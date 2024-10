O tym, że Korea Północna wspiera Rosję w wojnie z Ukrainą, wiadomo od dawna. Pjongjang dotychczas ograniczał się do przekazywania Moskwie uzbrojenia, m.in. pocisków balistycznych. Teraz, jak poinformował południowokoreański wywiad, reżim Kim Dzong Una poszedł o krok dalej - podjął decyzję o wysłaniu 12 tys. żołnierzy do walki z Ukrainą.

Żołnierze Korei Północnej / ED JONES/AFP / East News

Narodowa Służba Wywiadu (NIS), główna agencja wywiadowcza Korei Południowej, ustaliła, że Korea Północna zdecydowała się wysłać do walki z Ukrainą 12 tys. żołnierzy z czterech brygad, w tym siły specjalne.

Yonhap, który pisze o ustaleniach południowokoreańskiego wywiadu, podał - powołując się na źródła w NIS - że "przemieszczanie wojsk północnokoreańskich już się rozpoczęło".

W związku z doniesieniami o wsparciu sił rosyjskich północnokoreańskimi żołnierzami, prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol zwołał nadzwyczajne posiedzenie gabinetu bezpieczeństwa. Wzięli w nim udział kluczowi przedstawiciele resortów siłowych, m.in. ministerstwa obrony.

Kancelaria prezydenta Korei Płd. w komunikacie stwierdziła, że decyzja Pjongjangu o wysłaniu swoich żołnierzy na ukraiński front "stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko naszego kraju, ale także społeczności międzynarodowej".

Doniesienia pokrywają się z ustaleniami Ukrainy

O planach Pjongjangu dobrze wiedzą również w Kijowie. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) gen. Kyryło Budanow stwierdził, że ok. 11 tys. żołnierzy z Korei Północnej szkoli się na wschodzie Rosji i jest przygotowywanych do wysłania na front w Ukrainie.

Będą gotowi (do walki w Ukrainie) od 1 listopada - ujawnił szef HUR w rozmowie z portalem The War Zone. Oddziały północnokoreańskie będą korzystać z rosyjskiego sprzętu i amunicji - oświadczył.

Pierwszy kontyngent, liczący 2,6 tys. żołnierzy, zostanie wysłany do obwodu kurskiego, gdzie ukraińskie wojska utrzymują od kilku tygodni zdobycze terytorialne. Nie jest jasne, dokąd udadzą się pozostałe oddziały północnokoreańskie - powiadomił ukraiński generał. W tej chwili nie mamy pełnego obrazu sytuacji - przyznał.

Ćwiczenia północnokoreańskich żołnierzy / AFP PHOTO/KCNA VIA KNS / East News

We wtorek portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła w ukraińskich służbach specjalnych, podał, że Rosjanie utworzyli batalion złożony z obywateli Korei Północnej, a 18 żołnierzy z tej formacji uciekło już ze swoich pozycji na granicy obwodów briańskiego i kurskiego na zachodzie Rosji.

Tego samego dnia rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby oświadczył, że potwierdzenie doniesień, jakoby przeciwko Ukrainie walczyli północnokoreańscy żołnierze, oznaczałoby, że w Rosji narasta desperacja, spowodowana głównie dużymi stratami ponoszonymi na froncie.

Głos w tej sprawie zabrał również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przekazał w czwartek, że tysiące wojskowych z Korei Północnej przygotowuje się do walk po stronie Rosji. To pierwszy krok do wojny światowej - zaalarmował ukraiński przywódca.