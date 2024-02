Podróż Władimira Putina do Turcji ponownie przełożona - podaje rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti, powołując się na źródła w Ankarze. Ma to być pierwsza wizyta rosyjskiego prezydenta w państwie członkowskim NATO od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 roku.

Władimir Putin / ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Wizyta Putina w Turcji była zaplanowana na 12 lutego. Tak się jednak nie stanie.

Rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti poinformowała, że do spotkania Recepa Tayyipa Erdogana i Władimira Putina dojdzie najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja. Będzie to okres po wyborach prezydenckich w Rosji (17 marca) i wyborach samorządowych w Turcji (31 marca).

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że przygotowania do spotkania obu przywódców trwają, ale data wizyty nie została jeszcze ustalona.

Moskwa i Ankara ogłoszą termin wizyty jak tylko zostanie on uzgodniony, oczywiście biorąc pod uwagę cykl wyborczy w naszym kraju i napięty harmonogram pracy tureckiego prezydenta - powiedział Pieskow.

To nie pierwszy raz, kiedy podróż Putina do Turcji jest przekładana. Do podobnej sytuacji doszło w ubiegłym roku.

Turcja będzie pierwszym krajem NATO, do którego Putin przybędzie od czasu rozpoczęcia przez Rosję w 2022 roku inwazji na Ukrainę.

O czym Putin może rozmawiać w Turcji?

W tym tygodniu szef tureckiego MSZ Hakan Fidan przekazał, że jego kraj pracuje z Ukrainą i Rosją nad przywróceniem tzw. inicjatywy zbożowej.

Porozumienie zbożowe, zawarte przez Ukrainę i Rosję z Turcją oraz ONZ, obowiązywało od lipca 2022 do lipca 2023 roku, gdy z tej inicjatywy wycofały się władze w Moskwie.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił natomiast, że Putin będzie rozmawiał z przedstawicielami tureckich władz o hubie gazowym.

Komisja Europejska przypomniała natomiast niedawno Ankarze, że Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania rosyjskiego prezydenta, uznając go za winnego nielegalnej deportacji tysięcy dzieci z Ukrainy.