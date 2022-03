Tydzień temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Do tej pory w ostrzałach i walkach zginęło tysiące osób. Najostrzejsze walki są prowadzone w okolicach Kijowa, Charkowa i Mariupola. Władze ukraińskie poinformowały, że straciły kontrolę nad Chersoniem nieopodal Krymu. To pierwsze miasto, które Rosjanie podbili w tej kampanii. Najważniejsze informacje o rosyjskim ataku na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 03.03.2022.

- Chersoń na południu Ukrainy został podbity przez Rosjan. To pierwsze miasto zdobyte w ciągu inwazji.

- Mariupol jest odcięty od prądu i ogrzewania.

- Kolejna tura rozmów między Rosją i Ukrainą ma się odbyć w czwartek. Miejsce jeszcze nie jest znane.

- Bank Światowy zakończył wszystkie programy w Rosji i na Białorusi.

- Trybunał w Hadze wszczął postępowanie ws. zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie.

- Według ukraińskiego wywiadu w piątek 4 marca Rosja ma wprowadzić stan wojenny.

06:53

Kolejny alarm ogłoszony w Kijowie. Służby wzywają, by natychmiast udać się do schronów.

Identyczne alarmy w Żytomierzu i w Mikołajowie. Nie ustaje też ostrzeliwanie ukraińskich miast.

06:41

Kolejnej dużej fali uchodźców możemy spodziewać się na granicy za kilka dni, po zmasowanym ataku Rosjan na Odessę i Zaporoże - powiedział PAP o. Igor Kozankewycz, dyrektor Caritas archidiecezji samborsko-drohobyckiej Kościoła grekokatolickiego. Na granicy stawiamy namioty, gdzie można się ogrzać i napić czegoś ciepłego - dodał.



Poinformował, że samochody osobowe na przejściach granicznych po stronie ukraińskiej stoją 3-4 doby. "We wtorek nie było już osób, które potrzebowały skorzystać z ogrzewania" - powiedział o. Kozankiewicz.

06:34

Miasto Ochtyrka odbudowuje się po ciężkich ostrzach artylerii: domy zostały kompletnie zniszczone, jest wiele ofiar cywilnych.

Według burmistrza Ochtyrki Pavlo Kuzmenko i dziennikarza Maksyma Edela miasto jest zaopatrywane w leki, ale one wciąż są potrzebne - zwłaszcza przeciwbólowe i środki znieczulające. Niemal w całym mieście nadal jest dostęp do gazu, wody, czy kanalizacji. Do uszkodzeń infrastruktury krytycznej doszło tylko w miejscach ostrzału.

06:23

Co najmniej pięć jachtów należących do rosyjskich miliarderów jest obecnie zakotwiczonych na Malediwach - podała agencja Ukrinform. Ten wyspiarski kraj na Oceanie Indyjskim nie ma umowy o ekstradycji ze Stanami Zjednoczonymi.

Na Malediwach jest na przykład jacht Clio, należący do Olega Deripaski, założyciela giganta aluminiowego Rusal. Pojawiła się tam również jednostka Aleksandra Abramowa, współzałożyciela koncernu metalurgicznego Evraz Steel.

06:17

Polska Agencja Prasowa w nocy opublikowała najnowsze zdjęcia ze stacji kolejowej w Chełmie przy granicy z Białorusią. Stąd specjalnym pociągiem wyruszyli do Warszawy.

/ Bartlomiej Wojtowicz / PAP/EPA

06:09 Nocny nalot w rejonie Charkowa

8 osób zginęło w nocnym nalocie w niewielkiej miejscowości w okolicach Charkowa. W śród ofiar jest dwoje dzieci - pisze kanał Nexta, publikując film, na którym widać zniszczony budynek.

05:58 Atak w Sumach

Atak rakietowy w miejscowości Sumy. Pociski uderzyły w budynki wojskowe, pięć osób trafiło do szpitala.

05:53 Kolejne eksplozje w Kijowie

W Kijowie miały miejsce kolejne "liczne" eksplozje w centrum, w pobliżu metra Przyjaźni Narodów, a cztery wybuchy słyszano w okolicach rejonu peczerskiego, w prawobrzeżnej części stolicy - podaje ukraiński portal Euromaidan PR.

