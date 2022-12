Szef dyplomacji Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że zgodnie z amerykańskim planem baterie rakiet przeciwlotniczych Patriot zostaną rozmieszczone w kraju w ciągu sześciu miesięcy. Ukraińskie i rosyjskie media podały, że po północy w bazie Engels, położonej około 800 kilometrów od granicy z Ukrainą, słychać było wybuchy. Według władz rosyjskich zginęły trzy osoby z wojskowego personelu technicznego w następstwie ataku ukraińskiego drona. Rzecznik ukraińskiego lotnictwa Jurij Ihnat stwierdził z kolei, że tempo produkcji pocisków w Rosji nie pozwala na tak częste zmasowane ataki, jak chciała tego Moskwa. Najważniejsze wydarzenia związane z 306. dniem wojny w Ukrainie zebraliśmy dla Was w naszej relacji z 26.12.2022 r.

21:42

Stany Zjednoczone opracowały specjalny plan rozmieszczenia baterii rakiet przeciwlotniczych Patriot, które Waszyngton przekaże Kijowowi - powiedział minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba w wywiadzie z agencją Associated Press.

Zgodnie z tym planem, Patrioty będą gotowe do działania w Ukrainie w mniej niż pół roku.

21:37

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym wystąpieniu powiedział, że sytuacja w Donbasie jest bardzo trudna.

Bachmut, Kreminna i inne obszary Donbasu wymagają teraz maksimum siły i skupienia. Sytuacja jest tam trudna, bolesna. Okupanci wykorzystują wszystkie dostępne im środki - a są to środki znaczne - by doprowadzić przynajmniej do niewielkiego postępu. Dziękuję wszystkim naszych chłopakom, którzy stoją na swoich pozycjach, stoją twardo i znajdują okazje, by nie tylko nic nie stracić, ale też by zabić okupantów - mówił Zełenski.

Wideo youtube

21:29

Władze wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji ukraińskiego miasta Izium zmieniły nazwy ulic, którym patronowali rosyjscy twórcy; zmiany nie ominęły nawet ikonicznych postaci kultury, kojarzących się z oporem wobec reżimu, takich jak Włodzimierz Wysocki - poinformowała rosyjska sekcja BBC.

Decyzję o przemianowaniu ulic podpisał mer Iziumu Wołodymyr Macokin - podała BBC w poniedziałek. Była to już trzecia fala zmiany nazewnictwa w tym mieście, leżącym w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. Upamiętniamy nazwiska mieszkańców Iziumu, którzy zginęli w tej wojnie - napisał mer na Facebooku.

Oprócz mieszkańców Iziumu, których uhonorowano, patronami ulic stały się postacie dobrze znane. Ulica rosyjskiego kompozytora Aleksandra Alabjewa otrzymała teraz imię trenera piłkarskiego Walerego Łobanowskiego, Ukraińca, który był m.in. trenerem reprezentacji ZSRR, a następnie Ukrainy.

Włodzimierz Wysocki, zmarły w 1980 roku rosyjski bard, poeta i aktor, stracił ulicę swego imienia na rzecz szefa Apple, zmarłego w 2011 roku Steve'a Jobsa.

20:50

W ciągu ostatniego tygodnia w obwodzie zaporoskim odnotowano 590 ostrzałów. Zniszczonych zostało 150 budynków, w tym szkoła i obiekty infrastruktury energetycznej - podał szef zaporoskiej administracji Ołeksandr Staruch.

20:18

Wszystkie szkoły i przedszkola w Bachmucie w obwodzie donieckim zostały zniszczone w wyniku ostrzału rosyjskiej armii - poinformował szef lokalnej administracji wojskowej Ołeksij Rewa.

19:03

Tempo produkcji w Rosji pocisków rakietowych typu Iskander, Kalibr i Ch-101 nie pozwala armii rosyjskiej na tak częste zmasowane ataki na Ukrainę, jak planowało dowództwo w Moskwie - ocenił rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ihnat.

