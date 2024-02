Otóż nie - odpowiada amerykański "Forbes" i powołuje się na rzadko wykorzystywany przepis w ramach tzw. EDA (Excess Defense Articles) - mechanizmu umożliwiającego Departamentowi Stanu przekazywanie broni sojusznikom. EDA daje Bidenowi możliwość "sprzedaży po zaniżonej cenie, a nawet rozdania wszelkiej istniejącej broni, którą armia amerykańska uzna za ponadprogramową".

Forbes tłumaczy, że ustawa, w której widnieje stosowny zapis, ogranicza roczne transfery "nadwyżek produktów obronnych" do 500 milionów dolarów. Prawo zawiera jednak lukę: w ustawie nie określono bowiem, jak prezydent USA ma wycenić konkretną broń. "Teoretycznie (Joe Biden) mógłby wycenić każdy artykuł na zero dolarów" - informuje "Forbes", oceniając, że w amerykańskich magazynach znajdują się przynajmniej 4 miliony sztuk amunicji artyleryjskiej, którą można przekazać Ukrainie.

Tymczasem Biden rzadko korzysta ze swoich uprawnień. Ostatnio udało się to w przypadku Ukrainy w ramach tzw. transferów pierścieniowych, gdy rząd USA przekazał broń krajom trzecim (m.in. Grecji), zachęcając je równocześnie do oddania Kijowowi swoich nadwyżek. "Forbes" argumentuje jednak, że Joe Biden może w każdej chwili zrezygnować z pośredników. "Nie ma praktycznego powodu, dla którego ta pomoc nie mogłaby obejmować amunicji artyleryjskiej" - pisze amerykański dwutygodnik.

Ile do tej pory USA wysłały pocisków artyleryjskich do Ukrainy - nie wiadomo. Wiadomo jednak, że zapasy pocisków 150 mm kończą się siłom Kijowa w zastraszającym tempie. Nie jest jasne, dlaczego Biden zwleka z decyzją o skorzystaniu z EDA. "Możliwe - a nawet prawdopodobne - że woli on pozyskać 60 miliardów dolarów nowego finansowania, co da mu większe możliwości zakupu, a nawet opracowania od zera szerokiego asortymentu broni dla Ukrainy" - zastanawia się dziennikarz "Forbesa".

Eksperci zwracają jednak uwagę, że proces wdrażania EDA jest skomplikowany. Im wcześniej Joe Biden zauważy to, co widzi większość obserwatorów amerykańskiej sceny politycznej - że pomocy dla Ukrainy przez Kongres uchwalić się nie da - tym wcześniej do Kijowa popłynie śmiercionośna, ale potrzebna Ukraińcom jak powietrze broń do zatrzymania rosyjskiej nawałnicy.