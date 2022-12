Jednym z uczestników piątkowego panelu, który dotyczył problemu rehabilitacji, była Olena Dolynna z ukraińskiej fundacji Unbroken.

Jak mówiła, organizacja prowadzi obecnie 5 ośrodków, w których prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja. Wśród pacjentów są nie tylko żołnierze, którzy zostali ranni w walce, ale również cywile. Tym ostatnim udzielana jest przede wszystkim pomoc psychologiczna. "Pomagamy im wrócić do normalnego życia" - dodała.

Dolynna podkreśliła, że fundacja pomaga pacjentom po amputacji kończyn oraz z uszkodzeniami kręgosłupa. "Rehabilitację rozpoczynamy już od początku ich pobytu w szpitalu, kiedy są już na sali operacyjnej. Mamy też warsztat protezowy, w którym budujemy dla nich protezy. Obecnie mamy 30 pacjentów, którzy otrzymali protezy elektroniczne" - mówiła.

Przedstawicielka fundacji zaznaczyła, że organizacja prowadzi także placówkę z oddziałem psychiatrycznym, w którym przebywają najtrudniejsi pacjenci. Zapowiedziała, że fundacja chce m.in. wybudować nowy ośrodek i wyremontować istniejący już budynek, aby rozwinąć swoją działalność. Organizacja potrzebuje na to ok. 7 mln euro. "Chcemy to zrobić, bo potrzeby rosną z dnia na dzień. Co jest oczywiście następstwem wojny" - mówiła Dolynna. Zwróciła też uwagę, że konieczne będzie wprowadzenie zmian w kształceniu lekarzy i specjalistów. Szczególnie potrzebni będą rehabilitanci i specjaliści w budowaniu protez.

Adam Balcer: Orban wciska kit, że przyjął setki tysięcy uchodźców z Ukrainy Piotr Szydłowski / RMF FM

Jaka pomoc jest potrzebna?

Z kolei dyrektorka fundacji Razom for Ukraine Eva Kurilets mówiła, że jej organizacja w ramach współpracy z USA sprowadziła do Ukrainy sprzęt medyczny o wartości 300 tys. dolarów. Przyjechali również lekarze i pielęgniarki z USA, którzy uczyli ukraińskich lekarzy, jak posługiwać się tym sprzętem. Przeprowadzili w sumie 35 operacji pacjentów, którzy przebywali w ukraińskich szpitalach. Kurilets dodała, że równie ważna jest pomoc psychologiczna, która trafiać powinna nie tylko do rannych żołnierzy, ale również do całych rodzin. Podkreśliła, że głównym problemem jest to, że Ukraińcy nie chcą i nie umieją prosić o pomoc. Kurilets zwróciła uwagę, że organizacje pomocowe muszą dostosować się do warunków, jakie panują w Ukrainie i specyfiki mieszkańców tego kraju.

Uczestnikiem panelu był również prezes i dyrektor naczelny Direct Relief Thomas Tighe. Organizacja, którą zarządza, zapewnia pomoc medyczną w nagłych wypadkach, m.in. w przypadku katastrof w Stanach Zjednoczonych i za granicą.

Tighe mówił, że traumatyczne przeżycia wojenne zostały dopiero dobrze opisane i zdiagnozowane po wojnie w Afganistanie. Podkreślił przy tym, że każda wojna jest jednak inna i jej skutki są nieporównywalne do innych konfliktów. "Nie wiemy, jaki będzie całościowy skutek tego konfliktu w Ukrainie. Jako organizacja z USA musimy uwzględnić aspekty kulturowe, które tutaj są inne niż te, które znamy. Nie wiemy, jakie nasze działania będą skuteczne w tym kraju" - dodał.

Dlatego, jak tłumaczył, najlepsza jest pomoc takim organizacjom jak Unbroken i Razom for Ukraine, które pochodzą z Ukrainy i tam działają. "Ludzie na miejscu najlepiej wiedzą, jak udzielać tej pomocy" - powiedział Tighe.