Nie ma korelacji pomiędzy używaniem tych rakiet i ich produkcją w zakładach - oto dlaczego liczba możliwych ostrzałów rakietowych spada - powiedział Ihnat.

Rosyjska redakcja BBC, która cytuje wypowiedź rzecznika przypomniała, że eksperci wojskowi oceniali wcześniej, iż tempo produkcji wojskowej w Rosji może spaść z powodu sankcji zachodnich nałożonych na Moskwę.

W najnowszym rosyjskim sprzęcie wojskowym wykorzystywanych jest ponad 450 elementów pochodzących z importu. Sprowadzano je z USA i krajów europejskich, ale też z Japonii, Tajwanu i Korei Południowej.

18:42

Kolejny ostrzał obwodu charkowskiego. Szef lokalnej administracji Ołeh Synehubow przekazał, że w Charkowie ogłoszono alarm powietrzny, a mieszkańcy proszeni są o pozostanie w schronach.

17:57

Władimir Putin zatwierdził uproszczoną procedurę uzyskiwania obywatelstwa rosyjskiego przez mieszkańców anektowanych terytoriów Ukrainy.

Zgodnie z przepisami termin wydania rosyjskiego paszportu nie powinien przekraczać 10 dni od daty przyjęcia wniosku. Tożsamość wnioskodawcy jest weryfikowana na podstawie paszportu ukraińskiego, "paszportu" samozwańczych republik Doniecka i Ługańska lub paszportu obywatela ZSRR.

Od wnioskodawców zostaną pobrane odciski palców, a po otrzymaniu paszportu muszą oni złożyć przysięgę.

16:07

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał w poniedziałek telefonicznie z premierem Indii Narendrą Modim; tematem rozmów było m.in. poparcie Indii dla ogłoszonej przez Zełenskiego formuły pokojowej.

Odbyłem rozmowę telefoniczną z premierem Narendrą Modim i życzyłem udanego przewodnictwa w G20 - napisał Zełenski w mediach społecznościowych. To na szczycie G20 ogłosiłem formułę pokojową, a teraz liczę na udział Indii w jej realizacji - dodał ukraiński przywódca.

10-punktowa ukraińska formuła pokojowa przewiduje ukaranie osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne, wycofanie wszystkich rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy, przywrócenie integralności terytorialnej kraju oraz uwolnienie wszystkich jeńców wojennych i deportowanych. Plan zawiera również postulat zapobiegania niszczeniu środowiska naturalnego, a także bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego i nuklearnego.

16:02

Obecność Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jest nielegalna - oświadczył w poniedziałek szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba, informując o rozpoczęciu procesu, którego celem jest wykluczenie Rosjan z RB oraz samej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rosja jest uzurpatorem miejsca Związku Radzieckiego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Dziś podjęliśmy ważny krok. Ukraina zainicjowała proces, którego celem jest wykluczenie Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ i z samej ONZ - poinformował minister na Facebooku.

Kułeba przekazał, że Ukraina na oficjalnym szczeblu przekazała swoje wyjaśnienia, dlaczego uważa, iż zasiadanie Rosji w RB ONZ i ogółem w całej organizacji jest niezgodne z prawem. Zdaniem Kijowa "31 lat temu delegacja rosyjska de facto zaczęła okupować w RB ONZ miejsce ZSRR". Rosja nie miała ku temu żadnych podstaw statutowych - podkreślił minister. Pogwałcenie statutu odbyło się na podstawie... zwykłej zamiany tabliczek "ZSRR" na "Federacja Rosyjska" - napisał Kułeba.

14:42

Kazachstan przekazał Ukrainie 41 generatorów dla szpitali. Zostaną wysłane do najbardziej ostrzeliwanych obwodów, tym do mikołajowskiego, dniepropietrowskiego oraz charkowskiego - podało ukraińskie ministerstwo zdrowia.

