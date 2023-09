Jej lot został zarejestrowany przez kamery monitoringu, miała nadlecieć z terytorium Ukrainy, który nie leży za rosyjską linią.

Mieszkańcy Drużkiwki, położonej kilkanaście km na północny zachód od Konstantynówki, przyznali, że tego dnia ok. 14:00 widzieli, jak z pozycji sił ukraińskich w kierunku linii frontowej zostało wystrzelonych kilka rakiet. Jedna z tych osób miała widzieć, jak jedna z rakiet leci w kierunku Konstantynówki.

Eksperci wyjaśniają dla "NYT", że tego typu rakiety mogą zmienić kurs z wielu różnych przyczyn. Jako przykład podają pole elektryczne albo uszkodzenie podczas wystrzelenia.

"New York Times" pisze ponadto, że władze ukraińskie na początku utrudniały dostęp dziennikarzy do miejsca upadku rakiety. Dopiero po jakimś czasie zostali oni dopuszczeni do miejsca tragedii i mogli porozmawiać ze świadkami.

Dalej gazeta podaje, że wszystko wskazuje na to, że atak na Konstantynówkę był tragiczną pomyłką wojska ukraińskiego.