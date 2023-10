Najnowsze dane z frontu obrazują koszmarne efekty trwającej ofensywy w rejonie Awdijiwki (obwód doniecki), gdzie kolejne dni przynoszą informacje o dramatycznych stratach wojsk Władimira Putina. Piątek 20 października będzie jednak zapamiętany na długo.

Według Kijowa siły Moskwy straciły w ciągu ostatnich 24 godzin 1380 żołnierzy, co zwiększa łączną liczbę rosyjskich ofiar do 292 060. Liczba zniszczonych bojowych wozów opancerzonych okupanta wzrosła do 9557, z czego 120 zlikwidowano także tego jednego dnia. Oprócz tego Rosjanie stracili w ciągu ostatniej doby 29 systemów artyleryjskich i na dziś mają ich od lutego 2022 roku 7012 mniej.

Oczywiście, należy pamiętać, że Ukraina prawdopodobnie zawyża dane dotyczące strat w obozie wroga. Z drugiej strony jednak, niezależni obserwatorzy zwracają uwagę na i tak gigantyczne zniszczenia sprzętu rosyjskiego, które już udało się potwierdzić.

Holenderski serwis analityczny Oryx, zdołał potwierdzić wyłącznie na bazie zdjęć i nagrań z frontu ukraińskiego, że od początku konfliktu Rosja straciła tam 2404 czołgi - analitycy podkreślają jednak, że około 1/5 z tej liczby zostało nie tyle zniszczonych, ile przejętych przez siły ukraińskie.