​Nie działa oficjalna strona Kremla i Gazpromu. Padła też witryna rosyjskiego ministerstwa obrony, ale też inne adresy, które związane są z rządem Władimira Putina.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

To odpowiedź grupy Anonymus, kolektywu hakerskiego, który rozpoczął swoją cyberwojnę z Rosją. Ogłosili to we wpisie na Twitterze.

Na oficjalnym koncie Anonymous w serwisie YouTube udostępnili apel do Władimira Putina: "Panie Putin, chcemy odsłonić to, co było ukrywane przez lata. Z całą mocą grupy Anonymus, naciskając na ciebie i twoich skorumpowanych kumpli. To tylko kwestia czasu, kiedy ujawnimy ten cały brud, który próbowałeś ukryć".

Wideo youtube

"Nie zapomnijmy wszystkich twoich kłamstw, wszystkich ofiar twojego reżimu. To za późno, żebyś się na nas przygotował" - kończą swoją odezwę do rosyjskiego prezydenta.

Obecnie nie działają między innymi witryny: sovam.com, com2com.ru, ptt.ru, mil.ru, government.ru, kremlin.ru, gazprom.com.

Anonymous odpowiadają na inwazję Rosji na Ukrainę

Ataki hakerów z Anonymous są odpowiedzią na wojnę dezinformacyjną prowadzoną przez Federację Rosyjską.

Jak informował w piątek po północy Reuters, rząd ukraiński wezwał hakerskie podziemie do pomocy w obronie kluczowej cyberinfrastruktury oraz śledzeniu działań rosyjskich najeźdźców.