Ławrow w poniedziałek rozpoczął podróż po Ameryce Łacińskiej. Na początek odwiedził Brazylię, będzie też w Wenezueli, Nikaragui i na Kubie.

Prezydent Brazylii Inacio Lula da Silva wezwał do stworzenia odpowiednika grupy krajów G20 "w celu ratowania światowej gospodarki", powiedział też, że USA powinny przestać "zachęcać do wojny" na Ukrainie.

Wcześniej Lula da Silva zaproponował Ukrainie oddanie Rosji Krymu, by w ten sposób doprowadzić do zakończenia wojny. MSZ w Kijowie odpowiedziało, że Ukraina nie handluje swoimi terytoriami i nie widzi powodu, by oddawać choćby centymetr ukraińskiej ziemi.