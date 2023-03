Film powstał na dachu 9-pietrowego bloku. Na zdjęciach widać kościół ewangelicki, znajdujący się około 700 metrów od przepływającej przez centrum rzeczki Bachmutka. To na niej jest teraz linia frontu.

Biorąc pod uwagę miejsce nagrywania filmów pod koniec lutego, które jest kilometr na wschód, można oszacować tempo posuwania się wagnerowców. To kilometr na dwa tygodnie.

Najnowsze doniesienia z Bachmutu

W sobotę brytyjski wywiad w codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformował, że siły ukraińskie zajmują zachodnią część Bachmutu. Zburzyły kluczowe mosty na rzece, która przebiega z północy na południe przez pas otwartego terenu o szerokości 200-800 metrów pomiędzy obszarami zabudowanymi.

"Z uwagi na to, że jednostki ukraińskie mogą prowadzić ostrzał z ufortyfikowanych budynków na zachodzie, obszar ten stał się strefą śmierci, co może stanowić duże wyzwanie dla sił Wagnera próbujących kontynuować frontalne natarcie na zachód. Jednakże siły ukraińskie i ich linie zaopatrzenia na zachodzie pozostają narażone wskutek ciągłych rosyjskich prób oskrzydlenia obrońców z północy i południa" - podano.



Z kolei Instytut Badań nad Wojną powiadomił w najnowszym raporcie, że siłom agresora udało się podejść na nowe pozycje północno-zachodniej części miasta na ok. 800 m od zakładów AZOM. Zaznaczono, że frontalne ataki na ten kompleks spowodują prawdopodobnie duże straty sił Wagnera.



Wojska rosyjskie próbują zająć Bachmut od sierpnia 2022 roku. Trwają tam obecnie najcięższe i najkrwawsze działania zbrojne w wojnie Rosji z Ukrainą. Mimo prognoz, że ukraińskie dowództwo może podjąć decyzję o wycofaniu się z miasta, siły ukraińskie wciąż prowadzą tam obronę.