W mieście słychać było syreny alarmowe.

05:45 Embraer nie będzie wysyłał części do Rosji

Brazylijski producent samolotów Embraer odmówił dostaw części zamiennych do swoich maszyn w Rosji i obsługi floty rosyjskich firm - informuje CNN Brasil.

W Rosji linia lotnicza S7 korzysta z samolotów Embraer 170 na trasach regionalnych.

05:33 Ukraina na okładce "Time"

Na okładce tygodnika "Time" flaga ukraińska i cytaty z przemówienia Wołodymyra Zełenskiego w Parlamencie Europejskim: "Życie wygra ze śmiercią, a światło - z ciemnością". Oczywiście po ukraińsku.

05:27 Ślub w schronie przeciwbombowym

We wsi Awangard w obwodzie odeskim Władisław i Natalia wzięli ślub w schronie przeciwbombowym - poinformowała rada miejscowości.

05:22 Departament Stanu: Rosja blokuje niezależne źródła informacji

Departament Stanu USA oskarżył Rosję o "rozpoczęcie wojny na pełną skalę z wolnością mediów i prawdą" poprzez blokowanie niezaleźnych źródeł informacji aby uniemożliwić Rosjanom dostęp do informacji na temat inwazji Ukrainy.

"Rząd rosyjski dławi również platformy Twittera, Facebooka i Instagrama, od których uzależnione są miliony obywateli Rosji w dostępie do niezależnych informacji i opinii" - głosi oświadczenie Departamentu Stanu.

W oświadczeniu zwrócono uwagę, że Rosjanie wykorzystują media społecznościowe także do porozumiewania się między sobą i ze światem zewnętrznym.

Przypomnijmy, że Roskomnadzor nakazał mediom relacjonowanie wojny zgodnie z kremlowską narracją.

05:16 Zniszczenia w Irpinie

Zniszczenia w Irpinie w obwodzie kijowskim.

04:59 Milion uchodźców z Ukrainy

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę z zaatakowanego kraju, w ciągu niespełna tygodnia, uciekło milion osób. To najszybszy exodus uchodźców w tym stuleciu - podało w nocy ze środy na czwartek biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

04:57 Kanada nakłada kolejne sankcje

Kanada nałożyła w środę kolejne sankcje na Rosję. Dotyczą 10 osób z dwóch firm rosyjskiego sektora energetycznego, Gazpromu i Rosnieftu - poinformowała w komunikacie minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Najnowsze sankcje to zamrożenie aktywów i zakaz prowadzenia transakcji z osobami nimi objętymi. Decyzje Kanady zostały skoordynowane w międzynarodowymi partnerami i sojusznikami, a komunikat MSZ zapowiedział dalsze konsultacje "jeśli Rosja nadal będzie prowadzić agresywne działania wobec Ukrainy". Każdy akt agresji ze strony Rosji spotka się z działaniami mającymi na celu osłabienie jej zdolności prowadzenia wojny - podkreśliła cytowana w komunikacie Joly.

04:56 Rosyjski oligarcha wzywa do nieprzeciągania negocjacji pokojowych

Rosyjski oligarcha Oleg Deripaska wzywa do zawarcia pokoju z Ukrainą.

Świat jest bardzo ważny! Przeciąganie negocjacji to szaleństwo! Ukraina od dawna jest krajem atomowym, na jej terytorium oprócz zamkniętej elektrowni atomowej w Czarnobylu znajduje się jeszcze 15 bloków jądrowych i 3 magazyny zużytego paliwa jądrowego. Dla nierozgarniętych - nasi potomkowie na terenie europejskiej Rosji, Ukrainy i Europy zapamiętają każdy incydent w tych obiektach i będą przeklinać nas wszystkich przez kolejne 200 lat - napisał na Telegramie.

04:53 Japonia nakłada sankcje na rosyjskie banki

Japonia zamraża aktywa czterech kolejnych rosyjskich banków - poinformował minister finansów Shun’ichi Suzuki. Tym samym kraj nałożył ograniczenia na wszystkie siedem banków, które wcześniej zostały odłączone od systemu SWIFT.

