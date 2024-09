Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji to struktura należąca do Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.



Agencja AFP podała, powołując się na źródło w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, że ukraińskie drony zniszczyły magazyn amunicji w Toropcu. Drony dosłownie zniszczyły magazyn w Toropcu, w którym przechowywano między innymi pociski balistyczne oraz bomby kierowane - przekazało źródło.

Toropiec

Toropiec to wysunięte najbardziej na zachód miasto obwodu twerskiego i najbardziej oddalone od Tweru centrum administracyjne. W 2021 roku mieszkało w nim 11,4 tys. osób.

Znajduje się tam jednostka wojskowa nr 54169, która - jak przypomina Astra - już dwukrotnie była celem ukraińskich dronów. Do pierwszego ataku doszło 5 maja br.; nad obiektem wojskowym zestrzelono wówczas bezzałogowca, o czym lokalne władze nie poinformowały. Do drugiego ataku doszło 29 czerwca, w wyniku czego na terenie jednostki doszło do pożaru.

Telegram

Ostatni raz drony zaatakowały obwód twerski 1 września. Wtedy w rejonie konakowskim zestrzelono pięć bezzałogowców - jeden z nich spadł w pobliżu stacji dystrybucji gazu, a drugi na terenie elektrowni. W obu przypadkach doszło do pożarów.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że w nocy z wtorku na środę rosyjskie siły obrony powietrznej zniszczyły 54 ukrainskie drony. Połowa dronów została zestrzelona nad obwodem kurskim, zaś pozostałe nad obwodami briańskim (16), smoleńskim (7), biełgorodzkim (3) i orłowskim (1).