmucie. Podkreślił, że niemożliwe jest ustalenie dokładnej liczby ofiar w okupowanych Mariupolu i Wołnowasze.





06:30

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow zapowiedział w Nowym Jorku, że wszystkie rosyjskie założenia prawne i doktryny, w tym doktryna nuklearna, będą miały zastosowanie do terytoriów Ukrainy, "przyłączonych" do Rosji w drodze "referendów" - podał portal Ukraińska Prawda.

06:15