04:49 Były prezydent Iranu popiera Ukrainę

Były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad poparł Ukrainę w konflikcie z Rosją.

Wielki naród Ukrainy. Prezydent Zełenski. Wasz szlachetny i niemal niezrównany opór ujawnił szatańskie plany wrogów ludzkości. Jestem pewien, że wielki naród Iranu wspiera was i podziwia waszą heroiczną wytrwałość - napisał na Twitterze.

04:45 Amazon wesprze Ukrainę

Firma Amazon wykorzysta swój potencjał logistyczny do przerzutu dostaw na Ukrainę, udzieli też wsparcia ukraińskim instytucjom rządowym i firmom w kwestii cyberbezpieczeństwa - poinformował dyrektor wykonawczy koncernu Andy Jassy.

Największa na świecie firma specjalizująca się w e-handlu z siedzibą w Seattle zapowiedziała już w tym tygodniu, że przekaże 10 mln dol. na pomoc humanitarną dla Ukrainy.

04:43 Izba Reprezentantów uchwaliła rezolucję popierającą Ukrainę

Izba Reprezentantów Kongresu USA uchwaliła w środę przytłaczającą większością głosów rezolucję "zdecydowanie, energicznie i dumnie" popierającą Ukrainę. Wcześniej podobną rezolucję uchwalił Senat.

Rezolucja stwierdza, że historia jest świadkiem jak świat reaguje na walkę Ukraińców w obronie ich demokracji przed inwazją Rosji.

Przewodniczący komisji spraw zagranicznych Izby, demokratyczny deputowany Gregory Meeks, wezwał członków Izby do jednomyślnego poparcia rezolucji wskazując, że "wykaże ono czy opowiadamy się, czy nie, za obroną wolności".

Rezolucja wzywa do natychmiastowego przerwania ognia i wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy, deklaruje wsparcie USA dla ukraińskiego ruchu oporu i zapowiada udzielenie "znacznej dodatkowej pomocy humanitarnej" dla uchodźców uciekających przed rosyjską agresją".

04:10 Moody's obniża rating Rosji

Agencja ratingowa Moody's poinformowała w czwartek, że ze względu na sankcje nałożone na Rosję po inwazji na Ukrainę obniżyła rating tego kraju z poziomu B3 do Baaa3.

Moody's zastrzegł, że sytuacja Rosji będzie pilnie monitorowana pod kątem ewentualnego dalszego obniżenia jej ratingu.

03:30 Rosjanie przejęli Chersoń

Ukraińskie władze podały w czwartek nad ranem, że po ciężkich walkach Rosjanie przejęli kontrolę nad Chersoniem. Mer miasta Ihor Kołychajew poinformował, że w budynku miejskiej administracji rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich sił, aby poprosić, by "nie strzelano do ludzi" - relacjonuje AFP.

Szef władz obwodu chersońskiego Hennadij Łahuta wezwał na Telegramie mieszkańców Chersonia, by pozostali w domach, ponieważ "okupanci (rosyjscy) są we wszystkich dzielnicach miasta i są bardzo niebezpieczni".

02:36 Eksplozja w okolicy Chersonia

Eksplozja w okolicy Chersonia, gdzie trwają walki o miasto.

02:28 Zniszczone pojazdy w Buczy

02:08 Rosja próbuje ratować gospodarkę

Do Dumy Państwowej trafił pakiet ustaw, które mają wspomóc Rosjan i rosyjskie przedsiębiorstwa w związku z sankcjami nałożonymi po ataku na Ukrainę.

Wśród propozycji jest m.in. odwołanie do końca roku kontroli w małych i średnich przedsiębiorstwach, uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych, ograniczenia w eksporcie leków czy dodatkowa waloryzacja emerytur.

01:47 Ośmioro cywili zginęło w Izium

Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ostrzału w Izium w obwodzie charkowskim. Zastępca burmistrza Wołodymyr Macokin przekazał, że zginęło 8 osób, a miasto doznało "znacznych szkód". 6 dorosłych i 2 dzieci przebywało w domu, który został trafiony pociskiem.

01:43 Walki w Chersoniu

Trwają walki na ulicach Chersonia. Kontrolę nad częścią miasta próbuje odzyskać ukraińska obrona terytorialna.

Wcześniej Rosjanie poinformowali, że podbili miasto. Ukraińskie władze jednak temu zaprzeczają.

01:20 Eksplozje w Kijowie

Kilka eksplozji w Kijowie.

01:09 Zełenski: Prawie 9 tys. Rosjan zginęło

Prawie 9 tys. Rosjan zginęło w ciągu jednego tygodnia - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W swojej odezwie do narodu przekazał, że środa nie była "dobrym dniem dla wroga".

00:46 Duda rozmawiał z Zełenskim

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Andrzej, damy radę! Racja i sprawiedliwość są po naszej stronie. To oni mordują ludzi. My bronimy naszej Ojczyzny, naszych rodzin i naszych domów!" - powiedział przed chwilą do mnie mocnym głosem Wołodymyr Zełenski.. Bohaterscy Obrońcy Ukrainy potrzebują solidarności i wsparcia! - napisał Duda.

00:42 Wojsko poszukuje rosyjskich systemów S-300

Ukraińskie wojsko apeluje o udostępnianie informacji o lokalizacji rosyjskich przeciwlotniczych systemów rakietowych S-300 - informuje Państwowa Służba Łączności Specjalnej.

Chodzi o jednostki rozlokowane w okolicach miejscowości Irpin, Makarów i Demidów

00:40 Śmierć pracownicy OBWE

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy z Europie (OBWE) poinformowała, że członkini jej misji została zabita podczas ostrzału Charkowa.

Maryna Fenina, która pracowała dla misji OBWE monitorującej sytuację na Ukrainie, zginęła, "gdy dostarczała zapasy dla swej rodziny w mieście, które stało się strefą wojny" - podaje komunikat Organizacji.

00:31 Trybunał w Hadze wszczyna śledztwo

Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze Karim Khan poinformował w środę późnym wieczorem, że MTK wszczął śledztwo ws. zbrodni wojennych, które mogły być popełnione na Ukrainie. Tydzień temu Rosja rozpoczęła tam inwazję.

00:25 Ostrzał miasta Izium

Rosjanie rozpoczęli naloty na miasto Izium w obwodzie charkowski - poinformował Wadim Macokin z Centrum Bezpieczeństwa Informacyjnego. Pociski miały uderzyć w wieżowiec i prywatny dom. Co najmniej trzy osoby zginęły.

00:23 USA dostarcza pociski Stinger

CNN donosi, że Stany Zjednoczone dostarczyły już Ukrainie 200 rakiet Stinger. Wcześniej do kraju trafiały takie pociski z Litwy, Łotwy i Estonii.

00:19 Ze Lwowa przyjechały już trzy konwoje ratujące Polaków

We współpracy z innymi instytucjami MSZ i Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie zorganizowały od początku ataku Rosji na Ukrainę trzy konwoje ratujące Polaków z terenów objętych wojną. Z pomocy skorzystało 309 osób, w tym posiadacze Karty Polaka, dwóch dziennikarzy TVN24, oraz obywatele państw trzecich (Ukraina, Francja, USA, Wielka Brytania) - napisał wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

00:15 Kolejna firma wstrzymuje interesy w Rosji

Szwedzka marka odzieżowa H&M tymczasowo wstrzymuje sprzedaż w Rosji z powodu ataku na Ukrainę.

00:10 Spotkanie w BBN

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego po raz kolejny prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami rządu, wojska oraz służb.

Narady kierownictwa państwa odbywają się w ostatnich dniach regularnie w związku z trwającą inwazją rosyjską na Ukrainę



00:04 Bank Światowy wstrzymuje programy w Rosji i na Białorusi

Bank Światowy wstrzymuje wszystkie programy w Rosji i na Białorusi z natychmiastowym skutkiem.

Na Białorusi Bank Światowy jest zaangażowany w 11 programów na kwotę 1,15 mld dolarów. W Rosji prowadzi 4 projekty na 370 mln dolarów - podała AFP za stroną internetową instytucji.