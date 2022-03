Od początku ataku Rosji na Ukrainę do Polski przybyło 827,6 tys. uchodźców - poinformowała w sobotę po południu straż graniczna.

Uchodźcy z Ukrainy na przejściu granicznym w Dołhobyczowie / Wojtek Jargiło / PAP

"Już ponad 800 tys. osób uciekających z objętej wojną Ukrainy odprawili w przejściach granicznych funkcjonariusze SG. Dzisiaj tj. 05. 03 do godz.15.00 do Polski przyjechało z Ukrainy - 74 tys. osób. Od 24 lutego 827,6 tys. osób" - poinformowała straż graniczna na Twitterze.

Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, większość osób, które przybywają do Polski, to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też Polacy, a także obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.

"Przełom w spojrzeniu na problem uchodźców"

Pomoc rządowa dla polskich rodzin, które będą chciały wsparcia finansowego ze względu na to, że ponoszą koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy, będzie kierowana poprzez samorządy - poinformował dziś premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu, pytany przez dziennikarzy o pomoc finansową dla samorządów i osób indywidualnych, które przyjmują uchodźców z Ukrainy, odparł: "Obecnie kończymy prace nad specjalną ustawą, która ma pomóc włączyć tych ludzi do naszego życia społecznego, jednocześnie w sposób pozytywny dla nich, ale także pozytywny dla polskiego społeczeństwa".