Każdy generator to gwarancja nieprzerwanej pracy sal operacyjnych, resuscytacji i stacji tlenowych - powiedział minister zdrowia Wiktor Łaszko.

13:35

"Prosimy o pokój dla udręczonego narodu" Ukrainy - powiedział papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, obchodzony jako uroczystość św. Szczepana, pierwszego męczennika. W czasie modlitwy Anioł Pański z papieżem wiele osób na placu Świętego Piotra trzymało ukraińskie flagi.

13:21

Skala zbrodni, popełnionych przez Rosję na wyzwolonych terytoriach Ukrainy przeraża. Odkrywamy katownie, w których przetrzymywano dzieci - powiedział ukraiński Rzecznik Praw Człowieka Dmytro Łubinec.

Myślałem, że po Buczy, Irpieniu i po katowniach w obwodzie charkowskim nic nie może mnie już zdziwić - wyjawił.

Według relacji Łubinca cele te miały około 20 metrów kwadratowych powierzchni. Znajdowały się w zawilgoconej, zimnej piwnicy. Tam, gdzie siedziały dzieci, Rosjanie rzucili na podłogę trzy cienkie karimaty.

Biuro Rzecznika dotarło do 14-letniego chłopca, który był tam więziony.

Opowiedział nam, że został zatrzymany za to, że sfotografował rosyjski sprzęt wojskowy. Został wrzucony do tej katowni, w której siedział praktycznie bez światła - relacjonował Łubiniec.

Chłopak był torturowany fizycznie i psychicznie. Po dwóch tygodniach został wypuszczony, ale w tym czasie nikt nawet nie poinformował rodziców, co się z nim dzieje. Według jego oświadczeń w tej celi były też inne dzieci. Teraz ich poszukujemy - wyjaśnił.

Łubiniec opowiedział, że Rosjanie urządzali podobne katownie w każdej większej ukraińskiej miejscowości, do której wkraczali.

11:55

Wybuchy na rosyjskim lotnisku wojskowym Engels to wynik agresji przeciwko Ukrainie - oświadczył rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat. Baza lotnicza Engels w obwodzie saratowskim, na południu Rosji, wykorzystywana jest do atakowania ukraińskich celów cywilnych.

Jeśli Rosjanie sądzili, że wojna nie dotknie nikogo na tyłach frontu, to się mylili - powiedział Ihnat.

11:25

Rosyjska telewizja państwowa wyemitowała tuż przed świętami Bożego Narodzenia film propagandowy. Nagranie rozprzestrzenia się w mediach społecznościowych i przez wielu określane jest mianem dziwaczne. Odbiorami wideo mają być ci, którzy żyją poza granicami Rosji. Wskazuje na to tekst w języku angielskim, który okazuje się na jego końcu. Trwa zaledwie 75 sekund, w jego tle słychać kolędę "Cicha noc" jako podkład muzyczny.

Film ma obrazować, jak będzie wyglądać w Europie Boże Narodzenie 2022 bez dostaw rosyjskiego gazu.

10:27

Sytuacja na froncie wojny z Rosją w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie, jednak Ukraina odzyska wszystkie okupowane terytoria łącznie z Krymem - oświadczył szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) generał Kyryło Budanow w rozmowie z portalem Liga.net.

Budanow poinformował, że od początku rosyjskiej inwazji w szeregach ukraińskiego wywiadu nie wyjawiono ani jednego zdrajcy, a mówiąc o Krymie wyraził przekonanie, że powróci on do składu Ukrainy dzięki działaniom militarnym i dyplomatycznym.

Rosja znajduje się teraz w ślepym zaułku i jedyne miejsce, gdzie jeszcze stara się atakować, to Bachmut (w obwodzie donieckim). Szczególnych sukcesów na tym kierunku (Rosjanie) nie odnoszą. (...) Nie widzimy realnej zdolności (Rosjan) do osiągnięcia czegokolwiek - powiedział szef HUR.

