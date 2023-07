Od początku ataku Rosji na Ukrainę zabitych zostało ponad 10 tys. cywilów - poinformowało biuro prokuratura generalnego Ukrainy, cytowane przez portal NV. Siły ukraińskie, jak informuje amerykański Instytut Badań nad Wojną, przeprowadziły poważną operację z udziałem wojsk zmechanizowanych na zachodzie obwodu zaporoskiego. Według ISW Ukraina najprawdopodobniej zdołała też przerwać pierwszą linię rosyjskiej obrony na południe od miejscowości Orichiw. Rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, potwierdził z kolei, że wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne na kierunkach bachmuckim, berdiańskim i melitopolskim. „Osiąnęliśmy sukcesy w rejonie miejscowości Staromajorske w obwodzie donieckim” – przekazał Andrij Kowalow. Czwartek 27 lipca 2023 r. jest 519. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia zbieramy w naszej relacji.

Ukraińscy żołnierze wykonują ćwiczenia strzeleckie podczas szkolenia dowódców plutonów jednostek wojskowych Wschodniej Dyrekcji Administracyjno-Terytorialnej Gwardii Narodowej Ukrainy w obwodzie charkowskim. / Mykola Kalyeniak / PAP

18:53

Rosjanie stawiają budynki na grobach w zajętym przez nich Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy - informuje lojalna wobec Kijowa mariupolska rada miejska. Pośród zniszczonych podczas wojny bloków mieszkalnych otwarto nocny klub.

Jak podała rada miejska, w Mariupolu są setki tymczasowych pochówków, które sąsiedzi czy bliscy zmarłych wykopywali na podwórkach i parkach podczas rosyjskiej blokady miasta.

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko poinformował, że pośród zniszczonych w wyniku wojny bloków w Mariupolu otwarty został nocny klub "Kleopatra". "Ile setek mieszkańców Mariupola tu było zabitych? Rosjanie mają to gdzieś. Następny klub może otworzą na środku cmentarza. Czemu nie?" - napisał na Telegramie.

Ze wstępnych szacunków strony ukraińskiej wynika, że w Mariupolu zginęło ponad 22 tys. ludzi, jednak liczba ofiar może być znacznie wyższa.

18:15

Od początku ataku Rosji na Ukrainę zabitych zostało ponad 10 tys. cywilów - poinformowało biuro prokuratura generalnego Ukrainy, cytowane przez portal NV.

Biuro prokuratora generalnego podało, że według stanu z lipca zabitych zostało 10 695 ukraińskich cywilów, w tym 494 dzieci, a 15 469 zostało rannych, w tym 1068 dzieci.

Zarejestrowano ponad 97 tys. zbrodni wojennych popełnionych przez Rosjan od 24 lutego 2022 roku.

17:12

Siły specjalne Ukrainy pojmały na froncie południowym zmobilizowanych do rosyjskiego wojska skazańców, którym obiecano amnestię w zamian za zabijanie Ukraińców - poinformowało biuro prasowe ukraińskich Sił Operacji Specjalnych.



Lokalizacja grupy żołnierzy rosyjskich była możliwa dzięki dobrze przeprowadzonym operacjom zwiadowczym. Po krótkiej wymianie ognia Rosjanie zostali zmuszeni do poddania się - przekazała ukraińska armia.



"Pododdziałowi zaoferowano poddanie się. Z propozycji skorzystało dwóch Rosjan, którzy zostali jeńcami; resztę zlikwidowano" - dodano w komunikacie.

17:10

Od początku okupacji Rosjanie uprowadzili z Melitopola i nielegalnie adoptowali 230 ukraińskich dzieci - poinformował Iwan Fedorow, lojalny wobec władz w Kijowie mer okupowanego miasta w południowo-wschodniej Ukrainie.

Władze w Kijowie szacują, że Rosja uprowadziła około 20 tys. dzieci z jednoznacznym zamiarem pozbawienia ich ukraińskiej tożsamości.

15:41

Ponad 2 tys. uchodźców z Ukrainy, którzy nie są obywatelami tego państwa, straci 4 września prawo pobytu w Niderlandach - poinformował w czwartek portal NOS. Chodzi m.in. o Nigeryjczyków, Algierczyków i Marokańczyków, którzy znaleźli schronienie w Holandii po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

14:15

"Dzięki działaniom wojskowej i cywilnej służby zdrowia na front wraca do 82 proc. rannych i chorych ukraińskich żołnierzy" - powiadomiła wiceminister obrony Hanna Malar. Malar zaznaczyła, że tak wysoki współczynnik jest możliwy dzięki zaangażowaniu ukraińskich medyków.

13:34

Od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę Rosja straciła prawdopodobnie ok. 40 śmigłowców typu Ka-52 - przekazało w aktualizacji wywiadowczej brytyjskie Ministerstwo Obrony.

12:52

Rosjanie używają amunicji wyprodukowanej w rządzonej przez juntę wojskową Birmie - poinformował portal mil.in.ua. Większość oznaczeń na amunicji dostrzeżonej przez ukraińskich ekspertów została usunięta, lecz pociski moździerzowe kalibru 120 mm zostały zidentyfikowane dzięki charakterystycznemu kształtowi trzonu, oraz szczątkom zapalników.

12:32

Premier Ukrainy przekazał informacje o wydatkach na wojsko tego kraju. "W pierwszej połowie roku do ukraińskiego budżetu wpłynęło nieco ponad 600 miliardów hrywien. (...) Przekazaliśmy wojsku 672 mld hrywien. To fundusze, które pozyskujemy na zasadach rynkowych, środki, które pozyskujemy od partnerów" - powiedział Denys Szmyhal.

11:35

Wojska ukraińskie przeszły do głównego natarcia prowadzonej na południowym wschodzie kraju kontrofensywy przeciwko rosyjskim agresorom, koncentrując swoje siły na odcinku melitopolskim - informuje "New York Times", opierając się na źródłach w amerykańskim i ukraińskim rządzie. Z kolei amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) twierdzi, że siły ukraińskie przeprowadziły poważną operację z udziałem wojsk zmechanizowanych na zachodzie obwodu zaporoskiego i najprawdopodobniej zdołały przerwać pierwszą linię rosyjskiej obrony na południe od miejscowości Orichiw.

11:25

Wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne na kierunkach bachmuckim, berdiańskim i melitopolskim; osiąnęliśmy sukcesy w rejonie miejscowości Staromajorske w obwodzie donieckim; atakujemy na północ i południe od Bachmutu - przekazał w czwartek Andrij Kowalow, rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

10:59

Rosja wzmocniła swoje siły na południu Ukrainy nową, ulepszoną wersją śmigłowca szturmowego Ka-52 (oznaczonego w kodzie NATO jako Hokum), który odgrywa kluczową rolę w walkach w tym obszarze - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

10:32

Siły ukraińskie przeprowadziły poważną operację z udziałem wojsk zmechanizowanych na zachodzie obwodu zaporoskiego i najprawdopodobniej zdołały przerwać pierwszą linię rosyjskiej obrony na południe od miejscowości Orichiw - informuje amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

09:55

W nocy Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na infrastrukturę portową Odessy. "Pracownik cywilny zginął w wyniku uderzenia w jeden z budynków administracyjnych portu. Sprzęt produkcyjny jednego z terminali cargo został uszkodzony" - informuje portal Ukraińska Prawda.

09:17

We środę z Ukrainy do Polski odprawiono ponad 31,4 tys. osób. Z Polski na Ukrainę wyjechało prawie 32,5 tys - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - od początku agresji Rosji na Ukrainę SG zanotowała ponad 13,93 mln wjazdów do Polski i ponad 12,13 mln wyjazdów na Ukrainę.