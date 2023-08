W fabryce optyczno-mechanicznej Zagorskij w mieście Siergijew Posad w obwodzie moskiewskim, położonym ok. 50 km na północny wschód od Moskwy, doszło do potężnej eksplozji. Władze informują o co najmniej 25 osobach rannych.

Służby ratunkowe, cytowane przez agencję TASS, poinformowały, że do eksplozji doszło w budynku, w którym były magazynowane materiały pirotechniczne. Popularny rosyjski kanał na Telegramie Baza przekazał, że magazyn był wynajmowany przez firmę pirotechniczną "Piro-Ross". Główny korespondent ds. zagranicznych amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal" Jarosław Trofimow twierdzi jednak, że zakład jest jednym z głównych rosyjskich producentów optyki wojskowej. "Zakład produkuje optykę do rakiet i samolotów, a także noktowizory i lunety" - dodał we wpisie na X (dawniej znanym jako Twitter). Służby ratunkowe poinformowały o co najmniej 25 osobach rannych; dwie z nich trafiły do szpitala. Agencja TASS przekazała, że trwa ewakuacja obiektu. Przyczyna eksplozji na razie nie jest znana, ale służby ratunkowe nie podejrzewają, by do wybuchu doszło na skutek ataku ukraińskiego drona. Wskazują raczej na "naruszenie procesu technologicznego". Telegram Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać nie tylko kłęby gęstego dymu unoszącego się nad miastem, ale i gruz rozrzucony na ulicach w pobliżu miejsca zdarzenia. Telegram Telegramowy kanał Shot poinformował, że wybuch był na tyle silny, iż w okolicznych budynkach zostały wybite okna.