10:19

Od października wojska rosyjskie są skoncentrowane przeważnie na budowie stanowisk obronnych na wielu odcinkach linii frontu na Ukrainie - ocenia w codziennej aktualizacji wywiadowczej ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii.

Według brytyjskiego resortu obrony działania Rosjan polegają na ustanawianiu dodatkowych pól z minami przeciwczołgowymi i przeciwpiechotnymi. Jednak takie pola są efektywne, jeśli w odpowiedni sposób są obserwowane i kryte ogniem.

Ministerstwo dodaje, że dla wojsk rosyjskich dużym problemem będzie niedobór aktywów do obserwacji i personelu wojskowego zdolnego do efektywnego monitorowania dużych obszarów nowych pól minowych.

08:43

Ukraina złoży w poniedziałek wniosek o wykluczenie Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ - poinformował szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Wskazał, że zdaniem władze w Kijowie Rosja nie ma prawa do zasiadania w ONZ.

Kułeba ocenił także, że światowa dyplomacja przestaje traktować w kategoriach tabu kwestię przyszłości Rosji po jej porażce w wojnie z Ukrainą.

07:59

Kilkadziesiąt miejscowości na linii frontu ostrzelali minionej doby Rosjanie. Ukraińskie wojska odparły 16 ataków okupantów, a sztab generalny informuje też o 9 atakach sił zbrojnych Ukrainy na rosyjskie punkty dowodzenia.

Praktycznie na całej linii styku dochodzi do starć. Rosjanie używają artylerii, czołgów i systemów rakietowych do ostrzału miejscowości od obwodu charkowskiego, przez ługański, doniecki, przez zaporoski aż do Chersonia. Okupanci stosują terror, niszcząc głównie cywilne cele - mówiła w ukraińskiej telewizji Natalia Humieniuk z dowództwa Południe.

Kontynuują ostrzeliwanie wsi. Kontynuują też ostrzał przybrzeżnych akwenów Morza Czarnego. Chodzi im o to, by nie zadziałały porozumienia w sprawie wywozu statkami ziarna z Ukrainy nowymi korytarzami, które planowano utworzyć - powiedziała i dodała, że mowa o portach Mikołajowa.

Humieniuk poinformowała też, że na Morzu Czarnym stacjonują trzy okręty, w tym dwa podwodne, które są wyposażone w rakiety Kalibr.

06:41

"Informacje o incydencie na obiekcie wojskowym są sprawdzane przez organy ścigania (...) Nie ma absolutnie żadnego zagrożenia dla mieszkańców. Infrastruktura cywilna nie została uszkodzona" - poinformował w poniedziałek gubernator obwodu saratowskiego na kanale Telegram, odnosząc się do doniesień o wybuchach w bazie lotniczej Engels.

Ukraińskie i rosyjskie media podały, że po północy w bazie Engels, położonej około 800 kilometrów od granicy z Ukrainą, słychać było wybuchy.

06:30

Wołodymyr Zełenski ostrzegł swych rodaków przed kolejnymi rosyjskimi atakami w ostatnich dniach tego roku. Musimy zdawać sobie z sprawę, że nasz wróg zrobi wszystko, by te dni były dla nas ciężkie i pełne ciemności - powiedział w niedzielę wieczorem prezydent Ukrainy w nagraniu wideo.

06:00

Siły Zbrojne Ukrainy ostrzelały zebranie rosyjskich oficerów w miejscowości Zabaryne w obwodzie chersońskim na południu kraju - poinformował w niedzielę portal Ukraińska Prawda.

Zlokalizowani przez ukraińskie wojsko oficerowie rosyjskich sił okupacyjnych należeli do Południowego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Wskutek sobotniego ostrzału rannych zostało 70 żołnierzy Rosji, liczba zgonów jest nadal ustalana - podano w niedzielnym komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego.