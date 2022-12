Tomasz Terlikowski zauważył, że Turcja domaga się realizacji kolejnych części porozumienia.

Problem zaczyna się tam, gdzie wchodzi w grę interpretacja. Turcy mówią: "mieliście zająć się kontrolą tych organizacji terrorystycznych kurdyjskich". Ale Szwecja rozumie to inaczej. Drugą kwestią jest to, że w tym porozumieniu jest również napisane "ich działalnością finansową". Więc Szwecja wysuwa pytanie do MSZ tureckiego jak ma to rozumieć. Turcja odpowiada, że "zamrożenie aktywów". Ale tego literalnie nie ma w tym porozumieniu, że Szwecja ma zamrażać aktywa organizacji kurdyjskich, które Turcja zdefiniowała jako terrorystyczne - tłumaczył Balcer.

I dodał: Kluczowa jest tu perspektywa, że Turcja chciałaby dokonać kolejnej interwencji w północnej Syrii, gdzie są Kurdowie. Oni grając tak mocno i jednocześnie tworząc tę zbitkę: "Kurdowie-terroryści, Kurdowie zagrożenie" chcą doprowadzić do sytuacji kiedy będą mogli powiedzieć: nie czepiajcie się nas, szczególnie Amerykanie, bo to są terroryści i generalnie my możemy być bardziej elastyczni w sprawie Szwecji, ale za to wy macie dać nam przyzwolenie na to, że wchodzimy do Syrii. Wejdziemy i tu też jest taki argument: zaatakujemy w nieformalnej strefie wpływów Rosji i Iranu.

Balcer był również pytany co się może zmienić w Turcji po wiosennych wyborach prezydenckich. Czy Erdogan odda władzę?

Możemy mieć w Turcji sytuację przypominającą ukraiński Majdan: duże emocje polityczne, bardzo dużą polaryzację, tam bardzo dużo ludzi ma broń nielegalnie więc możemy mieć scenariusz nieciekawy, siłowy - mówił Balcer.